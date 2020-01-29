كعك الشوكولاتة بالشوفان

كعك الشوفان بالشوكولاتة هي وصفة كلاسيكية لا تحتاج الى الخبز، وتحتوي على شوكولاتة وزبدة الفول السوداني والشوفان.

المكونات:

1 ½ كوب سكر أبيض

نصف كوب سكر بني

½ كوب حليب

½ كوب زبدة

¼ كوب مسحوق الكاكاو

¾ كوب زبدة الفول السوداني الكريمية

2 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

2 كوب شوفان سريع الطهي

1 كوب شوفان تقليدي

الطريقة:

يُمزج السكر الأبيض والسكر البني والحليب والزبدة ومسحوق الكاكاو في قدر. يُغلى المزيج على نار متوسطة الحرارة. بمجرد أن يبدأ الخليط بالغليان ، استمر في الطهي لمدة 60 ثانية ، مع التحريك باستمرار.

انزع القدر عن النار وأضف زبدة الفول السوداني والفانيليا مع التحريك حتى تذوب زبدة الفول السوداني تمامًا.

يُضاف كلا النوعين من الشوفان ويُحرَّك المزيج جيدًا.

بواسطة ملعقة كبيرة ضع كميات متساوية من الخليط على ورق الزبدة، أو ورق الخبز.

دع الكعك يبرد تمامًا ، حوالي 60 دقيقة ، ثم تناوله.