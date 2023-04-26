البوابة - من منا لا يعشق طعم القهوة التركية ورائحتها سواء في الصباح وفي المساء، حيث عبَّر الكثير من العلماء والشعراء بأجمل الكلام الجميل عن القهوة التركية وسحرها على حالة الإنسان إذ إنها تغيُّره من حال إلى حال. تعرفوا معنا في هذه المقالة على أجمل كلام جميل عن القهوة التركية.

أجمل العبارات عن القهوة العربية

كلام جميل عن القهوة التركية

القهوة التركية هي راقية بكل ما فيها فهي حبي وعشقي هي قهوتي هي سيدة الوقت والصباح والمساء.

تعتبر القهوة التركية هي القراءة العلنية لكتاب النفس المفتوح والسحر الذي يكشف كلا يحمله النهار من أسرار.

حدثني عن أمتع الأوقات أحدثك عن وقت تنتشر فيه رائحة القهوة التركية مع وجه.

قليلاً من القهوة التركية الثقيلة تضيف إلى النفس كثيراً من الحياة.

هنيئاً لمن قام بإعداد قهوته التركية في الليل بصمت، فالهدوء بجانب كوب من القهوة يجعل الشخص يشعر بشعور لا يضاهيه أي شعور.

كوب قهوة تركي واحد كفيل بأن يمحو من رأسي كل ضجيج العالم.

من أجمل كلام جميل عن القهوة التركية، القهوة التركية، الحلوم، والورد، والبحر، صوت المطر أشياء جميلة تخبرنا أن السعادة ليست البشر فقط.

كلمات عن القهوة والمزاج

مع فنجان قهوة الصباح تتسرّب شمس الحروف الذائبة بالسّكر والقهوة فتطلّ حسناء من شرفتها تبوح بالحبّ، وبما هو أطيب جئت هنا لأنثر الفرح، أبحث عن طيفك، أتوسّد العشق لأبقى معك، هذه أجمل كلمات عن القهوة والمزاج.

من كلمات عن القهوة والمزاج، حين تصبح القهوة التركية شكلاً من أشكال الإدمان يصعب دونها أن نحس بالإسترخاء والراحة، أقولها صريحة وبلا حرج: أنا مدمنة قهوة بنكهة مختلفة وإحساس آسر.

إدماني للقهوة التركية يختلف عن أي إدمان آخر، فهي تحلق بي فوق أجنحة خرافية، نحو عالم من النقاء مختلف من صنع خيالي، ودون أجنحتي السحرية، صدقوني إذا قلت ما عادت تطيب قهوتي التركية.

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القهوه لمن يعرفها مثلي هي أن تصنعها بنفسك، لا أن تأتيك على طبق؛ لأن حامل الطبق هو حامل الكلام، والقهوة رفيقة السكون.

مساء جميل لكل عشاق القهوة التركية.

بينما يجري حديثنا أعلم أن القهوة التركية تتنصت علينا، وتسترق السمع، ثم تأخذ بعض الاسرار مع كل رشفة، وأستمتع بتركها تفعل ذلك.

كن في الحياة، كشارب القهوة، يستمتع بها رغم سوادها ومرارتها.

كلام عن القهوة مع الاخوات

إذا أردت أن تنسى الدنيا يمكنك أن تتشارك فنجان من القهوة التركية مع الإخوة حيث أنك تشعر حينها بالدفء الداخلي.

كوب من القهوة التركية مع وجه ومع أخي بالدنيا وما فيها.

القهوة التركية والأخوة هم مزيج لابد من تذوقه كل يوم في الصباح والمساء وذلك لمواصلة العيش في هذا العالم القاسي.

أختي الحبيبة والغالية أنا أعلم بأنك غاضب مني، ولكني أعلم أن جلسة واحدة مع فنجان من قهوتي التركية سوف يجعلك تنسى كل هذا الغضب.

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