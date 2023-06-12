في 12 يونيو/حزيران من كل عام يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للورد الأحمر تكريمًا لأحد أكثر رموز الحب والرومانسية عبر التاريخ الوردة الحمراء، أيضاً تعتبر الوردة الحمراء هي زهرة الولادة لشهر يونيو/حزيران، وتبدأ الورود في جميع أنحاء العالم في الازدهار، ويوم الوردة الحمراء هو وقت للعشاق وعلماء النبات وبائعي الزهور وأي شخص آخر للالتقاء معًا للإشادة بهذه الزهرة الكلاسيكية الجميلة،فيما يلي كلام جميل عن الورد الأحمر نتمنى أن ينال إعجابكم.

كلام جميل عن الورد الأحمر

أجمل ما في الحياة هي الأشياء الأقلّ نفعاً كالطّواويس والورود الحمراء.

الورود هي الطّبيعة الصّامتة النّابضة بكلّ أنواع الحياة.

إنّ الورود الحمراء من أفضل الطّرق للاعتذار لأنّها تبثّ ما في القلب.

يلتصق أريج الزّهرة باليد التي تقدّمها.

عند مشاهدتك للورود ينتابك إحساس جميل، كأنّه شخص يقول لك سأجعل الحياة جميلةً من أجلك.

الطّريق المفروشة بالورد الحمراء لا تقود إلى المجد.

إذا شعرت بالتّشاؤم والحزن فتأمّل وردة.

إذا نمت على الورد الأحمر في شبابك فسوف تنام على الشّوك في شيخوختك.

جميع أزهار المستقبل هي في البذور التي تزرعها اليوم.

الورود لغة يتداولها جميع البشر في العالم لا تحتاج لمترجم.

بالفكر يستطيع الإنسان أن يجعل عالمه من الورد أو من الشّوك.

الورود الحمراء تهذّب النّفس والرّوح، كلّما نظرنا لها نتعلّم درساً جديداً، فسبحان من أبدعها.

الورود الحمراء هي أمل الحياة.

من محلّ الورد المقابل للمقبرة يشتري ورداً لا يعرف لمن، وينتظر.

إذا كان معك قرشان فاشتري بواحد رغيفاً، وبالآخر وردةً.

الورد الأحمر مرسال سلام يساهم في التّقارب وازدياد الألفة بين النّاس.

الحبّ كالوردة الحمراء الجميلة، والوفاء هو قطرات النّدى عليها، والخيانةُ كالحذاء البغيض الذي يدوس على الوردة فيسحقها.

الورد الأحمر بجماله وبهائه لا يتعالى ولا يشعر الآخرين بتفوّقه، فكلّ النّباتات تدرك مدى جماله وروعته، ولا يبخل على كلّ ورقة خضراء تطلّ برأسها إليه، حتّى قطرات الندى، لذلك فالورد يستحق الجمال.

من أجمل كلام جميل عن الورد الأحمر، تربّعت الزّهور على العرش في مملكة المشاعر والأحاسيس، وظلّت التّرجمان الأكثر طلاقة بين المتحابّين.

كلام عن الورد قصير

الورد رمز الحبّ والسّعادة والفرح والجمال.

إنّا نحبّ الورد لكنّا نحبّ الخبز أكثر، ونحب عطر الورد لكنّ السنابل منه أطهر.

عندما يهمل الإنسان الورد ولا يسقيه يذبل ويموت كذلك بعض البشر عندما تهملهم يموتون.

هناك من يتذمّر لأنّ للورد شوكاً، وهناك من يتفاءل لأنّ فوق الشّوك وردة.

الورد هو لغة لا يعرفها ويفهمها إلّا العاشق.

علّمتني الورود الحمراء أنّني عندما أفرح أظهر فرحتي لأسعد بها من حولي، وعندما أحزن أواري حزني كما يخفي الرّبيع آثار الخريف.

كلمات عن الورد الأحمر والحب

الورد هو الحياة الجميلة، يحمل العديد من اللغات الخاصة به، فللورد روح وللورد كبرياء وللورد جمالٌ وللوردِ حبٌّ وللوردِ ذكاء وللورد أنوثة وحنان وللورد تواضع وله العديد من اللغات.

كم وردة حمراء وفلة بيضاء أذابت الفوارق، ومسحت الدموع، وخفّفت من معاناة الآلام وقسوة الظروف.

من أجمل كلمات عن الورد الأحمر والحب، عندما يهمل الإنسان الورد يذبل ويموت، كذلك بعض البشر عندما تهملهم يموتون.

حين تتعطل لغة الكلام، فإن الورد الأحمر عالم ينطق بجميل الشعور.

ماذا يعني الورد الأحمر؟

الورد الأحمر يعني "أحبك"، كما يرمز إلى الشجاعة والاحترام، بينما الورد الغير متفتح بالكامل، يرمز إلى الشباب والجمال، أما إذا كانت تلك الورود غير المتفتحة لونها أحمر فترمز إلى الحب الخالص.