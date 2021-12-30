بدأ العد التنازلي لبداية سنة جديدة نتمنى أن تكون مليئة بالحب والطاقة الإيجابية والسعادة والفرح والطمأنية والرحمة والهدوء والاتزان والصحة والعافية بعدة عن الكورونا والحروب والزلازل.

كلام جميل عن بداية سنة جديدة 2022

كل عام وأنتم بألف خير

عام سعيد نتمناه لكم

happy new year

الحياة تنتظرك، أعمل بنفسك وقوى عزم بداخلك، حقق حلمك، وأبتسم اليوم عام جديد، والأمس ماضي قد رحل.

من يصحب الأجواد لا يخسر بصحبتهم ترحل سنين وتأتي سنين وتبقى راحته معهم، بمناسبة السنة الجديدة دمتم خير رفاق.

عام جديد، أجعل هدفك فيه إرضاء الله، ثم إرضاء والديك عام جديد تفائل فيه عام جديد راجع حساباتك.

بمناسبة السنة الجديدة لا يسعنا إلا أن نقول تسامحوا تصافحوا إمسحوا الماضي وافتحوا صفحات جديدة فهي بالخير وعيده.

بداية سنة جديدة ربي اجعلها سنة لآيضيق لنا بها صدر ولآيصعب لنا بها آمر يا رب نصر قريب وفرج قريب ورزق قريب وفرح قريب يا الله.

سنة جديدة على الابواب لآ تطلبوآ من السنوآت أن تكؤن أفضل كونوا أنتم الأفضل فيهآ فنحن من نتغير أما هي فتزدآد أرقاما فقط ربنا يكتب الخير والبركه للجميع.

سنة من سنيننا انتهت وسنة جديده ابتدت يارب أجعل لي ولكم في بدايه سنتنا الجديده أيام جميله ولحظات سعيده نعيشها مع من نحبه.

يارب سنة جديدة فيها كل شي احلى من اللي فات، فرح ورزق وسعادة ورضا وجبر خواطر ياكريم.

من يعرف الحياة حقاً لا يهتم إغرائها ومن جهلها هلكته بفعلها، ها هي سنة جديدة تتركنا وتمضي وتأتي سنة ستغوينا وتنقضي.

سنة جديدة ع الابواب لاتطلبوا من السنوات أن تكون أفضل، كونوا أنتم الأفضل فيها فنحن من نتغير أمّا هي فتزداد أرقاما فقط.

جميلةٌ هي الحياة لمن يستغلها لمن بدأها صح فهو حتماً سينهيها صح، فل نبدأ سنتا الجديدة بشكل صحيح حتى من أوجاعنا لا نصيح.

كونت اتمني سنه جديده بكل خير لاكن كانت بدايتهااجروح وخذلان وكسر خواطر وذكريات اتت بها نفس الشهر ونفس الجروح تتكرر استوداعتك الله ايامي مقبله.

كلمات لاستقبال عام جديد 2022

سنه جديدة قد أقبلت نسألك يارب العالمين من خيرها ونعوذ بك من شرها.

من أراد أن لا يخسر السنة الجديدة فل يجعل الأمل بالله يجري في وريده.

بمناسبة السنه الجديدة اتمنى للجميع سنه جديده سعيده خاليه من الأوجاع مليئه بالحب والفرح.

في هذة السنة الجديدة شتاء أيامك سيعقبه ربيع يزهر في دروبك كن بخير فأمرك خير.

سنه جديده و بداية جديده ف يارب تجعلها سنة خير و سعاده.

اتمنى لكم سنة جديدة خالية من الاوجاع مليئه بالحب و السعادة.

من أراد أن يجعل سنته الجديدة أجمل فل يبدأها بالأمل ويتبعه بالعمل.

سنبدإ سنه جديده مع بعض لايريني الله بك حزن، ولايريني بك بعد.

أهدافك للعام الجديد، أهداف جديدة، تخطيط أفضل، تفائل دائم.

سنه جديده في حبك ياهنا روحي تعيشها في فرح واسعد انا قربك.

عام جديد لنا و بأذن الله سوف تتحق امانينا المعلقه كلنا تفائل بالقادم .

اليوم دخلنا سنة جديدة، عساها تكون اجمل.

ستدخُل علينا سنّه جديده، كنصيحه لا تصطحب أشياءك القديمّه التي تُزعجك معك.

هلت سنه يالله عساها سنة خير عسى لنا ف بداية العام خيرة.

سندخل سنه جديده وسأبدا عامي الجديد معك و بدونك لا اريد اعوامي كل عآم وإنتي لي.

اليوم بداية سنة جديدة املأ نفسك تفاؤل فيها وفي الأعوام القادمة.

تمر الأيام والشهور لنبدأ سنة جديدة ونطوي سنة مرت بكل ما فيها وبكل ذكرياتها الجميله و المؤلمه.

يارب استودعتك اهلي وكلشي وارحم من فقدنا في اعوام ماضية واجعله هذا العام تفائل وخير.

دخلت سنه جديدة قبل ساعه أتمنى للجميع بأن تكون سنة خير و أفراح.

يوم جديد سنه جديده خلها بدايه جميله لحياتك فقط تفآئل وأبتسم.

عبارات استقبال السنة الجديدة

الأعوام مجرد أرقام متتابعة، لاشيء يتغيرسوى نحن، فيارب اجعلنا ممن تفائل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، واستغاث بك فأغثته.

في العام الجديد كن متفائلا في كل يوم جديد فإن التفائل يصنع القوه والإراده لتحقيق اهدافك.

من بدأ عامه الجديد بالكلام السديد وتوكل على رب العبيد، فإن الله له بالخير يزيد وسيحيى حتماً سعيد.

كل عام وأنتم بخير وسنه جديدة وبداية للنجاحات والتميز وتلافي سلبيات العام الماضي إبدأها وكأنك خلقت من جديد تفائل أصبر أسعى تنال مرادك.

كل عام وانتم بخير بمناسبه العام الجديد دائما ضع الأمل في حياتك لتستمر بكل قوة وثبات مع تغيرات الحياة تفائل دوما وأنهض من جديد.

في بدياة العام الجديد دائما ضع الامل في حياتك لتستمر بكل قوة وثبات مع تغيرات الحياه تفائل دوما وانهض من جديد وابتسم لتبتسم لك الحياه.

شارفت السنة على النهاية فلتنتهي على خير وليبدأ عام جديد بكل تفائل وفرح وسرور ويحقق كل شخص أحلامه.

سنة تفائل وسعادة صباح وحمة ومعفره وعتق من النار صباح عام جديد وعمر مديد صباح الخير لك ولكل من تحبي.

وابتدا عام جديد وراح عام طاحت من اغصان الاعمار ورقه احتضن عامك تفائل واهتمام حاول انك عن سنينك تفرقه.

لا تسبق غيرك أسبق نفسك في كل سنة أصدر نسخة جديدة منك أفضل من السنة التي قبلها نسخة أبهى و أجمل لكن حافظ على أصالة روحك.

سنة جديدة لا نعلم خفاياها ولكننا نعلم من مدبرها ونثق به اللهم اجعلها خيرا وأذقنا السعادة فيها وحقق أمانينا يارب.

سنه جديده تبتدي وإنت عندي كل عام أحبك زود يإللي ف بالي بلّغ قليك يا حبيبي ب قصدي ياليت يدري وشكثر إنت غالي.

سنة جديدة أبدأها بالتفاؤل وتصحيح ما أخطأته في الماضي، توكل على الله وكن مختلفا إلى الأفضل.

سنه جديده تبتدي وإنت عندي كل عام أحبك زود يإللي ف بالي بلّغ قليبك يا حبيبي ب قصدي ياليت يدري وشكثر إنت غالي.

سنه جديده وطموحات عالية، وانجازات مستمر شاء الله أتمنى أن تكون سنة خير، خالية من الأوجاع، مليئة بالحُب والسعادة.

صور عبارات السنة الجديدة 2022

رسائل ومسجات العام الجديد 2022