البوابة - انتصف الشهر الفضيل ووصلنا إلى ثالث جمعة من رمضان، وفي يوم الجمعة يُستجاب فيه الدعاء، ويتميّز عن باقي أيام الأسبوع بوجود سنن وأعمال خاصة به؛ مثل أداء صلاة الجمعة، وقراءة سورة الكهف، والإكثار من الصلاة على النبي، ويجب على كل مسلم معرفة عظمة يوم الجمعة عند الله وقد جمعنا هنا في هذه المقال كلام جميل عن ثالث جمعة في رمضان:

كلام جميل عن ثالث جمعة في رمضان

في ثالث جمعة من رمضان نسألك اللهم تفريجًا لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وشفاء لكل مريض، وغفران لكل ذنب، ورزقاً لكل محتاج.

جمعة مباركة بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

أجمل ما في الجمعة الثالثة من رمضان لي أحبة في الله أذكرهم بدعوة جميلة ويصلون على رسول الله.

اللهم اغفر لي ولأحبتي وادخلني في رحمتك يا أرحم الراحمين.

يا رب جمعة سبقت قد أدبرت ونسي عبدك ما عمل فيها فأحصيته عليه، اللهم ما أحصيته عليه من عيوب فأسدل عليها جلابيب سترك، وما احصيته عليه من ذنوب فاغسلها بفيض مغفرتك، وهذه الجمعة الثالثة من رمضان قد أقبلت فأعنا جميعاً على ذكرك يا ارحم الراحمين.

ها هي شمس ثالث جمعة من رمضان قد أشرقت، أسعدك الله بساعات هذا اليوم المبارك، وتقبل صلاتك وصيامك، وجميع طاعاتك ووسع رزقك، واستجاب دعوتك وجعل الريان بابك، والفردوس ثوابك.

عبارات عن ثالث جمعه في رمضان

في ثالث جمعة من رمضان 2023، باركني الله باليقظة واليقظة ، وأبعدني عن الغباء والخداع ، واجعلني نصيباً من كل خير تنزل به فيه ، بكرمك ، يا أرحم الراحمين.

كل جمعة وأنتم أقرب إلى الله، وصفحات أعمالكم أثقل بالحسنات ، في ثالث جمعة من رمضان ، وأنتم متجهون إلى الجنة الكبرى جمعة مباركة.

ساعد قلبي يا رب أنت وليي ، فلا شيء على الأرض أو في السماء يمكن أن يساعدك ، يا رب ، يفتح صدري ، ويريح قلبي من كل خوف يسكنني ، وكل ضعف يكسرني ، وكل أمر هذا يجعلني أبكي ، ولا تحزنني في مستقبلي ولا على نفسي ولا في بقية أهلي ، ولا هو صعب علي وسأفتح لي أبوابي المغلقة في هذه الجمعة المباركة من شهر رمضان 2023، اللهم آمين يارب.

ربنا نسألك في ثالث جمعة من شهر رمضان ، راحة البال وطمأنينة القلب ، وفتح الصدر ، والنجاح يرافق أخطاءنا ، والسعادة تملأ قلوبنا بطاعتك وأرواحنا. لخوفك وأرواحنا في جنتك ، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا ، وبركة في رزقنا ، وصحة في أجسادنا ، يا أرحم الراحمين.

أزل عنا البلاء والوباء ، وأزل عنا كل شدة ومتاعب في هذه الأيام الفاضلة، يا الله.

الله يرحمكم ثالث جمعة من رمضان اسألكم تكتبوا في صحيفتي خلاص من النار لي ولوالدي وعائلتي واحبائي واصدقائي وكل من صلى على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ربي باركنا في الجمعة الثالثة من رمضان ، وبارك لنا في ذكرك ولا تشغلنا بالآخرين ، وأعطينا مديحك وشكرًا ، وأعطينا مغفرك ومغفرتك.

جعل الله ما تبقى من شهر رمضان قويا للقلوب، غطاء للعيوب ، منقذ للذنوب، راحة للكروبيم، الله، ما زاد شوقنا إلى جناتك يا رب لا تفعل.

أسأل الله ملك الملك ، في ثالث جمعة من شهر رمضان ، أن يمطر عليكم نعمة الإيمان ، وصحة الروح ، وأن يرزقكم الشاكرين ، وقلوبهم. تذكر.

في صباح يوم الجمعة الثالث من رمضان 2023 أسألك ربي صدق الثقة بك ، وصلاح الثقة بك ، وقوة الثقة فيك ، وجعل الله نفوسنا مطيعا لك ويملأ. قلوبنا بحبك وحب الدعاء لرسولك الكريم.

دعاء ثالث جمعة من رمضان

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيه، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَة والتَّمْويه، واجْعَل لي نصيباً مِن كُلّ خَيْر تُنْزِل فيه، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

يا رب في ليلة يوم الجمعة من رمضان أسئلك أن ترزقني حسن الظن فيك وحسن الخاتمة ولا تحرمني من فضل دعائك ولا تتركني الى نفسي طرفة عين.

أسألك يا الله في الجمعة الأولى من رمضان ان تجعل الايمان يملي قلبي.

ربي إنه يوم جمعة وفي رمضان الخير اكتب لى ولأهلي الخير واسعدنا فيه والمسلمين جميعاً.

اللهم أني أسألك تفريجاً لكل هم، واستجابه لكل دعاء، وشفاء لكل مريض،وغفران لكل ذنب، ورزقاً لكل محتاج، آمين يا رب.

أدعية يوم الجمعة

اللّهم يا رب إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم يا رب ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

الحمد لله الذى لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. اللهم لا تصد عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

لا إله إلا الله إقراراً بربو بيته سبحان الله، خضوعاً لعظمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

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