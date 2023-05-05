كلام جميل عن عيد الاستقلال الأردني، عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال،شعر عن عيد الاستقلال للاذاعة المدرسية، قصيدة عن عيد الاستقلال مكتوبة،معايدات عيد الاستقلال الأردني واجمل التهاني بعيد الاستقلال، كل هذه المواضيع سيتم تناولها بمناسبة عيد الاستقلال الأردني الـ76 وكل عام والأردن بالف خير.

كلام جميل عن عيد الاستقلال الأردني

كلام جميل عن عيد الاستقلال الأردني، كل عام والوطن وقائد الوطن بالف خير

كلام جميل عن عيد الاستقلال الأردني، حب الوطن أقوى من كل منطق. وطني، أيها الوطن الحاضن للماضي والحاضر، يا من أحببته منذ الصغر، وأنت من تغنى به العشاق، وأطربهم ليلك في السهر، أنت كأنشودة الحياة، وأنت كبسمة العمر.

وطني، ذلك الحب الذي لا يتوقف، وذلك العطاء الذي لا ينضب، أيها الوطن المترامي الأطراف، أيها الوطن المستوطن في القلوب، أنت فقط من يبقى حبه، وأنت فقط من نحب.

تزورنا فرحة مناسبة الاستقلال في كلّ عام لتقوم على تذكيرنا بتلك المناسبة العظيمة، وبأمانة الأجداد التي استودعوها لدينا، فاللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، واكتب لبلادنا الخير في كلّ خطوة.

إنّ تخليد ذكرى الاستقلال يعد مناسبة وطنية، لاستلهام ما تنطوي عليه من قيم سامية وغايات نبيلة، كخدمة للوطن وإعلاء مكانته وصيانة وحدته، والمحافظة على هويته ومقوماته، والدفاع عن مقدساته وتعزيز نهضته.

كلام جميل عن عيد الاستقلال الأردني، في هذه الذكرى، ينبغي علينا جميعًا السعي الحثيث للمحافظة على هذا الوطن الحبيب إلى قلوبنا، فنصون العيش المشترك بين جميع أبنائه بمختلف طوائفهم، ونغلب الانتماء الوطني لدينا، ونجعله فوق كل اعتبار أو انتماء آخر.

كلام جميل عن عيد الاستقلال الأردني، بزغت شمس الحرية، فحق لنا أن نفرح، ونحتفل في هذا اليوم الوضاء البهي ونفاخر بذلك الدنيا.

كلام جميل عن عيد الاستقلال الأردني، مع فرحة الاستقلال تتراقص القلوب حُبًا في تلك البلاد التي استردّت استقلالها بعد سنوات الأسر، فكانت ولا تزال شعلة من أضواء الحريّة، وتاجًا من تيجان المجد التي نعتزُّ بها.

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال وطني لو شغلت بالخلد عنه، نازعتني إليه في الخلد نفسي.

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال ليس هناك شيء في الدنيا أغلى من أرض الوطن.

لا كلمات ولا شعر ولا خطابة توفي بلدنا فرحتنا بحريته، بالشموع والوورود شوارعنا تزينت للتعبير عن فرحتنا بك يا عيد استقلال بلدي الحبيب.

شعر عن عيد الاستقلال للاذاعة المدرسية

توّجْتُ باسمكَ أشعاري فصار له ** فمُ الزّمانِ على الأحقاب قيثارًا

أردنّ .. يا وطناً رقّتْ نسائمه ** وطابَ سهلًا وأنجادًا وأغوارًا

يحتلُّ أسمى مكانٍ في ضمائرنا ** من الضّلوعِ له شيّدْنا أسوارًا

مهدُ الحضارةِ آي النّور منه سرَتْ ** تَهدي العوالمَ بلداناً وأقطارًا

مفاخرٌ غنّتْ الدّنيا بروعتها ** كما يغنّي حداةُ البيد سُمّارًا

أعْظِمْ بيومٍ يزيّن المجدُ مفرقَه ** آساده سطّروا التاريخ أحرارًا

السّيف في يدهم كالقّ مُنْجَرِدٌ ** لا يعرفون بوجه الموتِ إدْبارًا

ضحَّوْا بأرواحهم كي يستقلّ حمىً ** سما عَلاءً وأبطالًا وآثارًا

يومُ العُلى عيدُ الاستقلال تنفحُهُ ** عرائسُ الخُلْدِ أزهاراً ونُوّارًا

قصيدة عن عيد الاستقلال مكتوبة

يا طير يلّي بالسّما فوق ويعانق بالسّحاب ** ايش اللي شفته فوقنا بالمجد وبالعزّة غنّي

أذكر ما شفت وقولها ترى طاب هرجك طاب ** أذكر تاريخ امجادنا واشرح يا طير وأعطني

رد الخبر يا طيرنا وبس انت أعطيني جواب ** يا محلى هالخبر ويا زينة هات علم ومدني

قال اللي شفته فوق والله ألوان العجاب ** أحمر وأخضر وأسود وأبيض لعنده يشدني

ما هو لغز يا طيرنا واللي وصفته صاب ** هذا الغني بالمجد وبالعزّة علمنا الأردني

معايدات عيد الاستقلال الأردني واجمل التهاني بعيد الاستقلال

أعاد الله هذه المناسبة على البلاد سنوات وسنوات وهي تتزين بثوب العزة والخير والأمان بإذن الله، وكل التهنئة الخالصة للشعب الأردني الواحد ولسيد البلاد حفظه الله ورعاه.

في عيد استقلالك موطني، نعلي الهامات علو السماء، ونشرف الرؤوس بلباسها تاج العز والفخار، ونبعث في النفس أجمل وأرق مشاعر الولاء، ونسطر على أرضك الطاهرة أجمل عبارات الفداء، وكل عام وموطني الغالي بألف ألف خير.

كل عام والوطن وقائد الوطن الغالي، بألف ألف خير، في يوم استقلال موطني نتغنى بك، وننشد أجمل الألحان والأشعار.

كل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير، لا يوجد سعادة بالنسبة لي أكثر من حرية موطني. في مناسبة عيد الاستقلال الأردني أهنّئ نفسي لانتمائي إلى هذا الوطن المفدّى، وأتمنّى دوام الأمن والأمان على مملكتي، وأن يجعلها الله تعالى في ودائعه دائمًا قيادةً وشعبًا وأرضًا.

نهنئ عموم الأردنيين بعيد الاستقلال، ونبارك للوطن أبنائه الغيورين على حاضره ومستقبله تحت ظل الراية الهاشمية، وكل عام والوطن والقائد والشعب بألف خير.

إنّنا نفاخر الدنيا بأسرها بذكرى الاستقـلال غرة أعيادنا، هنيئًا لنا يا وطني بك، وهنيئًا لك بأبنائك أصحاب الهامات العالية التي ما انحنت إلّا لبارئها، وكل عام وشعبنا الطيب والأمة العربية بألف ألف خير.

ها هي الأيام تقترب، ويقترب معها اليوم الذي يحمل في طياته أجمل ذكريات الماضي، التي تهب بنسماتها العطرة على سماء الوطن، لتقول له كل عام وأنت يا وطني بألف خير في عـيدِ استقلالك الميمون.

أدام الله على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، ودوام التقدم والازدهار، وكل عام والوطن وقائد الوطن والشعب بألف ألف خير.

في عيد الاستقلال الأردني كل عام والوطن وقائده بألف خير.

نبارك لجميع الأهل والأحباب تلك المناسبة ونُبارك للقيادة الحكيمة السّهر والتّعب في خدمة المُواطن.

نسأل الله تعالى أن يُكرمنا بالوفاء وتجديد العهد.

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