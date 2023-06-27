يوم عرفة هو فرصة ذهبية عظيمة يغفر الله فيها ذنوب جميع عباده المسلمين، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، على ألا يرتكب المسلم الكبائر.

يوم عرفة هو يوم مغفرة للذنوب وعتق من النار، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة".

كلام جميل عن يوم عرفة

أجمل كلام جميل عن يوم عرفة 2023 انتهز الفرصة ولا تُضيعها والتحق بقطار عباد الرحمن قبل أن يتحرك، إنه يوم عرفة 2023 من استغله في التقرّب إلى الله فاز، فإنه كنزٌ ثمين لا يعود إلا بعد عام، فلا ندري أي يأتي مرةً أخرى ونحن في الوجود أم قد سحقتنا أقدارنا.

اسألك يا رب يا الله أن تكون لي دعوة مستجابة في يوم عرفة فأنا أحتاج الكثير وقد ضاقت بي الحال.

تبتسم القلوب لرحمة الله تعالى التي يُنزلها على عبادة في يوم عرفة، إنه يوم تسموا فيه القلوب وتخضع لربها، فنسأل الله لنا ولكم القبول.

يا طالباً فصل الربيع لزرعهِ أقبل فإنَّ ربيع قلبك قد أتى، هذا عرفة أقبل بخيرهِ فازرع بذورك بالعبادة والتقى.

إذا هبّت رياحك فاغتنمها، هذه رحمة ربي هبّت علينا، يوم عرفة فرصةٌ من الله للمشمرين لا تُعوض، يا رب إني أسألك رضاك والجنة.

إنه الكنز الثمين هو يوم عرفة لا يعلم بقيمته إلا من عرف ثمن الجنة، إنها فرصتنا إلى الوصول فل نعد إلى الله ونترك الحياة خلفنا.

هب لي يا الله من يذكرني بدعوة في يوم عرفة.

يا من تُعدد الأيام لتنتظر أفضل أيام النبت لتزرع بذور الدنيا، ألا تنتظر أفضل أيام عمرك لنبت زرعك في الجنة، إنه يوم عرفة 2023 فل تغرس فيه بذور الآخرة لتحصد من ثمار الجنة يوم التلاق.

كلمات عن صيام يوم عرفة

بشراكم إجابة الدعوة، وهنيئا لكم سقوط الذنوب. الحج عبادة فيه يتساوى الفقير مع السادة.

دقائق وستغيب شمس يوم عرفة، اللهم اجعلنا ممن لهم نصيب في الدعاء المستجاب، وأرفع عنا البلاء وعظم لنا الجزاء، وأجعل موتانا في قبورهم من السعداء.

تقبل الله أعمالكم وأفعالكم بكل خير، وأعادكم إلى أهلكم سالمين غانمين.

لبيك اللهم شوقاً إليك وطمعاً في مغفرتك يوم عرفة. ربي اجعل لنا ولكُل المسلمين دعوة مستجابة وذنب يُغفر في يوم عرفة.

مع غروب شمس يوم عرفة اللهم لا تدع لنا ذنباً إلّا غفرته ولا مريضاً إلّا شفيته ولا ميتاً إلّا رحمته، تقبل الله طاعتكم.

يوم عرفة 2023 أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن غفر لهم جميع ذنوبهم، وأجاب سؤالهم ودعائهم اللهم آمين. بلغنا عشر ذي الحجة، وبلغنا يوم عرفة، وبلغنا عيد الأضحى، نحن ومن نحب بنعمة وعافية وتحقيق ما نتمنى يا رب.

شعر عن يوم عرفة

رعى الله عيشا في رباك قطعناه سرقناه

من شرخ الشباب وروْقه فلما سرقنا الصفو

منه سُرقناه وجاءت جيوش البين يقدمها

القضا فبدّد شملا بالحجاز نظمناه حرام

بذي الدنيا دوام اجتماعنا فكم صرمت للشمل

حبلاً وصلناه فيا أين أيام تولت على الحمى

وليل مع العشاق فيه سهرناه ونحن لجيران

المحصب جيرة نوفي لهم حسن الوداد ونرعاه

ونخلو بمنْ نهوى إذا رقد الورى ويجلو علينا

من نحبُّ محياه فقرب ولا بعد وشمل مجمع

وكأس وصال بيننا قد أدرناه فهاتيك أيام

الحياة وغيرها ممات فياليت النوى

ما شهدناه فيا ما أمر البين ما أقتل الهوى

أما يا الهوى إن الهنا قد سلبناه فوالله لم

يبق الفراق لذاذة فلو من سبيل للفراق فرقناه

فأحبابنا بالشوق بالحب بالجوى لحرمة عقد

عندنا ما حللناه لحق هوانا فيكم وودادنا لميثاق

عهد صادق ما نقضناه أعيدوا لنا أعيادنا بربوعكم

ووقت سرور في حماكم قضيناه فما العيش إلّا

ما قضينا على الحمى فداك الذي من عمرنا قد

عددناه فيا ليت عنا أغمض البين طرفه ويا ليت

وقتا للفراق فقدناه وترجع أيام المحصب من

منى ويبدو ثراه للعيون حصباه وتسرح فيه العيس

بين ثمامة وتستنشق الأوراح نشر خزاماه ونشكو

إلى أحبابنا طول شوقنا إليهم وماذا بالفراق لقيناه

فلا كانت الدنيا إذا لم يعاينوا هم القصد في أولى

المشوق وأخراه عليكم سلام الله يا ساكني

الحمى بكم طاب رياه بكم طاب سكناه وربكم

لولاكم ما نوده ولا القلب من شوق إليه أذبناه

أسكان وادي المنحنى زاد وجدنا بمغنى حماكم

ذاك مغنى شغفناه نحنّ إلى تلك الربوع تشوقاً

ففيها لنا عهد وعقد عقدناه ورب يرانا ما سلونا

ربوعكم وما كان منْ ربعٍ سواه سلوناه فيا هل

إلى ربع الأعاريب عودة فذاك وحق الله ربع حببناه

قضينا مع الأحباب فيه مآربا إلى الحشر لا تنسى

سقى الله مرعاه فشدوا مطايانا إلى الربع ثانيا

فإنّ الهوى عن ربعكم ما ثنيناه

اجمل ماقيل في يوم عرفه؟

هب لي يا الله من يذكرني بدعوة في يوم عرفة.

أسألك يا الله أنْ تكون لي دعوة مستجابة في يوم عرفة، فأنا أحتاج الكثير وقد ضاقت بي الحال. اللهم لا تترك لي ذنباً إلّا غفرته ولا همّاً إلّا فرجته في هذا اليوم المبارك يوم عرفة.

يا حاج بيت الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.

أسأل من الله لكم الفرح والسعادة وحياة مليئة بالحبّ النقي في هذا اليوم العظيم.

أسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته أن يديم ثباتك، ويقوى إيمانك وصحتك ويرفع قدرك، ويشرح صدرك ويسهل خطاك لدروب الجنة وأن يجعلك من عتقائه من النار ومبروك عليك يوم عرفة، ويجعل كل أيامك عيد.

الحمد لله الذي أحياناً، فأوجد لنا مواسم للخير ونفحات للإيمان وكل عيد وأنتم أجدُ عملاً وأكبر أملاً وألم شملاً وأسعد حالاً وأوفر حلالاً وأريح بالاً وأكثر فالاً وإلى الفردوس أقرب منالاً.

مسجات يوم عرفة

غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين، وبلغك يوم عرفة من الآمنين. رفع الله قدرك، وفرج همك وبلغك يوم عرفة الذي أحبه ربك ودمت لمن يحبك. ضجت مكة بحجاجها اللهم اكتب لنا ما كتبت لهم، وبلغنا يوم عرفة لا فاقدين ولا مفقودين.

أسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته أن يديم ثباتك، ويقوى إيمانك وصحتك ويرفع قدرك، ويشرح صدرك ويسهل خطاك لدروب الجنة وأن يجعلك من عتقائه من النار ومبروك عليك يوم عرفة، ويجعل كل أيامك عيد.

الحمد لله الذي أحياناً فأوجد لنا مواسم للخير ونفحات للإيمان وكل عيد وأنتم أجد عملاً وأكبر أملاً وألم شملاً وأسعد حالاً وأوفر حلالاً وأريح بالاً وأكثر فالاً وإلى الفردوس أقرب منال.

أسأل الله أن يعطيك أطيب ما في الدنيا محبة الله.. وأحسن ما في الجنة رؤية الله.. وأنفع الكتب كتاب الله.. وأن يجمعك بأبر الخلق.. رسول الله وأن يبارك لك في العيد اللهم آمين.

لبيك فاح الكون من نفحاتها، وتعطرت منها ربوع الوادي لبيك فاض الوجد في قسماتها، وتناثرت فيها طيوف وداد.

تسكب العبرات، وتقال العثرات وتفاض الرحمات فكم من ذنب مغفور وكسر مجبور وسعي مشكوراً، وكم من دعوة مسموعة وبلية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مرجوة.

فضل يوم عرفة

فضل يوم عرفة أنه يوم إتمام النعمة، حيث أتم الله عز وجل الدين في هذا اليوم ليتم بذلك نعمته على المسلمين، إذ قال الرسول في خطبة الوداع يوم الجمعة الموافق يوم عرفة: "الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَأَتْمَمْتُ علَيْكُم نِعْمَتِي، وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِينًا".

دعاء يوم عرفة

حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي؛ فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ