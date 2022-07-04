أيام قليلة وتفصلنا عن يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر ومن أعظم أيام المسلمين وأجمل لحظات العمر في الحج يوم عرفة شيء عظيم لا يقدر وصفه.

يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجّة ويأتي بعد يوم التّروية، ويقف فيه الحُجّاج على جبل عرفات، ويكون الدُّعاء في يوم عرفة المبارك مُستجاباً.

أبرز المواضيع التي سيتم تناولها عن يوم عرفة، هي:

تهنئة بقرب يوم عرفة المبارك

عبارات عن يومِ عرفة

كلمات عن يومِ عرفة

صور يوم عرفة 2022

دعاء اللهم بلغنا يوم عرفة

تهنئة بقرب يوم عرفة المبارك

قبل يوم عرفة المبارك أسأل الله أن يبلغنا ويبلغكم فضل ذلك اليوم ويجعلنا وإياكم عنده من المقبولين، وكل عيد وأنتم إلى الله أقرب.

أسأل الله أن يبلغكم فضل يوم عرفة، وأن يعيده علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بكل خير وسرور.

أتقدم إليكم قبل حلول يوم عرفة بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات وأرق الدعوات، وكل عام وأنتم بخير وإلى طاعة الله أقرب.

يوم عرفة على الأبواب، أسأل الله أن يتقبل طاعتنا وطاعتكم أيها الأحباب، وكل عام وأنتم بخير.

في يوم عرفة أدعو الله أن يحفظكم لي ويديم وجودكم في حياتي، كل عام وأنتم بخير.

مع اقتراب يوم عرفة أسأل الله أن يتقبل دعواتكم ويحقق جميع أمنياتكم، وألّا يحزنكم في كبير، وكل عام وأنتم بألف خير.

لا تكتمل فرحة هذه الأيام المباركة إلا بتقديم أجمل التهاني لمن نحبُّ، كل عام وأنتم بألف خير.

كل عام وأنتم أقرب إلى الله تعالى في يوم عرفة العظيم وأساله أن يغفر لنا ولكم في هذا اليوم العظيم وكل عام وأنتم بخير.

قبل قدوم يوم عرفة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ويجعلنا من المقبولين وأعاده الله عليكم وأنتم بألف خير.

يسعدني قبل حلول يوم عرفة أن أذكركم بصيامه عسى أن يغفر الله لنا ولكم، وكل عام وأنتم والأهل والمسلمين بألف خير.

اللهم بلغنا وإياكم فضل هذا اليوم وجعلنا من أهل الطاعة والغفران، وكل عام وأنتم على أحسن حال.

اقترب يوم عرفة العظيم واقتربت معه آيات الرحمة والغفران من المسلمين، أسأل الله أن يبلغكم إياها ويغفر لنا ولكم وكل عام وأنتم بخير.

عبارات عن يومِ عرفة

في أعظم أيام العام وفي نفس ساعات الدهر كن أعبد الناس وأخلصهم حالاً وأصدقهم طلباً وأفقرهم لربّه وأشدّهم حاجة لمولاه وأسرعهم توبة إليه.

الجنة فرحت والأشجار، والعشر جاءت بالأفضال، والناس ذهبت للغفار، وعرفة يوم بلا تكرار فلا تنس الدعاء والاستغفار.

يوم عرفة يوم جليل الشأن عظيم القدر، كثير البركة، فليستعد المسلمون لاستقباله بكثير من الحفاوة والاتجاه إلى الله ومن يتجه إلى ربّه لن يخيب الله وجهته.

أسألك يا الله أنْ تكون لي دعوة مستجابة في يوم عرفة، فأنا أحتاج الكثير وقد ضاقت بي الحال.

اللهم لا تترك لي ذنباً إلّا غفرته ولا همّاً إلّا فرجته في هذا اليوم المبارك يوم عرفة.

أسأل من الله لكم الفرح والسعادة وحياة مليئة بالحبّ النقي في هذا اليوم العظيم.

هب لي يا الله من يذكرني بدعوة في يوم عرفة.

احتضنوا اسمي بين أدعيتكم في يومِ عرفة فربّما أسعد بها طوال عمري، اللهم سخر لي من يشملني بخير دعائه.

اللهم اجعلنا ممّن لهم نصيب في الدعاء المستجاب، وارفع عنا البلاء، وعظّم لنا الجزاء واجعل موتانا في قبورهم من السعداء.

كلمات عن يومِ عرفة

أجمل لحظات العمر في الحج يوم عرفة شيء عظيم لا أقدر وصفه.

في يوم عرفة اللهم أعنّا فيه على طاعتك وحسن عبادتك وتقبل منا.

ضجت مكة بحجاجها اللهم اكتب لنا ما كتبت لهم، وبلغنا يوم عرفة لا فاقدين ولا مفقودين.

لبيك اللهم شوقاً إليك وطمعاً في مغفرتك يوم عرفة.

ربي اجعل لنا ولكُل المسلمين دعوة مستجابة وذنب يُغفر في يوم عرفة.

مع غروب شمس يوم عرفة اللهم لا تدع لنا ذنباً إلّا غفرته ولا مريضاً إلّا شفيته ولا ميتاً إلّا رحمته، تقبل الله طاعتكم.

يوم عرفة أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن غفر لهم جميع ذنوبهم، وأجاب سؤالهم ودعائهم اللهم آمين.

بلغنا عشر ذي الحجة، وبلغنا يوم عرفة، وبلغنا عيد الأضحى، نحن ومن نحب بنعمة وعافية وتحقيق ما نتمنى يا رب.

صور يوم عرفة 2022

دعاء اللهم بلغنا يوم عرفة

اللَّهم بلَّغنا يوم عرفة صائمين مُلبِّين مُسبِّحين مُستغفرين، واكتب لنا فيه المغفرة والقبول، وارزقنا فيه سعادةً لا تزول.

اللَّهم اجعل يوم عرفة هذه السنة نهاية لكل أحزاننا وبداية لأفراحنا، اللَّهم ارزقنا صيام يوم عرفة، واجعل لنا فيه دعوة مُستجابة.

اللَّهم لا تجعل لنا في هذا اليوم المُبارك ذنباً إلا غفرته، ولا همَّاً إلا فرَّجته، ولا مريضاً إلا شفيته، اللَّهم بلِّغنا يوم عرفة، واجعل لنا فيه دعوة لا تُرد.

اللَّهم بلِّغنا العشر، وارحمنا يوم الحشر، واجعل لنا من كل عُسرٍ يُسر، واغفر لنا الزَّلات، ويسِّر لنا الطاعات، وبلّغنا يوم عرفة.

يا رب العباد، في يوم عرفة بلّغنا ما نتمنّى، واجعل لنا فيه دعوة لا تُرد، وأعطنا رزقاً لا يُعدّ، وافتح لنا للجنة باباً لا يُسد.

اللَّهم بلّغنا يوم عرفة يا رب، وارزقنا فيه دعوة مُستجابة، اللَّهم بلّغنا عشر ذي الحجّة، اللَّهم اكتب لنا في هذه الأيام فرحاً وسعادةً وخيراً.

اللَّهم بلّغنا يوم عرفة، واجعل لنا فيه دعوة مُستجابة، اللَّهم لا تُخرجنا من هذه العشر إلا وقد عفوت عنّا، وغفرت لنا، ورضيت عنا، واستجبت دُعاءنا، وكتبت لنا الخير.

اللَّهم بلغنا اللّيالي العشر وبلّغنا يوم عرفة اللَّهم أعنّا على ذكرك في هذا اليوم، وشُكرك، وحسن عبادتك.

لبّيك ربي وإن لم أكن بين الزّحام مُلبياً، لبّيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ساعياً، لبّيك ربي وإن لم أكن بين عبادك داعياً، لبّيك ربي وإن لم أكن بين الصُّفوف مُصلِّياً، اللَّهم بلّغنا عشر ذي الحجَّة، وبلِّغنا يوم عرفة، وبلِّغنا عيد الأضحى نحن وكل من نحب بصحة وعافية يا رب.

معجزة يوم عرفة

عبارات عن يوم عرفة 2022

دعاء يوم عرفة