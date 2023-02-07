كلام عن الأم في يوم المرأة العالمي هذا ما سيتم تناول في هذا المقال، يوم المرأة العالمي مناسبة عالمية ومميزة لتكريم دور المرأة في المجتمع، كل عام وأنتن بالف خير،كونك امرأة، شهر مارس هو شهركِ، كل الاحترام والتقدير والامتنان لكل نساء الوطن والعالم، عليكِ أن تعلمي أنكِ جنة، أنكِ الحياة، أنكِ فصل الربيع، وسحابةُ غيثٍ لأرضٍ قاحلة.

كلام عن الأم في يوم المرأة العالمي

أجمل كلام عن الأم في يوم المرأة العالمي، أتقدم لك يا أمي بأسمى آيات التهنئة والتبريك لأنك بالنسبة لي تتربعين فوق عرش النساء جميعًا.

وما هو يوم المرأة العالمي سوى فرصة لأعبر لك يا أمي عن مدى تقديري لكل ما تقومين به من أجلي فأنت سر سعادتي وسبب فرحتي.

هذه رسالة إلى جميع أمهات العالم، كل عام وأنت بألف خير وبركة نعمة من الله بمناسبة يوم المرأة العالمي.

الأم لها كل التقدير والاحترام وإننا نستغل مناسبة مهمة كمناسبة يوم المرأة العالمي للتعبير لها عن مدى امتنان لكل ما تصنعه ولوجودها الهام في حياتنا.

كلام طويل عن عيد الام

أمي والعمر يرخصلك، يا عساك سالمة وفي كل أعيادك غانمة، والابتسامة على محياك دايمة.

أحلى الأعياد عيدك وأروع القلوب قلبك وهديتي لا تليق لغيرك.

يا أغلى ما في الكون يومك أحلى وأجمل يوم، أحبك أمي.

احترت أمي ماذا أهديك فوجدت الهدية الأجمل أن أدعو لربي كي يبقيك.

لا يمكنني تصور حياتي من دونك، فالعمر لا يحلو إلّا بوجودك، وكلما مر عيد الأم في حضورك، أسأل ربي ألّا يحرمني من وجودك.

كل عام وأنتِ بخير.

أنتِ بنظر الناس أمي لكنك بنظري أنتِ أروع ملاك يحضنني ولو تمكنت لأهديتك عمري.

أمي في لحظة تشعرين أنّك شخص في هذا العالم بينما هناك شخص يشعر أنّك العالم بأسره.

أروع القلوب قلبك وأجمل الكلام همسك وأحلى ما في حياتي أنّك أمي.

أمي يا شمعة الكون العالم كله يحتفل بهاليوم وأنا من بين هالجموع أقولك كل عام وأنتِ بخير دوم.

أمي يا كل الناس والأحباب لا أريد أن أرى دمعتك على الأهداب سحابة صيف تعدي مع السحاب عيشي يومك وانسي الأسباب كل عام وأنتِ بألف خير.

أمي يا رب تكوني سالمة سنة بعد سنة وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.

من غيرك أنا دائماً يا أمي حياتي كئيبة كل عام وأنت بألف خير سنة بعد سنة.

أمي يا مهجة الروح وراحة الفؤاد، أبقاك الله لي زينة أيامي وفرحة عمري وحضن أماني.

أمي أنا ما هو بس أحبك أنا كل ما فيني يحبك قلبي وعقلي وروحي كلهم يقولولك كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي.

أمي من لي بهالدنيا غيرك أشكي له وأبث له همومي كثر الله خيرك مالية أفراحي بيومي كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي.

أمي أحبك مثل ما أنتِ في العطف واللين والقسوة لأني أعرف في كل الأحوال أنت لا يهمك إلّا مصلحتي كل عام وأنتِ بخير يا أمي.

عبارات عن عيد الأم

أمي يا بسمتي الحلوة، ويا أحلى لحن وأرق غنوة، أهديك قلبي في عيدك وأروح لك فدوة.

أمي يا أول ما نطقته شفتاي، أمي يا مرهم الروح الذي دائماً يزيل جروح الزمن، أمي يا نبع الحنان، يا رمز العطاء، أمي أنت شمعة حياتي، أمي أنت رفيقة دربي، أمي أحبك، أمي يا من تمنح الأمان، يا حضناً دافئ، أمي أقولها بكل فخر وإعتزاز عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنتِ حبيبتي يا أمي.

عندما أخاف ألجأ إليها، وعندما أفرح أذهب إليها وعندما أحتاج أحداً لا أجد سواها، فكيف لي أن لا أعطيها في عيدها كل الحب.

أمي لا يوجد ما يكفي من العناق والقبلات لكي تظهر لك كم أنا أحبك. أمي يا قلباً من وفاء، يا أصل كل الوداد، مهما وصفت ومهما قلت فيك زود، أبقى بحقك مقصر أمام رب العباد، لولاكِ يا أمي ما كان لي بالدنيا وجود، وهل أنساكِ يا أمي بأحلى الأعياد، عيدكِ يا أمي هو فرحة كل من في الوجود.

كل عام وأنتِ بألف خير غاليتي.

كلام لعيد الأم بالعامية

مهما يفعل الأب فإنه لا يستطيع أن يجعل ابنه رجلا، إذ يجب على الأم أن تأخذ نصيبها من ذلك. إلى من حملتني في جسدها إلى من تعبت لأرتاح إلى من جاعة لأشبع إلى من سهرت لأنام أحبك فلا تسألني ما الدليل فهل رأيت رصاصة تسأل القبيل.

أسوأ ما تتوقعه الأم أن يكون جواب سؤالها عن طبخة اليوم كما تريدين أو مش مهم أو نأكل أي شيء.

الأم هي أول من يمنح الحياة، وأول من يحس عند الفقدان بأن جزءاً مهما منه قد انطفأ نهائياً.

أسعد ساعات المرأة هي الساعة التي تتحقق فيها أنوثتها الخالدةوأمومتها المشتهاة وتلك ساعة الولادة.

حينما أنحني لأقبل يديك وأسكب دموع ضعفي فوق صدرك واستجدي نظرات الرضا من عينيك حينها فقط أشعر باكتمال رجولتي.

تذكر أنني اخذت بيدك لتمشي وأنت صغير فلا تتركني يوم ان احتاجك.

قالت لي ستفرج ذات يوم وأمي أمرأة لا تكذب.

أنتِ أجمل عطايا الرب يايمة.

كلمات لعيد الأم قصيرة

أمي يا أول ما نطقته شفتاي، أمي يا مرهم الروح الذي دائماً يزيل جروح الزمن، أمي يا نبع الحنان، يا رمز العطاء، أمي أنت شمعة حياتي، أمي أنت رفيقة دربي، أمي أحبك، أمي يا من تمنح الأمان، يا حضناً دافئ، أمي أقولها بكل فخر وإعتزاز عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنتِ حبيبتي يا أمي.

كل عام وأنتِ حبيبتي يا أمي.

يا أغلى ما في الكون، يومُك أحلى وأجمل يوم، أحبّك أمّي.

من يشبهك يا أمي، لا دنيا تقارن بك، ولا وطن يغني عنك، عيد سعيد يا ست الحبايب.

إذا كان النظر في ملامحك عبادة، فكيف لا أتمنى لك في يومك كل الخير والسعادة.

أمي لا تعرف حقد، أمي أحلى من الورد وعيدك سعيد أمي الغالية.

لكل منا أربعين شبيهاً إلّا أمي، كُل عام وأنتِ بخير.

كُل عام وأنتِ بخير.

عبارات شكر عن عيد الام

الأم التي تكون مثلك بكلّ ما تملكه من إصرار على أن يصل أبناؤها إلى القمة هي أم تستحق الشكر والتقدير، لهذا شكرًا لك أيتها الأم الغالية شكرًا على عطائك.

شكراً يا أمي.

إلى الأم التي تعبت وقامت بواجبها على أكمل وجه، اسمحي لنا أن نقول لك شكرًا على كلّ ما تبذلينه فأنت رمزٌ للتضحية والخير والإيثار، وعلى كلّ ما تفعلينه لأبنائك.

شكرًا لك أيتها الأم العظيمة التي لم تترك جهدًا إلا بذلته، ولم تترك بابًا مفيدًا لأبنائها إلا وطرقته، شكرًا لك لأنك بحق أم عظيمة تقومين بواجب الأمومة بكل حب.

الأمومة ليست مجرّد لقب، وإنما هي مزيجٌ من التضحية والعطاء والحب اللامحدود، لهذا شكرًا لكلّ أم أخذت عهدًا على نفسها أن يحقق أبناءها طموحهم العالي.

كلمة شكرًا كلمة صغيرة جدًا على مكانة الأم التي تذوب مثل الشمعة كي تعطي لأبنائها النور في الدروب المظلمة، شكرًا لكل أم عظيمة ورائعة.

ليس مهمًا أن تكوني أمًّا المهم أن تكوني أمًا صالحة تعرف ما لها وما عليها، وتحب أبناءها بطريقة تجعلهم متميزين، شكرًا لكل أم تعرف المعنى الحقيقي للأمومة.

مهما قيلت من أشعار وقصائد في وصف الأم وشكرها، تظلّ الأقلام عاجزة عن تقديم الشكر الذي يليق بها، شكرًا لكلّ الأمهات الصابرات اللواتي يزيّنّ العالم.

شعر عن عيد الأم

فيما يلي شعر عن عيد الأم للشاعر حافظ إبراهيم:

الأم مدرسةٌ إذا أعــددتــهــا أعـددت شـعباً طـيب الأعـراق الأم روض

إن تــعـهـده الـحـيـا بــالــريّ أورق أيــمــا إيـــراق الأم أســتــاذ الأســاتـذة

الأُلـــى شـغـلت مـآثـرهم مــدى الآفـاق أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا

بين الرجال يجلن في الأسواق يدرجن حيث أرَدن لا من وازع يحذرن

رقبته ولا من واقي يفعلن أفعال الرجال لواهيا عن واجبات نواعس الأحداق

تتشكّل الأزمان في أدوارها دولاً وهن على الجمود بواقي فتوسطوا في الحالتين

وأنصفوا فالشر في التّقييد والإطلاق ربوا البنات على الفضيلة إنها في الموقفين

لهن خير وثاق وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى وعلى الحياء الباقي

عبارات تهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي 2023

فعاليات يوم المرأة العالمي 2023 في العمل

يوم المرأة العالمي... كلمات ورسائل