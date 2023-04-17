البوابة - ليلة القدر هي إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ولقد اختلف العلماء في تحديد موعد ليلة القدر؛ لكن أكثرية العلماء رجحوا أنها ليلة 27 رمضان، وذلك بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع والعشرين".

كلام عن ليلة 27 رمضان

أجمل كلام عن ليلة 27 رمضان، أسأل الله العلي القدير لكم في ليلة القدر العظيمة حسنات تتكَاثر، وذنوباً تتناثر، وهموماً تتطاير، وأن يجعل بسمتكم سعادة، وصمتكم عبادة، وخاتمتكم شهادة ورزقَكم في زيادة، وبكل زخة مطر، وبعدد من حج واعتمر، أدعو الله أن يتقبل صالح العمل.

أسأل الله العظيم الذي لن تطيب الدنيا إلّا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلّا بعفوه، ولن تطيب الجنَة إلّا برؤيته، أن يديم ثباتك ويقوي إيمانك وصحتك، ويرفع قدرك ويشرح صدرك، ويسهل خطاك لدروب الجنَة، وأن يجعلك من عتقائه من النار في ليلة القدر، لا تنسونا من الدعاء في ليلة 27 رمضان.

الحمد لله الذي أحيانا، فأوجد لنا مواسم للخير، ونفحات للإيمان، وكل ليلة قَدر، وأنتم أكبر أملاً، وألم شملاً، وأسعد حالاً، وأوفر حلالاً وأريح بالاً، وأكثر فألاً، وإلى الفردوس أقرب منالاً، هذا أفضل كلام عن ليلة 27 رمضان.

أكون في غاية الامتنان والشكر إن جعلتني الليلة حرفاً بين شفتيك، بأحر وأخلص وأفضل ما لديك من دعاء في ليلة 27 من رمضان.

في هذه الليلة المباركة ليلة 27 رمضان، تمنيت الدنيا كلها ملكاً خالصاً لديك، لكنها لا تساوي شيء، فدعوت الله أن تكون الجنة مستقراً لقدميك يا رب.

ما هو افضل دعاء في ليلة القدر؟

اللهم يا رب إني أسألك بفضل ليلة القدر وأسرار ليلة القدر وأنوارها وبركاتها، أسألك أن تتقبل دعواتي، وأن تقضي حاجاتي. اللهّم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

دعاء لمن تحب في ليلة القدر؟

اللهم يا رب اجعل القرآن ربيع قلبي، واجعلني من السعداء، ولا تجعلني من الأشقياء، اللهم اكتب لي السعادة بين أهلي وأحبتي، ولا تريني بهم مكروه أبدًا.

يا رب يا الله ارزقني الخير والسعادة في كل خطوة أخطوها تجاه من أحب، وابعد بيني وبين كل مكروه ومعصية، اللهم ارزقني الثبات والفلاح في جميع أوقاتي.

عبارات عن ليلة القدر تويتر

اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا نورها و بركتها و اجرها وعتقها

كلمة عن ليلة القدر وفضلها

كل عام وأنتم الي الله أقرب وجعلك ممن استكملوا الأجر ووفقوا لقيام ليلة القدر، يا رب أسعد أحبابي وأعنهم على الصيام والصلاه وتلاوة القرآن.

بمناسبة شهر رمضان المبارك 2023 أتقدم لأحبتي بالتهنئة الخاصة كل عام والجميع بألف ألف خير نعود عليه نحن وأنتم والجميع بألف خير وصحة وعافية وسعادة وإطمئنان الله يبلغنا رضا رب العالمين ويبلغنا ليلة القدر ويبلغنا اعلى منازل الجنة ويبارك لنا في الصيام والقيام والعمل الصالح.

بقدوم شهر الخير شهر رمضان 2023 اللهم يا رب اجعلنا واحبتنا من الصوامين القوامين المرحومين المقبولين المخلصين واكتب لنا في هذا الشهر من الرحمة والبركة والعفو لعبادك واجعلنا ممن صام رمضان واستكمل الأجر وحاز على عظيم الأجر وأدرك ليلة القدر كل عام وانتم بخير.

شعر عن ليلة القدر

ناجيت فيكِ المنى لو كنت أحصيها وكدت لولا انبلاج الفجر أجنيها

في نشوة من صفاء الروح وارفة ظلالها، وأنين الوجد يشجيها

وفي اشتياق إلى الفردوس أوله تلاوة من كتاب الله تدنيها

ودمعة ذرفتها عين صاحبها حبا، وهل غير هذا الدمع يرويها؟!

تزيّنت حولها الدنيا فما عبأت بزينة، فقليل الحب يغنيها

وأقبلت فتنٌ شتى تراودها عن صفوها، فتسامت في أعاليها

فبتُّ أرقبها والأنس يغمرني بالبشر في موكب يجتاز ناديها

وبتُّ في أمل يفضي إلى أمل وفي جلاء لآمالي يجلّيها

حتى حسبت بأني قد ظفرت بها وقد بذلت لها الدنيا وما فيها

ورحت من أفق أرقى إلى أفق وتصغر الأرض في عيني فأطويها

إلى سماء من الآيات تبعث في نفسي سماءً من الأشواق تذكيها

وبهجةً كانطلاق العيد عامرة تكاد تغمر بالنجوى محبيها

في ليلة لم تزل ما عشت أمنيتي تحيي فؤادي إذا ما قمت أحييها

في خلوةٍ توقظ النجوى نسائمها ويشعل الأمل الساجي نواحيها

وفي اجتماع مهيبٍ والسنا جملٌ من المسرّات في آفاق واديها

ألفيتها الحلم المنساب نحو غد أزهو به في حياض المنتهى تيها

أو أنها نعمة الوصل التي منحت روحي سبيلاً إلى رضوان باريها

أو أنها روعة التنزيل أشرق في سنا التنزل دانيها وقاصيها

تهفو إليها نفوس فهي ظامئة إلى الهدى، ونداء الوحي يشفيها

لم تلتفت نحو ما يلهي فيشغلها أو تنشغل بكثير حين يغريها

لكن ترى النور في الآفاق مبتسماً فتستجيب فيغنيها ويعليها

وكم تمنيت هذا النور يجذبني فترجع النفس عما بات يطغيها

وتستقيم على حق، وتبصر ما يفضي إليه.. وتسمو في أمانيها

بشارة في رحاب الله ساطعة إلى المناجاة في أسمى معانيها

أفقت في ليلة التنزيل من حلم أغلى من العمر.. لما رحت أغليها

أراقب الروح في الآفاق منتشراً مع الملائك.. بالأذكار تجليها

عن ألف شهر.. وهل في العمل متسعٌ

عبارات ليلة القدر للواتس

يا رب أسألك أن يرحمنا بعشر مضت ويغفر لنا بعشر أتت ويعتقك من النار بعشر بقت وأن ترزقنا مناجاته في ليلة القدر ولا ترد لنا دعوة.

يا رب، لا تحرمنا من عظيم رحمتك في هذه الليلة الفضيلة، واغفر لنا ذنوبنا وأعمالنا واجعلنا من الفائزين والمغفور لهم، أعاد الله عليكم هذه الليلة أعواماً عديدة وفقكم فيها لكل ما يحب ويرضا.

من عبارات ليلة القدر للواتس، يا رب اسأل الله لك راحة تامه وأن يبلغه ليلة القدر وانت في أحسن حال وأن يبقيك فخرا وذخرا لنا ولعائلتك الغالية.

لا أملك كلمات توفيك قدرك ومكانتك ولكن املك قلبا يحبك في الله ويدعو لك بجوامع الخير، اسأل الله تعالى أن يكرمك ويعزك، ويبلغك ليلة القدر ويجعلك ممن تشملهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

كل عام وأنتم بألف خير، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام في هذه الليلة الفضيلة، لا تنسوا الدعاء لنا ولكم ولأحبتنا وللأمة الإسلامية.

قوافل العتقاء أوشكت على الرحيل، فاجمعوا الزاد وأدركوا الركب واجتهدوا لعلكم تدركون ليلة القدر، واذكروني في دعائكم.

اسأل الله أن يبارك لك في رمضان 2023 وأن يتقبل منك ما مضى، وقيام ليلة القدر والفوز بأجرها وخيرها وبركتها والعتق من النار، هذه أجمل عبارات ليلة القدر للواتس.

عبارات عن ليلة القدر قصيرة