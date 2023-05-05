في يوم 25 مايو من كل عام، تحتفل الأردن بـ عيد الاستقلال الوطني الـ 77، في يوم التحرر من الاحتلال البريطاني والاحتفال بالحرية والاستقلال والسيادة، وهو يوم جلوس الملك عبد الأول المؤسس للمملكة الأردنية من قبل البرلمان.

وفي عام 1946م أصبح يوم 25 مايو خاص ورسمي للـ احتفال بالأردن وما وصلت إليه من تقدم وازدهار وتطور مع تذكر الماضي والتاريخ العريق.

كلمات تهنئة بعيد الاستقلال الأردني 2023

فيما يلي أجمل كلمات تهنئة بعيد الاستقلال الأردني 2023:

أجمل كلمة بمناسبة عيد الاستقلال، كل عام وأرضك وشعبك وقائدك بألف خير.

كل عام، والوطن، وقائد الوطن بألف خير، لا يوجد سعادة بالنسبةِ لي أكثر من حرية موطني.

المهم كرامة بالنسبة للشرفاء هو الوطن وقضيته، كل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بألف خير.

بوركت أياديكم بما أنجزتموه لنا، عندما صغتم للوطن الغالي هويته التي أعلناها للعالم، كل عام وأنتم بألف خير.

نُهنئ جميع الأردنيين بعيد الاستقلال، ونبارك للوطن ولأبنائه الغيورين على حاضره ومستقبله تحت ظل الراية الهاشمية، وكل عام والوطن، والقائد، والشعب بألف خير.

في ذكرى عيد الاستقلال كل عام وأنت بخير يا وطني الحبيب.

أعاد الله هذه المناسبة على البلاد سنوات وسنوات، وهي تتزين بثوب العزّة، والخير، والأمان بإذن الله، وكل التهنئة الخالصة للشعب الأردنيّ الواحد ولسيد البلاد حفظه الله ورعاه.

في عيد استقلالك موطني نُعلي الهامات علو السماء، ونشرّف الرؤوس بلباسها تاج العز والفخار، ونبعث في النفس أجمل وأرق مشاعر الولاء، ونسطّر على أرضك الطاهرة أجمل عبارات الفداء، وكل عام وموطني الغالي بألفّ ألفّ خير.

إنّنا نُفاخر الدنيا بأسرها بذكرى الاستقلال وغرّة أعيادنا، هنيئًا لنا يا وطني بك، وهنيئًا لك بأبنائك أصحاب الهامات العالية التي ما انحنت إلّا لبارئها، وكل عام وشعبنا الطيب والأمة العربية بألف ألف خير.

ها هي الأيام تقترب، ويقترب معها يوم 25 مايو الذي يحمل في طياته أجمل ذكريات الماضي، التي تهب بنسماتها العطرة على سماء الوطن، لتقول له كل عام وأنت يا وطني بألف خير في عيدِ استقلالك الميمون.

عيد استقلالك يا وطني الأردن كان فرحًة للعرب الأحرار، كان انعطافاً في تاريخ منطقتنا العربية عندما فتحَ الباب على مصراعيه أمام استقلالات عربية أخرى، كل عام والأردن وقائد البلاد بألف ألف خير.

وطني الغالي، ذلك الحب الذي لا يتوقف، وذلك العطاء الذي لا ينضب، أيّها الوطن المترامي الأطراف، أيّها الوطن الذي حبه متوغلًا في القلوب، أنت فقط من يبقى حبه، وأنت فقط من نحب، كل عام والبلد بألف خير.

في يوم الاستقلال الأردني 2023 نرفع أجمل الرّايات عاليًة في السّماء، ونلبس على رؤوسنا تاج العزّ والفخار بتاريخ الأجداد الأبطال.

في الخامس والعشرين من أيّار 2023 يوم عزّك ومجدك يا وطني الغالي الأردن، كل عام وأرضك وشعبك وقائدك بألف خير، دامت المناسبات السّعيدة في ديارنا عامرة في كلّ عام.

حبُّ الوطن هو أقوى من كل منطق، وطني الحبيب، أيّها الوطن الحاضن للماضي والحاضر، أيّها الوطن، يا من أحببته منذ الصغر، وأنت من تغنى به العشاق، وأطربهم ليلك في السهر، أنت كأنشودة الحياة، وأنت كبسمة العمر، كل عام وأنت بألف ألف خير يا وطني الحبيب.

تهنئة بعيد الاستقلال بالانجليزي

Happy Independence Day!

Everybody now, happy Fourth of July

Fourth of July, it’s the best.

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال السودان

لا شيء أغلى بالنسبة لي من حرية بلدي الغالي السودان.

الاستقلال هي نعمة ولكنه مسؤولية كبيرة.

مبروك لكم على أبنائكم أصحاب التطلعات العالية الذين لم ينحنوا إلا لخالقهم، وكل عام وشعبنا الجميل وأمتنا العربية ألف خير.

الاستقلال لا يخلو أبداً من التضحيات.

والاستقلال هو حق صعب لكن غالي علينا.

نحن فخورون بالعالم كله في ذكرى الاستقلال السودان، أول أعيادنا.

مبروك لنا يا بلدي الغالي السودان.

في يوم استقلالك يا وطني السودان نرفع الالهام فوق السماء ونكرم الرؤوس في لباسها تاج الفخار والمجد ونرسل للروح أجمل وعطاء الولاء.

نكتب على أرض السودان الطاهرة أجمل عبارات الفداء وكل عام ووطني الغالي ألف ألف خير.

كلمة بمناسبة عيد الاستقلال بالمغرب

تحتفل المملكة المغربية يوم الأربعاء بعيد الاستقلال المغربي الخامس والستين وذلك تخليدا لذكرى تاريخية توحد فيها العرش والشعب دفاعا عن الوطن وتحرره من الاستعمار.

في 18 نوفمبر من كل عام يحتفل الشعب المغربي بعيد استقلال البلاد عندما تخلص من الاستعمار الفرنسي والإسباني عام 1956.

تعتبر الذكرى السنوية لعيد الاستقلال المغربي إحدى المحطات المضيئة في تاريخ المغرب الحديث.

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال الجزائري

مع شمسِ هذا يوم عيد الاستقلال الجزائري التي تشرقُ بأنوارها، فتفجّر ينبوعَ الضياء المسمّى نهاراً يفجّر عيد الاستقلال في شعبنا الجزائري الوفيّ والعريق والأصيل ينبوع الكبرياء والاعتزاز القوميّ والكرامة الوطنيّة.

أدام الله على وطننا الحبيب نعمة الأمن والأمان.

يا رب في عيد الاستقلال الجزائري نتمنى دوام التقدّم والازدهار، وكلّ عام والوطن وقائد الوطن والشعب بألف ألف خير.

في عيد استقلالك يا الجزائر نُعلي الهامات علّو السماء، ونُشرف الرؤوس بلباسها تاج العزّ والفخار، ونبعث في النفس أجملَ وأرقَّ مشاعر الولاء ونسطّر على أرضك الطاهرة، كلّ عام وموطني الحبيب الغالي بألف ألف خير.

كلمة عن عيد الاستقلال للاطفال

ليس هناك شيء في الدنيا أغلى من أرض الوطن الغالي والجميل كلّ عام والوطن بألف ألف خير.

في عيد الاستقلال نقد لكم كلمة عن عيد الاستقلال للاطفال 2023 كل عام والوطن وقائده بألف خير.

أطفالي الأردنيين كل عام وأنتم بألف خير.

كلمة عن عيد الاستقلال الأردني للاذاعة المدرسية

مدرائنا وأساتذتنا الأعزاء، وزملائي الطلاب والطالبات، أسعد الله صباحكم بكل خير، وفي هذا الصباح الجميل الذي يشع من نور شمس الأمل، وتفوح من أرضه رائحة الحرية الممتزجة بدماء شهداء أمتنا الأبرار، فهم معلمينا الذين لم يستقوا المعرفة من مدارس العلم وجامعاتها، بل استقوه من مدارس العزة وجامعات الكرامة، فكان معلمهم اسمه حب الوطن، وأباهم هو الشرف، وأمهم هي البسالة، وهويتهم هي النضال، وعقيدتهم هي الإيمان بالله والأمة والوطن، كل عام والمملكة الأردنية بخير.