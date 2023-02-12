حصلت رحلت الإسراء والمعراج سنة 10 هجري، وكان سن النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، أي في منتصف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.

وكانت سبب رحلة الإسراء والمعراج عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف أذوه أهل الطائف، ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وفي ذلك اليوم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المشهور: اللهم أشكو إليك ضعفي وقوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس.

وفيما يلي نذكر لكم أجمل كلمات عن الإسراء والمعراج قصيرة، رسائل الإسراء والمعراج، منشورات عن الإسراء والمعراج،كلمة عن الإسراء والمعراج، وهي:

كلمات عن الإسراء والمعراج قصيرة

كل عام وأنتم بخير.

في ليلة المعراج يضيء القمر، وبصاحب الإسراء سرى البشر نبارك لكم هذه الليلة.

ورود الدنيا أقطفها، وبشوق قلبي أغلفها، وبمناسبة الإسراء والمعراج أرسلها.

بنسيم الرحمة، وعبير المغفرة، وقبل الزحمة أقولك: كل عام وأنت بخير في ذكرى الإسراء والمعراج.

اللهم زد هذا الوجه نوراً، وأجعله دائماً مأجوراً، وبلغه يوم الإسراء وهو مسروراً، كل عام وأنتم بخير.

مبارك عليكم ليلة الإسراء والمعراج.

روح وريحان، نثرته لأحباب الرحمن، أسأل الله أن يجعل بسمتكم عادة، وحديثكم عبادة، ومناسباتكم سعادة، وخاتمتكم شهادة، مبارك عليكم الإسراء والمعراج. في ذكرى الإسراء والمعراج، أبعث لكم باقة كبيرة محملة بأجمل ما سطرته الحياة، من ورد، وكلمات جميلة وكل عام وأنتم بخير.

نزف أجمل العطور، والزهور، والورود بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج 1444.

يا طيور المحبة زوريهم، وعلى الخد بوسيهم وبالإسراء والمعراج هنيهم.

أرسل حنين وشوق، لأهل الذوق وأسياده، وأهنيكم بالمعراج وعساكم من عواده.

رسائل الإسراء والمعراج

كل عام والأمة الإسلامة بألف خير.

شاهد نبينا الجنات وعرج لسابع سماء جعلنا وإياكم من أهل الجنة أجمعين.

زادت الصلة بين الأرض والسماء بمعراج المصطفى إلى سدرة المنتهى متباركين.

فاحت رائحة الزهور العطرة تهنئ بمسرى أبيها الرسول.

غردت الطيور فرحة بمسرى أبيها الرسول.

إلى الغالي في حياتي تجية مليئة بالزهور بمناسبة يوم الإسراء أقدم لك أحلى هدية.

أقدم لك أجمل العطور والزهور في ذكرى ليلة إسراء ومعراج الرسول متباركين.

اللهم بلغ هذا الوجه يوم الإسراء وهو مسروراً، وزود وجه نوراً.

من نسيم مكة والكعبة المشرفة أهدي إليك سلامي لأغلى الأحبة في ذكرى المعراج بالمصطفى.

أجمل التهاني بالإسراء والمعراج.

اللهم بارك لهؤلاء الأشخاص في ليلة الإسراء الشريف وأنلهم شفاعة المصطفى آمين يا رب العالمين.

في ليلة الإسراء والمعراج ضوى القمر وبصاحب الإسراء سرى البشر نبارك لكم هذه الليلة.

يا طيور المحبة قدمى لهم أجمل التهاني بالإسراء والمعراج.

بنسيم وعبير الرحمة والمغفرة حبيت أقولك: كل عام وأنت بخير.

الكون أضاء بنور ذكرى معراج سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام.

أرسل حنين وشوق إلى أهلى وأحبائي وأهنيكم بالمعراج وعساكم من عواده، وكل عام وأنتم بخير.

أرسل أحلى أبيات القصائد والشعر للتهنئة بالليلة السعيدة متباركين.

أنثر لكم روح وريحان لأحباب الرحمن أسأل الله أن يجعل البسمة لكم عادة وحديثكم عبادة ومناسباتكم سعادة وفرحة وسرور.

في ذكرى إسراء المصطفى أرسل لكم باقة مملؤة بالورد والكلمات الجميلة وكل عام وأنتم بخير.

أقطف لك ورد الدنيا وبأشوق قلبي أغلفها وأرسلها لك بمناسبة الإسراء والمعراج كل عام وأنت بخير.

منشورات عن الإسراء والمعراج

كلمة عن الإسراء والمعراج

غردت الطيور، وفاحت رائحة الزهور، تهنئ الزهرة البتول، بمسرى أبيها الرسول.

كل عام وأنتم بخير.

هنأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالإسراء بهجة لا تزول.

في ذكرى الإسراء والمعراج، أبعث لكم باقة محملة بأجمل ما سطرته الحياة، من ورد وكلمات جميلة وكل عام وأنتم بألف خير.

اللهم هؤلاء أحبتي فيك بارك لهم الإسراء الشريف وأنلهم شفاعة آل محمد.

عبارات عن الإسراء والمعراج 2023