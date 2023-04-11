كلمات عن الظلم من أقرب الناس معبرة وحزينة

الظلم أكثر شيء مؤلم؛ خاصةً إن كان من أقرب الناس، لدرجة تكاد فيها أن تصرخ للعالم معلناً اعتراضك وكم الألم الذي تشعر به، ويكون هذا ما تريده فعلا ولكنك لا تستطيع ذلك، ليصبح الحل الأمثل هو إخراج ما بداخلك من أوجاع في مجموعة كلمات عن الظلم من أقرب الناس، كل جملة فيها تُظهر إحساسك بقهر الظلم، فلا شك أن الظلم موجع لا محالة، ولكن يتضاعف تلك الوجع عندما يكون من القريبين منك كالأهل والأصدقاء، لذا نضع لك عبر هذا المقال جمل عن الظلم من أقرب الناس من خلالها تستطيع تهوين ما بداخل قلبك وإراحة بالك.

الظلم من أقرب الناس

أصعب المشاعر التي قد تنتابك على الإطلاق هي مشاعر الصدمة الممزوجة بالغدر، نعم! هكذا يصنع ظلم الأقربين منك، يصدمك ويُشعرك بالخيانة، لذا أصعب العبارات المؤلمة عن ظلم الأقربين هي التي لم يسبقها فعل يُشير إلى تلك الغدر، وبناءً عليه كلما كانت الكلمات أقسى خرج منك كلام عن الظلم من أقرب الناس أكثر قوة وحزن، ولأن العبارات تُهون قليلاً من ألم الظلم، أعددنا مجموعة أقوال يمكنها حرفياً وصف ما بك من حزن، بالتالي إراحتك قليلاً.

كلمات عن الظلم من أقرب الناس

من الأمور التي تُزعجنا كثيراً في الحياة، بل وتجعل حياتنا يملأها الذكريات الصعبة، الظلم من أقرب الناس، نعم فهو الأمر الذي لم ولن تتمناه لأي شخص، ذلك الشعور الذي يجعلك تكتب كلمات عن الظلم من أقرب الناس يظهر في كل حرف منها مدى الألم والحسرة، فيما يلي بعض العبارات القصيرة التي توضح مدى قساوة ظلم الأقربين:

يؤلمني دوران الحياة على أقرب الناس لي، فقد ظلموني والحق أن يتم ظلمهم.

لم يكن هناك شيء أقسى من ظلم الأقرباء، فقد كنت لا أتوقع ذلك على الإطلاق.

تأكدوا بأن الحياة ستدور حتماً، وكل قطرة قمت فيها بظلمي سوف تُصابون بها، ومن أقرب الناس أليكم.

كانت السعادة تعم المنزل والفرحة هي عنوانه، والعدل أساسه، لكن عندما دخل الظلم من أهله أصبح أشبه بصحراء جرداء.

لمن ظلموني بعد أن كانوا ملجأي واتكائي في الحياة، لا بارك الله لكم ولا حب في قلبي لكم.

ربما تتناسون أنكم ظلمتموني، ولكني لم ولن أنسى، فهكذا هي ذاكرة المظلوم قوية والظالم لا ذاكرة له.

ظلم القريبين منك أشبه بفقدان الثقة في نفسك والعالم، بل إنه أشبه بانهدام مبنى كان ذو تأسيس قوي.

من المزعج أن تتمنى للأقربين نفس شعور الظلم الذي أحسست به وقت طويل، ولكن هذا هو العدل.

لا تصدمُكَ المواقف الظالمة من الأهل وشتى الأقربين، فمن ظلم سيتم ظلمه بنفس الشكل.

شعر عن الظلم من أقرب الناس

قد تصف بعض العبارات إحساسك بالظلم، وتضع كلمات عن الظلم من أقرب الناس من تلك التي لامست قلبك، وهذا هو حال العبارات القصيرة تلامس ذكرياتك وشعورك، وعندما نتحدث عن الشعر، فهو الأسهل وصولاً إلى الوجدان، لذا أعددنا شعر قصير حول ظلم المقربين منك:

يا من ظلمتَ وكنت مني مقرباً ... دع عنك قربي لم يعد لي مطمئناً.

كل الحياة بما فيها من ألمْ ... أهون عليا من ظلم الأقربُ.

وخذ الحياة دائرةً عليك وان يكنُ ... هناك تأخير فلا تَطَمْئَنُ.

عبارات عن ظلم اقرب الناس

الغدر هو الوصف الصحيح للظلم الذي يأتيك من القريب، خاصةً إن كان بالنسبة لك هو انتصارك الحقيقي في الحياة، فأي ألم وأي قهر يمكن وصفه في كلمات عن غدر البشر القريبين منك، الأمر بالنسبة لغيرك قد ينتهي بمواساتك وأحاديث فيها بعض الصبر، لكن وقع الشعور بالخيانة والحسرة من القريبين منك لن يعرفه سواك، ولأن الكلمات تصف قدر كبير من آلامك بسبب هذا الظلم؛ تستطيع اقتباس ما تشاء من العبارات التالية حول ظلم القريب منك:

المواقف التي أوضحت نظرتي إليكم من خلال ظلمكم، كانت أقوى درس بل والوحيد الذي أخذته من تلك الحياة.

لقد كنت صديقي الصدوق الذي يُشعرني بصدق كل شيء، وكنت أظنك أملي في الحياة ورفيق دربي الحقيقي، ولكن إن بعض الظن أثم.

لا تخف ممن ظلمك، حتى لو كان أقرب الناس إليك، فلا عزاء للظالم ولا قيمة لمدى قربه.

الظالم الذي قام بظلمك قريباً سوف تدور عليه الحياة، ويصبح في حسرة وقساوة مثلك بالضبط.

قد يتأخر ظلم من ظلمك، ولكن الله لا ينسى ما شعرت به من قهر وألم، فتأكد بعودة الحق إليك.

ربما تكون شعرت بفقدان الأمل بعد ظلم المقربين منك، ولكن الحقيقة أنه درس سوف تتعلم منه كيف تُقنن ثقتك بالغير.

مهما كانت قساوة ظلم المقربين منك، لا تحزن فقد جعل الله دعوتك مستجابة، فادعوا عليه وسوف يرد لك الله حقك حتماً.

قد يذبحك ظلم شخص قريب منك، ولكن لا تحزن ولا يكن في صدرك ضيق من ذلك، فمن ظلم سيتم ظلمه.

خواطر عن الظلم من أقرب الناس

الخواطر التي تأتينا من حين لأخر هي من تصف المشاعر الداخلية في القلب، وأحياناً قراءة كلمات عن الظلم من أقرب الناس تُساعد في خروج الكبت الداخلي الذي يسيطر على مشاعرك، وقد ثبت بأنه كلما قرأت كلمات تصف مشاعرك قل الألم الداخلي، وإليك مجموعة خواطر تتحدث عن ظلم المقربين منك:

كلما تذكرت أنكم ظلمتموني بكل قسوة، شعرت بالعبث في حياتي، وأنني لا استوعب حقيقة الحياة، ولكن تعلمت!.

يا حسرةً عليكم يا ظالمين حياتي، وهنيئاً على صدقي في أفعالي، ومرحباً بالجلوس لمشاهدة الحياة وهي تدور عليكم.

موقفك الظالم جعلني أقف قليلاً لأعيد ترتيب الناس في حياتي، فشكراً على هذا الدرس فقد كان الحسنة الوحيدة في صداقتنا.

لا حياة بقريب ليس قريب، ولا أهل ليسوا أهلي، ولا صديق أخيب ما يكون، انتهى الظلم والظالمين من حياتي.

اقتباسات عن الظلم من أقرب الناس

يبحث الكثيرون عن اقتباسات تتحدث حول ظلم المقربين، وهناك كلمات عن الظلم من أقرب الناس مشهورة بين المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن فكرة التقليد أصبحت تُصدر مشاعر مذبذبة لدى الباحث، ولذلك أعددنا مجموعة بسيطة من الاقتباسات حول هذا الأمر، فيها تجدد، وتمس الوجدان، ولما لا وهي أقوال عن الظلم من أقرب الناس في وصف قصير، وسنسردها لك فيما يلي:

تُرى ما الجيد في ظلمك لي، انك كنت من أهلي وكان فعل ماضي.

الظلم ظلمات والعدل قريب، وأنت في بئر النسيان، نتيجة مقابل ما فعلت.

ابكيتني من شدة الظلم، والآن أهنئك بيوم قريب سوف تبكي فيه ليس بسبب الظلم، بل بسبب العدل الذي سوف تحصل عليه.

الظلم قاسي حقاً ويصبح أسوأ عندما يكون من الأهل والمقربين منك عموماً، ولأن الأمر عميق جداً لم ولن تتوقف كتابة أي كلمات عن الظلم من أقرب الناس لطالما كان وقع الظلم من شخص لآخر فيه الكثير من الأحاديث القلبية القاسية، في النهاية نوصيك ألا تفقد الثقة في العالم، فليس الجميع فيهم ظلم أو بهم طبع الغدر، وأعلم أن العيب كل العيب ممن ظلموك وليس منك.