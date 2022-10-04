معلومات قد لا تعرفها عن مولد النبي

ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد 50 يوم من عام الفيل أي بعد محاولة هدم الكعبة بـ 50 يوم، وهو أول مولود يولد بعد هذه الحادثة، وولد النبي محمد في وقت الفجر.

وجاء مولد الرسول بعد ولادة سيدنا عيسى عليه السلام بـ 500 سنة أي عندما وصلت الأرض إلى قمة الظلم، وكأن المعنى "كل ما اشتدت الأزمات خلي عندك أمل في فجر جديد".

ولد النبي صلى الله عليه وسلم في منزل أمه السيدة آمنة بنت وهبة، عند جبل المروة والتي كانت تعتبر أرقى مكان في مكة المكرمة، وتقع على بعد 200 متر من الكعبة.

وتقول السيدة آمنة "والدة النبي محمد" عندما حملت رأيت نوراً يخرج من بطني إلى بُصري "وبُصرى هي أول مدن الشام من ناحية مكة" والعجيب بالأمر أنها أول مدن الفتح الإسلامي للشام كانت بُصرى.

جاء المخاض للسيدة آمنة "أم محمد" في الليل، فجاء لها أربعة نساء حتى يساعدوها للولادة، وحضروا ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما: أم أيمن، أم اسامة بن زيد، أم سيدنا عبدالرحمن بن عوف، وفاطمة أم عثمان بن ابي العاص وثويبة عبدة أم لهب عم النبي.

وكل سيدة جاءت لولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءها رزق كبير ببركة حضورها يوم مولد النبي، أم أيمن خلفت "اسامة بن زيد" قائد عظيم لجيوش المسلمين، الشفاء أم عبدالرحمن بن عوف أصبح أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأغنى أغنياء المسلمين، أما فاطمة أم عثمان بن ابي العاص، اصبح من اكثر الناس علماً، وثويبة عبدة أبو لهب عم النبي أصبحت حرة، أعتقها أبو لهب عندما بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين، وسأل لماذا نصوم يوم الإثنين؟ قال: ذلك يوم ولدت فيه.

عندما ولد النبي قام جده عبد المطلب بحمله وطاف به الكعبة، وهذا أول ما عاشه النبي وهو الطواف حول الكعبة ثم سماه محمد، وعندما سألوه لماذا سميته بهذا الاسم؟ وهو ليس تسمية أباءك؟ قال سميت محمداً ليكون محموداً في الأرض ومحموداً في السماء.

أول من أرضعت النبي هي ثويبة وهي من العبيد ولها ابن اسمه مسروح وهو أيضاً من العبيد وأخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وايضاً هناك أخ آخر للنبي في الرضاعة وهو سيدنا حمزة بن عبد المطلب، فأخوة النبي في الرضاعة فيهم الاشراف والعبيد لأنه النبي يجمع الناس ولا يفرقهم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.

اجمل ما قيل في ذكرى المولد النبوي الشريف

برسول الله والآل الكرام.. ولد المرسل هادينا الهمام.

بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد عليه السلام حبه نور الفؤاد.

ميلاد النبي عليه السلام هو ميلادٌ عظيم لأعظم شخصية عرفها التاريخ، فهو رمز الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة وهو الصادق الأمين وأشرف الناس.

ما هو أكثر دعاء النبي؟

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: "كان أكثرَ دعاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ".

أدعية النبي صلى الله عليه وسلم

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ.

اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِن عِندِكَ، وارْحَمْنِي، إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

وَجَّهْتُ وَجْهي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفًا، وَما أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لا شَرِيكَ له، وَبِذلكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ.

اللَّهُمَّ لكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الأرْضِ، وَمِلْءَ ما بيْنَهُمَا، وَمِلْءَ ما شِئْتَ مِن شيءٍ بَعْدُ.

اللَّهُمَّ لكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَسْرَفْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ.

اللهمَّ اهْدِني فيمن هديتَ وعافِني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن توليتَ وبارِكْ لي فيما أعطيتَ، وقِنِي شرَّ ما قضيتَ، فإنك تقضي ولا يُقْضَى عليك، وإنَّهُ لا يَذِلُّ من واليتَ، ولا يَعِزُّ من عاديتَ، تباركتَ ربنا وتعاليتَ، لا مَنْجَا منك إلا إليكَ.

اللَّهمَّ اغفِر لي واهدِني وارزُقني وعافِني.

اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ.

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