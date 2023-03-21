البوابة - يتم الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون Down's syndrome في 21 مارس من كل عام، من أجل رفع الوعي لمصابي متلازمة داون وتحسين نوعية حياة المصابين بها من خلال مدحهم وتعليمهم ورعايتهم، وفيما يلي كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون:

كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون

يجب أن تكون شخص إيجابياً وداعم لكافة مصابي متلازمة داون، وهذا الأمر ليس من حقهم فقط بل هو واجب على كل إنسان منّا.

يُمكننا أن نكون جنباً إلى جنب مع أصحاب متلازمة داون حتى نُثبت للبشرية جميعاً أن الإنسانية لا يزال لديها ما يقدمه لهذا العالم، وأن الإنسانية تعتبر الأمر الوحيد في العالم والقادر على جعل العالم مكان أفضل للجميع.

كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، أكثر ما يُميز الأشخاص المصابين بمتلازمة داون هي الرقة والحنية المفرطة، لذلك يجب عليك توخي الحذر خلال تعاملك مع متلازمة داون والانتباه لحركاتهم جسدهم وألفاظهم.

المصاب بمتلازمة داون يعتبر شخص مثلك ومثله تماماً، هو لديه طموح وإمكانيات وإرادة ورغبة وقوة، لا تسلب منه أياً منهم بسبب نظراتك المتعالية وقلبك الجاف.

شعار اليوم العالمي لمتلازمة داون 2023

شعار اليوم العالمي لمتلازمة داون 2023 "الاندماج في المجتمع".

أعراض متلازمة داون

يمتلك عضلات ضعيفة

مفاصل هشة وضعيفة

بقع بيضاء على قزحية العين

أغلب الوقت يكون اللسان خارج الفم

شكل الأنف مسطح

ظهور خط واحد على كف اليد

تجعد في راحة اليد

قصر بطول القامة

يكون حجم اليدين والقدمين والأذنين صغيراً.

عوامل خطر الإصابة بمتلازمة داون

ولادة سابقة لطفل مصاب بمرض متلازمة داون.

تأخر في سن الإنجاب

امتلاك الأب أو الأم جين التبدل الصبغي.

مضاعفات متلازمة داون

مشاكل في القلب منذ الولادة.

أمراض ومشاكل في منطقة العيون.

انقطاع النفس الانسدادي.

التهابات في الأذن المتكررة.

فقدان في حاسة السمع.

علاج متلازمة داون

لا يوجد علاج لـ متلازمة داون، لكن يوجد بعض من التدخلات الطبية التي يمكن أن تعالج المضاعفات التي تنتج عن متلازمة داون، ويمكن تقديم الدعم والتدخل المبكر لهم، وأيضاً معالج النطق والتعليم في مدارس متخصصة لهذه الحالة.

كيفية التعامل مع أطفال متلازمة داون