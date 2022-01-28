كل ما تحتاج لمعرفته حول الأرق

يشير الأرق إلى نوع من اضطراب النوم، وإذا كنت تعيش مع الأرق، يمكن أن تجد صعوبة في النوم، كما يمكن أن تستيقظ من عدة ساعات من النوم دون الشعور بالانتعاش، إلى جانب المعاناة من التعب وصعوبة العمل على مدار اليوم.

وفي الواقع، يلعب النوم الجيد دورًا مهمًا في الرفاهية العامة، حيث يمكن أن يكون لعدم الحصول على النوم الذي تحتاجه بشكل منتظم تأثير كبير جدًا على الصحة العقلية والجسدية، ناهيك عن جودة الحياة.

أعراض الأرق

يمكنك عادة التعرف على الأرق من خلال الأعراض التالية:

الاستيقاظ مبكرًا جدًا وإيجاد نفسك غير قادر على النوم

قضاء الكثير من الليل مستيقظًا، قلقًا من أنك لن تنام

نمط ثابت من النوم المتقطع أو المكسور الذي لا ينعشك

مشكلة في النوم بعد الذهاب إلى الفراش

نتيجة لذلك، قد تبدأ في تجربة أعراض أخرى تتعلق بقلة النوم، بما في ذلك:

التعب

التهيج والتغيرات المزاجية الأخرى

صعوبة التركيز

أنواع الأرق

يصف الخبراء الأرق بعدة طرق مختلفة، اعتمادًا على خصائصه المحددة:

يشير الأرق الحاد إلى صعوبات النوم قصيرة الأمد التي لا تستمر بشكل عام أكثر من بضعة أسابيع.

يشير الأرق المزمن إلى الأرق الذي يؤثر على نومك لمدة 3 أيام أو أكثر كل أسبوع على أساس منتظم، عادةً لمدة 3 أشهر أو أكثر.

يصف الأرق المبتدئ صعوبة النوم. قد تحدث صعوبة في النوم نتيجة استخدام الكافيين أو أعراض الصحة العقلية أو محفزات الأرق الشائعة الأخرى، ولكن يمكن أن تتطور أيضًا مع اضطرابات النوم الأخرى.

يتضمن الأرق السلوكي للطفولة مشكلة مستمرة في النوم أو رفض الذهاب إلى الفراش أو كليهما، وغالبًا ما يستفيد الأطفال المصابون بهذه الحالة من تعلم استراتيجيات تهدئة الذات واتباع روتين نوم منتظم.

ولا ينبع الأرق الأولي من أي سبب واضح أو حالة صحية أو عقلية موجودة، في المقابل، يتعلق الأرق الثانوي بالأسباب الكامنة، بما في ذلك:

ألم أو مرض مزمن

حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب أو القلق

العمل بنظام المناوبة

بعض الأدوية

أسباب الأرق

عادةً ما يكون لنوع الأرق الذي تعاني منه علاقة كبيرة بالأسباب الكامنة وراء الأرق، وقد تشمل الأسباب المحتملة للأرق الحاد، على سبيل المثال، ما يلي:

الإجهاد والتوتر

حدث مزعج أو مؤلم

تغييرات في عادات نومك، مثل النوم في فندق أو منزل جديد أو مع شريك لأول مرة

الألم الجسدي أو المرض

اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

بعض الأدوية

ويمكن أن يحدث الأرق المزمن بمفرده أو نتيجة:

حالات الألم المزمن، مثل التهاب المفاصل أو آلام الظهر

مشاكل نفسية، مثل القلق أو الاكتئاب أو اضطرابات تعاطي المخدرات

توقف التنفس أثناء النوم واضطرابات النوم الأخرى

حالات صحية مثل مرض السكري أو السرطان أو مرض ارتجاع المريء المعدي (GERD) أو أمراض القلب والأوعية الدموية

عوامل خطر الأرق

يمكن أن يؤثر الأرق على الأشخاص من أي عمر أو جنس، على الرغم من أنه يتطور بشكل شائع في سن الرشد، وقبل انقطاع الطمث وأثناءه وبعده مباشرة، وتشمل عوامل الخطر المرتبطة بالأرق ما يلي:

مستويات عالية من الإجهاد والتوتر، والتي قد تتعلق بتحديات الحياة أو الصعوبات المالية أو شواغل الأسرة والعلاقات

السفر إلى مناطق زمنية مختلفة

أسلوب حياة مستقر

تفاوت أوقات النوم والاستيقاظ أو عدم انتظام الجدول الزمني، وهو ما قد يحدث مع تغييرات متكررة في ساعات العمل أو العمل بنظام النوبات

أخذ قيلولة

شرب الكثير من الكافيين

تعاطي الكحول والتبغ

الأرق والحمل

الأرق شائع أثناء الحمل، خاصة في الثلثين الأول والثالث، وقد تواجه مشكلة في النوم لمجموعة من الأسباب، بما في ذلك:

التغيرات الجسدية، مثل تقلب الهرمونات والغثيان وزيادة الحاجة إلى التبول

زيادة التوتر والقلق بشأن المسؤوليات المتزايدة التي ستواجهينها كأم جديدة

الألم، مثل التشنجات وانزعاج الظهر

والخبر السار هو أن الأرق المرتبط بالحمل عادة ما يمر ولا يؤثر على نمو طفلك، ومع ذلك، فإن الحصول على القدر المناسب من النوم مهم لرفاهيتك بشكل عام.

تشمل التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في الأرق أثناء الحمل ما يلي:

ممارسة نشاط بدني منتظم

اتباع نظام غذائي متوازن

البقاء رطبًا

الحفاظ على جدول نوم ثابت

ممارسة تقنيات الاسترخاء خلال النهار للمساعدة في تخفيف القلق وتعزيز الهدوء

أخذ حمام دافئ قبل النوم

الأرق عند الأطفال

يمكن أن يصاب الأطفال بالأرق أيضًا، وغالبًا لنفس الأسباب مثل البالغين، وقد تشمل هذه الأسباب ما يلي:

الإجهاد والتوتر

الأدوية

تناول الكافيين بكثافة

الصحة البدنية أو العقلية

غالبًا ما تشمل أعراض الأرق لدى الأطفال ما يلي:

النعاس النهاري أو القلق

التهيج وتغيرات المزاج

مشاكل الذاكرة والتركيز

وتتضمن الخطوة الأولى لعلاج الأرق عند الأطفال عمومًا تحديد وقت نوم ثابت والالتزام به، وتشمل النصائح المفيدة الأخرى ما يلي:

خلق روتين مهدئ لوقت النوم

اتباع ممارسات النوم الجيدة، مثل تجنب وقت الشاشة بالقرب من وقت النوم

تقليل مصادر التوتر في حياة طفلك

منع الأرق

ليس من الممكن دائمًا منع الأرق، ولكن هذه النصائح قد تساعدك في الحصول على النوم الذي تحتاجه:

حاول الحفاظ على نفس الجدول تقريبًا للنوم والاستيقاظ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

ابتكر روتينًا لوقت النوم يساعدك على الاسترخاء والاستمتاع بمزاج النوم.

الحد من الكافيين بعد الظهر.

قم بإخماد الأضواء وإطفاء الأجهزة الإلكترونية قبل ساعة أو نحو ذلك من موعد النوم.

احصل على بعض ضوء الشمس والنشاط البدني معظم الأيام أو كل يوم، إن أمكن.

تجنب القيلولة، خاصة إذا كنت تعلم أن النوم أثناء النهار يبقيك مستيقظًا في الليل.

اعمل مع معالج لمعالجة أعراض الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب بمجرد ملاحظتها.

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