مشروبات تساعد في ضبط الدورة الشهرية وتحسين التبويض، مشروب القرفة والبردقوش والمرمية وحليب الصويا، فعليك الإكثار من تناول هذه الطعمة والمشروبات، ومن المشروبات التي تفيد في علاج آلام الدورة هي مغلي البقدونس والنعناع واليانسون والحلبة والبابونج، كأعشاب طبيعية لتخفيف الآلام.

إن تناول مادة الكافيين من خلال شرب الشاي والقهوة، والمشروبات الغازية والشوكولاته قبل موعد الدورة الشهرية، يعد أكثر الأشياء ضرراً؛ لأن هذه المادة بالإضافة إلى السكريات الزائدة، فهي تنشط إفراز الأنسولين، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم بصورة حادة، والرغبة في الأكل مرة أخرى للتعويض، لذا فإن التقليل من المنبهات والسكريات والحلويات، يؤدي لتخفيف حالة القلق والتوتر العصبي المرافقه للدورة.

وممارسة الرياضة وبالأخص المشي والهرولة، من الأمور الطيبة والتي تساعد في إنقاص الوزن وتحسن المزاج، خصوصا في الأسبوع الذي يسبق نزول الدورة الشهرية، فلا بأس من مزاولة الرياضة قدر المستطاع، مع ضرورة فحص صورة الدم، وفحص فيتامين د وفحص فيتامين B12، وفحص وظائف الغدة الدرقية وتناول العلاج والفيتامينات حسب نتائج التحليل.

مشروبات تساعد في ضبط الدورة الشهرية وتحسين التبويض

القرفة لضبط الدورة الشهرية وتحسين التبويض

من فوائد القرفة تساعد على تنظيم الدورة الشهرية، خاصة لدى النساء اللواتي يعانين من متلازمة المبيض متعددة الكيسات (PCOS)، إذ وجدت إحدى الدراسات أن منح مجموعة من النساء كمية معينة من القرفة يوميًا وعلى مدى عدة أشهر قد ساعد على زيادة عدد دورات الحيض لديهن خلال هذه الفترة وجعلها أكثر انتظامًا.

البردقوش لضبط الدورة الشهرية وتحسين التبويض

من فوائد البردقوش يحفز تدفق الطمث، ويساهم في إعادة التنظيم الهرموني عند النساء غير الحوامل، ويساعد في علاج متلازمة تكيس المبايض.

البردقوش له خصائص مضادة للالتهابات لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل: كارفاكرول ومضادات الأكسدة غالبًا تحارب الجذور الحرة مما يمنع تلف الخلايا ويحميها من الالتهابات والأورام.

زيت البردقوش يساعد على تخفيف الام الدورة الشهرية عند تطبيقه موضعيًا على منطقة أسفل البطن، وذلك عند مزجه مع زيت الميرمية واللافندر، ويسهم البردقوش في تنظيم الدورة الشهرية، إضافة إلى أنه يساعد على علاج الأعراض التي ترافق مرحلة انقطاع الطمث.

المرمية لضبط الدورة الشهرية وتحسين التبويض

الميرمية عشبة قديمة ولها نكهة الفلفل وذات رائحة عطرة، كما أنها تستخدم كمُنَكَّهِ في الطعام، كما أنها أيضا تسهل من عملية الهضم في الأغذية الغنية بالدهون والبروتينات، وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت تستخدم في تخفيف حدة الالتواء والتورم والقرح والنزف، ويعد التخفيف من الأعراض النفسية الناتجة عن متلازمة ما قبل الحيض أحد فوائد الميرمية للدورة الشهرية، إذ أن للميرمية خصائص مضادة للتوتر تزودها بالقدرة على التقليل من الشعور بالتهيج والاكتاب والحزن وتقلبات المزاج التي تظهر قبل وخلال الدورة الشهرية.

تحتوي المرمية على الفايتوإستروجينات التي تمتلك خصائص شبيهة بالإستروجين، مما يساعد في تنظيم مستويات الإستروجين والتقليل من خطر إصابة المرأة بسرطانات الرحم والمبايض.

حليب الصويا لضبط الدورة الشهرية وتحسين التبويض

من فوائد حليب الصويا الوقاية من هشاشة العظام حيث تزيد فرصة تعرض النساء لهشاشة العظام مع التقدم في السن وخاصة بعد انقطاع الطمث وقد يكون لحليب الصويا دور في الوقاية من حدوث هذه المشكلة الصحية بسبب دور حليب الصويا في الحفاظ على صحة وكثافة العظام، ويتم تعزيز معظم منتجات حليب الصويا المتواجدة في الأسواق بالكالسيوم وفيتامين د المهمين لصحة العظام.

إن النساء اللواتي يستهلكن كمية هائلة من مركبات هرمون الاستروجين النباتية، الموجودة طبيعيًا في نبات الصويا، تواجهن مشكلات في الغدة الدرقية وقد يعانين من العقم، وتسبب الكميات الهائلة منه إلى سرطان الثدي والرحم للمرأة.

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