كل ما تريدين معرفته عن تقنية غوا شا Gua Sha

تقنية غوا شا Gua Sha علم قادم من الطب الصيني البديل، وتعد شكل من أشكال التدليك الذاتي بلطف بإستخدام أحجار طبيعية مثل حجر اليشم. تعمل على امتصاص السيروم بشكل أفضل، وتحسين البشرة وتشد وتقلل من التجاعيد وتزيل السموم من الجسم، كما تساعد تقنية غوا شا Gua Sha في زيادة تدفق الدورة الدموية وإعادة إنتاج الكولاجين الطبيعي في الوجه.

ومن فوائد تقنية غوا شا Gua Sha رياضه جميلة جدًا للوجه وتحمي البشرة من علامات تقدم السن، تحفز تقنية غوا شا Gua Sha التصريف اللمفاوي وتعمل على تحديد الفك وكونتور للوجه، وتعمل على ازالة السموم والسوائل من على البشرة.

طريقة استخدام Gua Sha

تتطلب تقنية غوا شا استخدام أداة مسطحة ومصقلة يتم تمريرها بلطف على سطح البشرة مع الضغط الخفيف في محاولة لزيادة تدفق الدم وتنشيط الجهاز اللمفاوي. غالباً ما يتمّ صنع Gua Sha Tool من خلال أحجار طبيعية مثل اليشم أو الكوارتز الوردي.

فوائد مساج تقنية غوا شا Gua Sha الجمالية والصحية

تعزّز إنتاج كولاجين البشرة الطبيعي.

تقلّل من ظهور الانتفاخ والخطوط الدقيقة والتجاعيد.

تقنية غوا شا تزيد من قوة أنسجة البشرة وتمنع ترهلها وبالتالي تساعد على شد الوجه.

تخفف من توتر عضلات الوجه.

تقنية غوا شا تعزز إشراقة البشرة ونضارتها بشكل ملحوظ.

تساعد تقنية غوا شا في القضاء على الهالات السوداء حول العيون.

تعالج تقنية غوا شا تصبغات الجلد والبقع الداكنة.

تساعد تقنية غوا شا الكريمات المرطبة في اختراق البشرة وتغذيتها.

تساعد في تخفيف احتقان الجيوب الأنفية.

تساهم في الاسترخاء وصفاء الذهن.

تقنية غوا شا تعمل على نقل الدم الغني بالمواد المغذية والاكسجين كغذاء لخلايا البشرة إلى انسجة الجلد.

تعالج اضطرابات المفصل الصدغي النصفي والصداع النصفي.

أضرار تقنية غوا شا Gua Sha

من أضرار تقنية غوا شا Gua Sha أن عند استخدامها ستظهر بعض الكدمات الطفيفة التي ستزول بعد فترة.

استشيري الطبيب لينصحكِ بالعلاج المناسب.

الحرص على تنظيف الأداة جيّداً قبل الإستخدام حتى لا تواجهي مشكلة إلتهاب جلدي، في حال انتقلت البكتيريا إلى البشرة.

جميلة البوابة: ماء الأرز سر البشرة المشرقة

فوائد القرنفل للشعر وطرق استخدامه