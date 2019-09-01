كل ما تريد معرفته عن تجميد البويضات

تبدأ عملية تجميد البويضات أولاً بتحفيز المبيض على إفراز البويضة، فيقع تجفيفها من الماء كليا بعد الحصول عليها، حسب الدكتور منير عجينة، ويجب أن تتم العملية في بضع دقائق بهدف المحافظة على شكل البويضة، ثم تحفظ في درجة حرارة منخفضة 196 درجة تحت الصفر وتستخدم العديد من مضادات الصقيع الخلوية قبل أن توضع البويضة في سائل الآزوت.

وعندما ترغب المرأة لاحقاً بإنجاب أطفال، يذاب ثلج البويضة ويتم تخصيبها.

لكن نسبة نجاح عملية تجميد البويضات السريع أقل من نسبة نجاح تجميد الأجنة لأن هناك احتمال تلف الجينات أو الكروموسومات وذلك لعدم وجود المناخ الملائم في غالب الأحيان، حسب منير عجينة، فعادة لا يبقى من البويضات إلا ثلث منها.

حالات اللجوء لعملية تجميد البويضات:

حالات اللجوء لتجميد البويضات عديدة منها تعرض سيدات لخطر التوقف عن الإباضة إثر عملية جراحية أو إثر استخدامهن علاجاً بالأشعة أوعلاجًا كيميائيًا، حسب المخبر الكندي "بروبريا كلينيك".

ويمكن اللجوء لهذه العملية أيضًا في حال المعاناة من أمراض المناعة الذاتية التي تتطلب استخدام أدوية تحوي مواد يمكن أن تسمم الغدد أو المعاناة من مشاكل خطيرة في بطانة الرحم. ومن الأسباب الأخرى غياب حيوانات منوية للقاح خلال عملية زراعة طفل الأنبوب، فتجمد البويضات في انتظار حيوانات منوية كافية.

وغالباً ما يكون تجميد البويضات خياراً شخصيا لتأجيل الإنجاب أوعند التخوف من بلوغ سن اليأس مبكرًا.

تجميد البويضات بين الأخلاقيات والبيولوجيا:

لم تلجأ بعد بعض الدول العربية لهذا الحل البيولوجي الذي يخضع في دول أخرى لضوابط وقوانين أخلاقية كحضور الزوجين وإثبات استمرار الزواج حتى تتم عملية اللقاح.

وفي حين تعطى الأولوية في المجتمعات لتطور الحلول الطبية حيث أصبح من الممكن أن تضع امرأة بويضاتها للتجميد في أحد المخابر وأن يتم التبرع بها على غرار التبرع بالأعضاء .

ويتم التبرع بهذه البويضات عند الطلب لامرأة تشكو من العجز عن الإباضة أو امرأة في سن اليأس، فيتم زراعتها داخل رحمها. وهذا جعل هذه العمليات تتضاعف في الغرب كحل لمشاكل العجز عن الإنجاب، ففي فرنسا مثلاً نجحت ثماني ولادات سنة 2013 إثر عملية تبرع بالبويضات المجمدة.

كما أن شركات كبرى في العالم أصبحت تستغل هذه العمليات للحفاظ على تقدم أرقام ربحها فأصبحت "آبل" و"فيس بوك" تشجع موظفاتها على تجميد بويضاتهن وتتكفل هي بمصاريفها ليتفرغن للعمل ولا يطلبن عطلة أمومة، لكن ذلك أثار موجة من الانتقادات الأخلاقية رأت فيها تدخلاً في الحياة الشخصية واستعبادا للموظفين.

وتواجه الحلول الخاصة بالإنجاب في أغلب الأحيان نقدا أخلاقياً صارماً خصوصًا في المجتمعات العربية، ففي بعض البلدان يعتبر طفل الأنبوب محرمًا، ويثير من جهته حل الأم البديلة بعض الاحتجاجات في مجتمعات غربية.

طرق تجميد البويضات:

1- تنشيط المبيضين

عادة ما ينتج المبيضان شهرياً بويضة واحدة للتخصيب من أصل عشرات البويضات، ولتجميد البويضات وزيادة فرص الإنجاب مستقبلاً يلزم تنشيط المبيضين بأدوية استحثاث الإباضة لمدة أسبوعين تقريباً، ثم جمعها بهدف زيادة العدد المخزَّن.

2- جمع البويضات

هي عملية بسيطة ولا تستغرق أكثر من نصف ساعة، وبتخدير خفيف يمنع الإحساس بالألم، ويتم جمع البويضات بجهاز السونار الخارجي أسفل جدار البطن بوخزة صغيرة جداً للنساء غير المتزوجات، أما المتزوجات فتتم عن طريق السونار المهبلي.

3- حفظ البويضات Vetrification

ويكون بالتجفيف، أو بعملية الترجح، التي أحدثت ثورة كبيرة في تطور طرق حفظ البويضات، فهي تزيد من جودة البويضات المحفوظة سنوات عدة، قد تتجاوز عشر سنوات، وتصل إلى 25 سنة، مقارنة بالطرق التقليدية السابقة، التي كانت تحفظ البويضات في درجة برودة منخفضة جداً ما قد يؤدي إلى تكسر جدار البويضات الخارجي والتأثير في صلاحيتها.

4- إذابة البويضات Thawing

تتم إذابة بعض البويضات فقط عند الحاجة إلى إخصابها والاحتفاظ بالباقي لمحاولات إخصاب أخرى، وتتم عملية الإذابة للبويضات المجمدة بطرق سهلة ومضمونة.

5- الحقن والتلقيح "ICSI"

يتم حقن البويضة المذابة بحيوان منوي واحد لكل بويضة عن طريق الحقن بالمجهر بتقنيات خاصة، وتعاد الأجنة الناتجة من البويضة الملقحة إلى الرحم تحت مراقبة الموجات الصوتية؛ للتأكد من غرسها في المكان المناسب، وذلك بعد 3-5 أيام من حدوث الإخصاب.

معدلات النجاح:

وجد أن النسبة المئوية للدورات المنقولة أقل في الدورات المجمدة بالمقارنة مع الدورات الطازجة (حوالي 30 ٪ و 50 ٪). و تعتبر هذه النتائج قابلة للمقارنة.

في تحليل عام 2013 لأكثر من 2200 دورة باستخدام البويضات المتجمدة ، وجد العلماء احتمال وجود ولادة حية بعد ثلاث دورات كانت 31.5 في المئة للنساء اللواتي جمدن بيضهن في سن الخمسة و العشرين ، 25.9 في المئة و في سن الثلاثين ، 19.3 في المئة في سن الخمسة و الثلاثين ، و 14.8 في المئة في سن الاربعين.

أظهرت دراستان حديثتان أن معدل العيوب الخلقية والعيوب المتعلقة بالكروموسومات عند استخدام البويضات المتجمدة تتفق مع تلك التي تحدث عند الحمل الطبيعي.

وقد أحدثت التعديلات الأخيرة في البروتوكول فيما يتعلق بتكوينات الحفظ بالتبريد ، ودرجات الحرارة وأساليب التخزين تأثيرًا كبيرًا على التكنولوجيا ، وعلى الرغم من أنها لا تزال تعتبر إجراءً تجريبيًا ، فإنها سرعان ما أصبحت خيارًا متاحًا للنساء. كان التجميد البطيء بشكل تقليدي الطريقة الأكثر شيوعا لتبريد البويضات، وهي الطريقة التي أسفرت عن معظم الأطفال الذين يولدون من البويضات المجمدة في جميع أنحاء العالم. التزجيج أو التجميد فائق السرعة يمثل طريقة تجميد بديلة محتملة.

تنطوي عملية تجميد البويضات على مخاطر متنوعة تتضمن:

- الأمراض المرتبطة باستخدام أدوية الخصوبة. ونادرًا ما تتسبب أدوية الخصوبة والتي تكون عن طريق الحقن، مثل الهرمون الصناعي المنبه للجريب أو هرمون الملوتن لتحفيز عملية الإباضة، والذي يمكنه ان يتسبب بتورم أو ألم في الـمِبيَضين، بعد فترة قصيرة من الإباضةأو استخراج البُوَيضات (فرط تحفيز المِبيَض). وتتضمن المؤشرات والأعراض ألمًا بالبطن والشعور بالانتفاخ والغثيان والقيء والإسهال. ومن الأندر من ذلك حدوث شكل أكثر تعمقًا من المتلازمة، والذي قد يكون مهددًا للحياة.

- مضاعفات عملية استخراج البويضات. في حالات نادرة، يمكن أن يؤدي استخدام إبرة البزل لاستخراج البويضات إلى نزيف أو عدوى أو تضرر الأمعاء أو المثانة أو الأوعية الدموية.

- المخاطر الانفعالية. يمكن أن يُعطي تجميد البُوَيضات أملًا في الإنجاب، ولكنه أمر لا يُسلم بنجاحه.

- وفي حال استعنتِ بالبُوَيضات المجمدة للحصول على طفل، فإن احتمالية حدوث الإجهاض التلقائي ستعتمد مؤقتًا على عمرك في الوقت الذي حدث فيه تجميد البُوَيضات. وتواجه النساء الأكبر سنًا معدلات أكبر لحدوث الإجهاض التلقائي، ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى وجود بُوَيضات أقل كفاءة.

ولم تسجل الأبحاث حتى الآن زيادة في مخاطر العيوب الخلقية لدى الأطفال الذين يُولدون نتيجة لتجميد البويضات. ومع ذلك، يتطلب الأمر مزيدًا من الأبحاث للتأكيد على آمان تجميد البُوَيضات.

كيف تستعد؟

إذا كنتِ تفكِّرين في إجراء عملية تجميد البويضات، فعليكِ البحث عن إحدى عيادات الخصوبة التي تمتلك خبرة في هذا المجال. يُعرف هؤلاء الخبراء عمومًا باسم أخصائيي الغدد الصماء التناسلية.

توفِّر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وجمعية تكنولوجيا المساعدة في الإنجاب معلومات عبر الإنترنت عن معدلات الحمل والمواليد الأحياء في عيادات الخصوبة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن البيانات المتعلقة بمراحل الحمل باستخدام البويضات المجمدة محدودة. ومع ذلك يجب الوضع في الاعتبار أن معدل نجاح عيادة الخصوبة يعتمد على العديد من العوامل مثل أعمار السيدات اللاتي يخضعن للمعالجة.

إذا كنتِ مهتمة بمعرفة نفقات تجميد البويضة، فعليكِ طلب معلومات عن التكلفة المرتبطة بكل خطوة من خطوات هذه العملية ورسوم التخزين السنوي.

قبل بدء عملية تجميد البويضة، من المرجح أن تخضعي لبعض اختبارات فحص الدم التي تشتمل على ما يلي:

فحْص مخزون المبيض. لتحديد عدد البويضات وجودتها قد يُجري طبيبكِ فحْص تركيز هرمون منشِّط للحوصلة (FSH) وهرمون الإيستراديُول في الدم في اليوم الثالث من الدورة الشهرية. ويُمكن أن تُساعد النتائج في التنبؤ بكيفية استجابة المبيضين لأدوية الخصوبة.

قد يوصى بإجراء تحاليل دم أخرى وفحوصات بالموجات فوق الصوتية على المبيضين للحصول على تقييم أكثر شمولًا لوظيفة المبيضين.

فحص للكشف عن مرض مُعْدٍ. ستخضعين للفحص للكشف عن وجود أمراض معدية، مثل فيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد B وC.

حكم الشرع في تجميد بويضات المرأة (فيديو):

كشفت الدكتورة سعاد صالح، رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم الشرع في إجراء عملية تجميد البويضات، لاسيما بعدما أثارت فتاة تدعى ريم مهنا الجدل بإعلانها عبر صفحتها على "فيس بوك" عن تجميد بويضاتها، حتى ظهور الزوج المناسب.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد على، على قناة "الحدث اليوم": أن هناك شروط وضوابط لابد أن تراعي في مسألة تجميد البويضات، حيث يجب على المرأة التي تقدم على تجميد بويضاتها أن تكتب بياناتها كاملة وبدقة وأمانة، الأمر الثاني ألا يتصرف في هذه البويضات لأحد غير صاحبة البويضة وحينما تحتاجه في حالة التلقيح مع مني زوجها فإن هذا يكون جائز ومشروع.

وأضافت: إذا كانت المرأة تهدف من تجميد بويضاتها من أجل الاتجار بمثل هذه البويضات لامرأة أخرى تعاني من مشكلة في المبايض، فهذا حرام شرعًا؛ لأن هذا صورة من صور الزنا، فضلا على أن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

هذا الأمر من الشبهات التي تجمع بين الحلال والحرام، والرسول صلي الله عليه وسلم يقول:" فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه".

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