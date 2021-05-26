كل ما تريد معرفته عن توريد الشفايف بالليزر

ما هو توريد الشفايف بالليزر؟ ما هي طريقة إجراء توريد الشفايف بالليزر؟ ما هي أضرار توريد الشفايف بالليزر؟ ما هي البدائل الطبيعية لتوريد الشفايف؟ هل تفكرين بعمل توريد الشفايف بالليزر؟

توريد الشفايف بالليزر هي إحدى التقنيات المستخدمة حديثًا لتوريد الشفايف، حيث تعتمد على استخدام الليزر، لتجديد سطح الشفاه واستعادة اللون الوردي فيها، ويتم ذلك عبر التخلص من الطبقة السطحية من الجلد الميت الداكن، وزيادة تدفق الدم في الشفاه.

طريقة إجراء توريد الشفايف بالليزر

عملية توريد الشفايف بالليزر عملية غير مؤلمة وتعتمد على القيام باستخدام نوع معين من الليزر لتفتيح الشفاه الداكنة ويتم ذلك عبر:

يتم تطبيق بنج موضعي على الشفاه لتخديرها قبل البدء بالعملية.

يقوم الطبيب بتسليط نوع خاص من الليزر على الشفاه.

يستمر تسليط الليزر خلال الجلسة الواحدة من 3-5 دقائق فقط.

يقوم الطبيب بتكرار الجلسة من 2-4 مرات بفاصل زمني يقارب 6 أسابيع للحصول على النتائج المرغوبة.

أضرار توريد الشفايف بالليزر

من الضروري أن يكون الطبيب الذي يقوم بالعملية حاصل على الرخص اللازمة ومؤهلًا للقيام بالعملية.

إن نتائج عملية توريد الشفايف قد تكون مؤقتة وتحتاج المرأة لتكرار القيام بها عددًا من المرات للحفاظ على النتائج التي تم الوصول إليها.

من الممكن ظهور بعض المضاعفات جانبية لدى البعض، مثل: الندوب، والحروق، وتشوه في شكل الشفاه.

بدائل طبيعية لتوريد الشفايف

التوت الأحمر لتوريد الشفايف

قومي بهرس حبتين من التوت الأحمر، ثم امزجيهما مع القليل من العسل وجل الألوفيرا.

قومي بوضع المزيج الناتج على الشفاه لمدة لا تقل عن 4 دقائق، قبل غسل الشفايف وترطيبها كالمعتاد.

عصير الرمان لتوريد الشفايف

قومي ببساطة بدهن القليل من عصير الرمان على الشفاه قبل النوم، واتركيه على شفتيك حتى الصباح.

كرري هذه العملية يوميًا للحصول على شفاه وردية جميلة.

البنجر أو الشمندر لتوريد الشفايف

قومي بوضع القليل من عصير البنجر على شفتيك قبل النوم واتركيه حتى الصباح.

كرري العملية يوميًا للحصول على شفاه وردية خلال وقت قصير.

نصائح للحفاظ على الشفاه وردية

للحفاظ على الشفاه وردية جربي تقشير الشفاه باستمرار بمواد مناسبة.

للحفاظ على الشفاه وردية جربي ترطيب الشفاه يوميًا باستخدام مرطب شفاه مناسب يحتوي على واقي شمس.

للحفاظ على الشفاه وردية جربي مسح المكياج جيدًا قبل الخلود للنوم ليلًا.

تجنب القيام بلعق الشفاه بإفراط خلال النهار للحفاظ على الشفاه وردية.

وصفات طبيعية لتوريد الشفايف طبيعيًا

وصفات طبيعية لتوريد الشفايف طبيعيًا الليمون

يحتوي عصير الليمون الطازج على فيتامين ج الذي يساعد على التفتيح وتوريد الشفايف، ولتوريد الشفايف طبيعيًا بواسطة الليمون قومي بتحضير مزيج يحتوي على نصف ملعقة صغيرة لكلًا من عصير الليمون، والجلسرين، والعسل، ثم قومي بتطبيق المزيج على الشفايف قبل الذهاب إلى الفراش، وأخيراً كرري وصفة الليمون لمدة شهر أو شهرين حتى تتمتعين بشفايف مثالية.

وصفات طبيعية لتوريد الشفايف طبيعيًا زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو مرطب طبيعي للشفايف حيث يعمل على تغذيتها وتنعيمها ومنحها اللون الوردي، ويساعد على التئام التشققات وعلاج الجفاف، ويتم استعماله من خلال دهن الشفايف به عدة مرات يوميًا.

وصفات طبيعية لتوريد الشفايف طبيعيًا ماء الورد

ماء الورد لديه خصائص طبية مهدئه ومرطبه ويساعد أيضًا في توريد الشفايف طبيعيًا، لذلك قومي عزيزتي بمزج بضع قطرات من ماء الورد مع ملعقة من العسل، ثم دلكي المزيج على شفتيك بلطف لثلاث أو أربع مرات في اليوم، وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفات طبيعية لتوريد الشفايف طبيعيًا الكركم وجوزة الطيب

الكركم وجوزة الطيب تساهم في توريد الشفايف طبيعيًا وتساعد على التخلص من الأماكن الداكنة، لذلك قومي بمزج نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكركم مع نصف ملعقة من جوزة الطيب، ثم أضيفي إليها كمية مناسبة من الماء حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم دلكي بشرتك بالخليط لمدة 5 دقائق، ثم اشطفي شفاهك بالماء البارد ورطبيها بمرطب الشفايف.

وصفات طبيعية لتوريد الشفايف طبيعيًا عصير الشمندر

يعمل الشمندر على توريد الشفايف بفضل احتوائه على صبغة البيتانين وهي المسؤولة عن لون البنجر الأحمر المميز.

لذلك فهو يعد ملون طبيعي ومغذي للبشرة يمكن استعماله لتلوين الشفايف باللون الوردي الطبيعي مما يغنيك عن استعمال أحمر الشفاه، ولعمل هذه الخلطة اتبعي الخطوات الاتية:

اهرسي حبة شمندر متوسطة الحجم جيدًا وأضيفي لها ملعقة صغيرة من العسل الأبيض للحصول على معجون متجانس.

احفظي الخليط في زجاجة نظيفة واستخدميه مرة يوميًا قبل النوم.

وصفات طبيعية لتوريد الشفايف طبيعيًا الكركم والحليب

للحصول على فوائد الكركم والحليب في وصفة لتوريد الشفايف طبيعيًا، اتبعي الخطوات الاتية:

اخلطي ثلاث ملاعق صغيرة من الكركم مع القليل من الحليب البارد، حتى يصبح لديك عجينة متماسكة.

طبقي المزيج على شفاهك لمدة خمس دقائق واغسليه بعدها بالماء البارد.

كرري هذه الخطوات ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة.

وصفات طبيعية لتوريد الشفايف طبيعيًا العسل والجلسرين

لتحضير وصفة العسل مع الجليسرين لتوريد الشفايف طبيعيًا قومي بخلط نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي والجلسرين حتى يصبح الخليط متجانسًا.

ثم طبقي المزيج على شفتيك قبل الخلود للنوم واتركيه للصباح.

وأخيراً، قومي بشطف شفتيك جيدًا بالمياة الدافئة.

وصفات طبيعية لتوريد الشفايف طبيعيًا بذور الرمان

بذور الرمان هي من المكوناتالمهمة والتي تساعد على توريد الشفايف طبيعيًا ولا تحتاجين إلا فقط حفنة من بذور الرمان، ثم قومي بهرسها جيدًا، واخلطيها مع قليل من الفازلين، ثم ضعي الخليط في الثلاجة واستخدميه يوميًا قبل النوم كبديل طبيعي رائع لبلسم الشفاه للحصول على شفايف وردية.

وصفات طبيعية لتوريد الشفايف طبيعيًا زيت اللوز

زيت اللوز يعمل على تنعيم الشفاه ومدها بالمواد المغذية مما يمنحها لونًا ورديًا مثاليًا، وذلك قومي بتدليك شفتيك بزيت اللوز لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بشطفها جيدًا بالماء الدافئ.

وصفات طبيعية لتوريد الشفايف طبيعيًا خل التفاح

يساعدك خل التفاح على توريد الشفايف طبيعيًا وذلك من خلال، غمري قطعة نظيفة من القطن بخل التفاح العضوي، ثم قومي بوضع هذه القطنة على الشفاه وما حولها لمدة 7 دقائق قبل شطفها بالماء البارد، ثم طبقي هذه العملية مرتين في اليوم للحصول على نتيجة رائعة بعد أسبوعين.

وصفات طبيعية لتوريد الشفايف طبيعيًا عصير الخيار

عصير الخيار من الوصفات المهمة جداً في توريد الشفايف طبيعيًا، عزيزتي قومي بدهن الشفايف بكمية من عصير الخيار بشكل يومي وباستمرار دون انقطاع.

أسباب اسمرار لون الشفاه

أسباب اسمرار لون الشفاه التعرض المستمر لأشعة الشمس ولوقت طويل.

أسباب اسمرار لون الشفاه استخدام أحمر الشفاه بشكل مستمر.

أسباب اسمرار لون الشفاه أيضاً اختيار المستحضرات الخاصة بالشفاه من النوع الرديء وكذلك الرخيص، مما يؤثر سلباً في صحتها وشكلها وملمسها.

الإكثار من شرب القهوة والشاي من أسباب اسمرار لون الشفاه.

الإصابة بأمراض الحساسية والجفاف في هذه المنطقة.

من أسباب اسمرار لون الشفاه التدخين الذي يُفقد الشفاه اللون الطبيعي ويساهم في زيادة اسمرارها.

طرق لتفتيح لون الشفاه

طرق لتفتيح لون الشفاه زيت الزيتون والسكر الناعم:

يمكن الاستفادة من زيت الزيتون والسكر الناعم عن طريق دهن الشفتين بزيت الزيتون، ثمّ إضافة ربع ملعقة من السكر الناعم وتدليك الشفاه بهذا المزيج جيداً بحيث تتشربه، مع إمكانية تطبيق هذه الوصفة قبل النوم وتركها طوال الليل ثمّ غسلها في الصباح الباكر.

طرق لتفتيح لون الشفاه العسل وعصير الليمون والجليسرين:

خلط العسل وعصير الليمون والجليسرين بمقادير متساوية وتطبيق المزيج الناتج على الشفاه في المساء، وتركها حتى صباح اليوم التالي، حيث ستظهر نتائج هذه الخلطة سريعاً؛ ولعل السبب في ذلك يعود إلى وجود العديد من العناصر الغذائية المفيدة في مكوّنات هذه الخلطة.

طرق لتفتيح لون الشفاه الزبادي:

عمل مساج للشفاه بالقليل من هذا المكوّن، ويُنصح بتطبيق هذه الطريقة في الصباح الباكر فور الاستيقاظ من النوم.

طرق لتفتيح لون الشفاه الخيار:

الخيار يحتوي على العديد من العناصر والمركبات الطبيعية، ويمكن وضع القليل من الخيار على الشفاه مع ضرورة الضغط جيداً على هذه المنطقة، وعدم غسل الشفاه إلا بعد مرور فترة من الزمن.

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