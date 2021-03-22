كل ما تريد معرفته عن دواء بروسبان

بروسبان Prospan هو الاسم التجاري لدواء تشكل مستخلصات أوراق نبات اللبلاب الجافة المادة الفعالة الرئيسية فيه، ونبات اللبلاب هو نبات متسلق معروف بين الناس، واسمه العلمي Hedra helix، له تأثير مرطب وموسع للقصبات الهوائية، كما أنه يذيب المخاط السميك ويحوله إلى سائل، ويخفف الحساسية.

ولذلك فإن بروسبان يستخدم لتهدئة الجهاز التنفسي المتهيج، وفي حالات السعال التشنجي، والسعال الجاف، وكذلك كطارد للبلغم في السعال الرطب، وفي حالات صعوبات التنفس الناجمة عن الحساسية.

يصنع البروسبان على شكل شراب ونقوط فموية وتحاميل شرجية للكبار والصغار، وتحتوي مستحضرات بروسبان من النقوط، إضافة لخلاصة أوراق اللبلاب الجافة على زيت بذور اليانسون وزيت الشعير وزيت النعناع، كما يحتوي على نسبة 47% كحول.

ويعطى الشراب (كل 100 مل تحتوي 0.7 غ خلاصة جافة) بجرعة:

الأطفال بعمر أصغر من 6 سنوات 2.5 مل مرتين يوميًا

الأطفال بعمر 6-12 سنة 5 مل مرتين يوميًا

الأطفال بعمر أكبر من 6 سنوات والبالغين 7.5 مل ثلاث مرات يوميًا

وتعطى النقوط (كل 100 مل تحتوي 2 غ خلاصة جافة) بجرعة:

الرضع بعمر أصغر من سنتين 10 نقط ثلاث مرات يوميًا

الأطفال بعمر 2-6 سنوات 15 نقطة ثلاث مرات يوميًا

الأطفال بعمر أكبر من 6 سنوات والبالغون 20 نقطة ثلاث إلى خمس مرات يوميًا

أما التحاميل فتعطى مرتين يوميًا

التأثيرات الجانبية لدواء بروسبان:

التأثيرات الجانبية لدواء بروسبان قد تكون معدومة؛ وتقتصر على الغثيان والإسهال نتيجة تأثيراته الملينة لاحتوائه على سكر السوربيتول.

يمكن استخدام بروسبان أثناء الحمل والإرضاع، ولكن يفضل استشارة الطبيب قبل ذلك لتحديد الجرعة والمدة المناسبة.

يمكن استخدام بروسبان مع أي أدوية وعلاجات أخرى باطمئنان.

قد يتغير لون محلول دواء بروسبان نتيجة احتوائه على مستخلص نباتي طبيعي، إلا أن ذلك لا يؤثر على فعاليته.

بما أن مستحضر النقوط يحتوي على كمية من الكحول لذلك يجب عدم استخدامه عند حديثي الولادة، وكذلك عند الأشخاص الممنوعين عن تناول الكحول ولو بكميات طفيفة كما في حالات العلاج من الإدمان.

يمكن استخدام مستحضر بروسبان نقوط بشكل تبخيرة أو إرذاذ بواسطة أجهزة الإرذاذ المعروفة (يستنشق 20-25 نقطة لعدة مرات يوميًا بعد تمديدها بماء الشرب للضعف).

فوائد دواء بروسبان:

علاج التهاب القصبة الهوائية.

يساعد في طرد البلغم من الجهاز التنفسي.

موسع للشعب الهوائية.

يساعد في علاج الكحة.

يساعد علي توسيع القصبة الهوائية مما يحسن من عملية التنفس.

من فوائد دواء بروسبان يعالج السعال الجاف.

يساعد في تهدية الجهاز التنفسي وعلاج تهيجه.

علاج التهاب الحلق والشعب الهوائية الناتج عن استنشاق الأتربة والدخان.

من فوائد دواء بروسبان يحسن ويقوي الرئة.

يحسن من الدورة الدموية بداخل الجهاز التنفسي مما يحسن من صحته ويقوي مناعته.

الجرعة الموصى بها لدواء بروسبان

الجرعة للأطفال أقل من 6 سنوات: يتم تناول جرعة بمعدل 2.5 مل ما يعادل نصف ملعقة شاي صغيرة 3 مرات خلال اليوم.

الجرعة للأطفال من عمر 6-12 عام: يتم تناول جرعة بمعدل 5 مل ما يعادل ملعقة شاي صغيرة بمعدل 3 مرات خلال اليوم.

الجرعة للأطفال أكبر من 12 عام والبالغين: يتم تناول جرعة بمعدل 7.5 مل ما يعادل ملعقة ونصف من ملعقة شاي صغيرة بمعدل 3 مرات خلال اليوم.

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