كل ما تريد معرفته عن رجيم دشتي.. المسموح والممنوع فيه

يُعدُّ رجيم دشتي من أنظمة الرجيم الصحيَّة، والهادفة إلى إنقاص الوزن، وإحراق الدهون المتراكمة في الجسم، لا سيَّما في الكرش والردف والفخذين. ويقوم رجيم دشتي على مأكولات البروتين، مع التخفيف في المقابل في محتواه من النشويات. وللمزيد حول رجيم دشتي المرحلة الأولى وطرق تطبيقه، تابعوا مع "سيدتي.نت" السطور الآتية.

رجيم دشتي المرحلة الأولى

رجيم دشتي، هو نظام مأخوذ عن العالم الأمريكي أتكنز، الذي نشره سنة 1974. وقام الدكتور حسين دشتي من الكويت بشرح كامل لهذا النوع من الرجيم الهادف إلى خسارة الوزن الزائد، في وقت سريع. ويعتمد رجيم دشتي على 4 مراحل. في الآتي، المرحلة الأولى منه.



رجيم دشتي يُساعد في خسارة الوزن، خلال وقت قصير

جدول رجيم دشتي المرحلة الأولى

تُسمَّى هذه المرحلة بـ"مرحلة تحفيز الجسم"، وهي تستمرّ لأسبوعين، يمنع فيهما تناول النشويات والسكَّريات تمامًا، ويسمح بالمُقابل بتناول 20 غرامًا من الكربوهيدرات يوميًّا وهذه الأخيرة مصدرها الخضراوات الورقيَّة والطمام.

رجيم دشتي المرحلة الأولى

رجيم دشتي يدعو متتبعيه إلى تناول البروتينات، والتقليل من الكربوهيدرات بالمُقابل

اليوم الأوّل

الفطور: بيضة مسلوقة، مع أي نوع من الخضراوات.

الغداء: ربع دجاجة مشويَّة، مع السلطة الخضراء.

العشاء: قطعة من الجبن الأبيض قليل الدسم، وحبَّة من الطماطم.

اليوم الثاني

الفطور : بيضتان مقليتان، وكوب من الماء الدافئ، و10 حبَّات من الزيتون.

الغداء: قطعة من كفتة اللحم المقلية، وسلطة الخضراوات المُكوَّنة من: الكوسا، والباذنجان، والكرفس.

العشاء: كوب من الشاي، والجبن الأبيض، مع الخسّ والخيار وحبَّة من الطماطم.

اليوم الثالث

الفطور : بيضتان مسلوقتان، و10 حبَّات من الزيتون.

الغداء: شريحة من اللحم المشوي مع الفطر، بالإضافة إلى السلطة الخضراء.

العشاء: الجبن الأبيض، مع الخضراوات.

اليوم الرابع

الفطور: كوب من الشاي، وبيضتان مقليتان ، بالإضافة إلى 10 حبَّات من الزيتون.

الغداء: ربع دجاجة مشوية، مع السلطة.

العشاء: قطعة من الجبن الأبيض، بالإضافة إلى أي نوع من الخضراوات.

اليوم الخامس

الفطور : بيضتان مسلوقتان، بالإضافة إلى أي نوع من الخضراوات.

الغداء: قطعة من اللحم المسلوق، مع البصل الأخضر والخسّ.

العشاء: اللانشون (مرتديلا)، مع الخسّ والخيار.

اليوم السادس

الفطور: بيضتان مسلوقتان، وكوب من الشاي الأخضر، و10 حبَّات من الزيتون .

الغذاء: عبوة من التونا المحفوظة بالماء، مع المايونيز والخضراوات.

العشاء: طبق من السلطة الخضراء.

اليوم السابع

الفطور: جبن القريش، مع السلطة الخضراء، والزيتون.

الغداء: ربع دجاجة مشوية، مع السلطة الخضراء.

العشاء : بيضتان مسلوقتان، بالإضافة إلى سلطة مكوَّنة من الخس، والبصل، والطماطم، وزيت الزيتون، والنعناع، والجبن الأبيض.



المسموح والممنوع في رجيم دشتي المرحلة الأولى

رجيم دشتي

الأغذية المسموح

المجموعات الغذائية المسموحة في رجيم دشتي

رجيم دشتي اللحوم: الأسماك، والطيور، ولحم الضأن، واللحوم الحمراء بأنواعها.

رجيم دشتي البيض، مسلوقًا أو مقليًّا.

رجيم دشتي الدهون الصحيَّة: زيت الزيتون، وزيت الافوكادو، وزيت جوز الهند، وزيت الماكاداميا، وزيت الكانولا، والزبدة الطبيعيَّة، والمايونيز.

رجيم دشتي الخضراوات: يُسمح بتناول الخضراوات الورقيَّة ذات المُعدَّل المنخفض من صافي الكربوهيدرات، مثل: الخسّ، والسبانخ، والبقدونس، والكزبرة، والجرجير، والكرَّاث، وحبة من الطماطم يوميًّا.

رجيم دشتي الجبن: يُسمح بتناول الجبن كامل الدسم، حصرًا.

رجيم دشتيالتوابل والأعشاب: تُساعد إضافة التوابل إلى غذائك في رفع مُعدَّل التمثيل الغذائي، وإحراق الدهون.



المجموعات الغذائية الممنوعة في رجيم دشتي

رجيم دشتي النشويات: الأرز، والخبز، والمعكرونة، والبطاطا الحلوة والبطاطس.

رجيم دشتي البقوليات بأنواعها، مثل: الفول، والحمَّص، والترمس، والفاصولياء البيضاء والحمراء، والعدس.

رجيم دشتي منتجات الألبان: الحليب، والزبادي، وجميع أنواع المنتجات اللبنية.

رجيم دشتي المكسرات، بأنواعها.

رجيم دشتي السكريات، بأنواعها، من العصائر، والمربى، والعسل، والحلويات، ومنتجات الصودا...

رجيم دشتي الفواكه الطبيعيّة والمُجفَّفة.

رجيم دشتي الكافيين.

رجيم دشتي الزيوت: الزيوت المُهدرجة وغير الطبيعيَّة.

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