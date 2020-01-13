في حين أن الكثير منا لديهم شروط خاصة لغسل حمالة الصدر، فإن البعض منا مذنب بعدم غسلها في كثير من الأحيان. ولكن هل يوجد رأي خبير في عدد المرات التي يجب ان تغسل فيها المرأة حمالة صدرها. تعالوا لنعرف:

سألنا عدد قليل من النساء عن عدد المرات التي يغسلن فيها حمالة الصدر. فقالت 40 في المائة من النساء إنهن يلبسنها 3 مرات قبل الغسيل ، بينما قالت 40 في المائة أخريات إنهن يلبسنها مرتين قبل الغسل ، بينما تقول 20 في المائة المتبقية إنهن يلبسنها مرة واحدة فقط قبل الغسيل.

كم مرة يجب أن تغسل حمالة الصدر ؟

وفقا للخبراء ، يجب على النساء عدم ارتداء حمالة صدر لأكثر من مرتين أو كحد أقصى ثلاث مرات قبل الغسيل. القيام بذلك ، لن يساعدك على الحفاظ على النظافة فحسب ، بل سيعزز أيضًا فترة حياة حمالة الصدر المفضلة لديك. كل هذا بدوره يساعد أيضًا في تحسين وضعك وملاءمة ملابسك.

عندما ترتدي حمالة الصدر لمدة 12 إلى 14 ساعة في اليوم ، فإن القماش لا يمتص الدهون من بشرتك فقط ( بل مزيل العرق) والعرق والبكتيريا. لذلك ينصح بغسلها بالاعتماد على عدد الساعات المستخدمة. ولكن لا تقم بغسل الحمالات يومياً لأن

الغسيل المتكرر يمكن أن يؤدي إلى تدمير النسيج والمرونة في الأشرطة. وبالتالي ، من الأفضل أن تغسل الحمالة بعد ارتدائها مرتين.

كم عدد حمالات الصدر التي نحتاجها حقًا؟

من الأفضل أن يكون لديك أربعة حمالات على الأقل حتى تتمكني من ارتدائها يالتناوب على مدار العام .

الطريقة الصحيحة لغسل حمالة الصدر:

يجب عدم غسل حمالات الصدر الخاصة بك في الغسالات الاوتوماتيكية، خاصةً إذا كانت حمالة الصدر من قماش رقيق. يمكنك ببساطة نقع صدريتك في وعاء به منظفات لمدة 20 دقيقة وغسلها في الحوض لمدة 4-5 دقائق.