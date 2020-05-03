الكنافة من الحلويات المشهورة واللذيذة حيث ترتبط الكنافة ارتباطاً وثيقاً بشهر رمضان المبارك، إذ تُحضر بشكل خاص في ذلك الشهر الفضيل؛ لإمدادها الطاقة والحيوية لجسم الصائم، ولعلّ أهم ما يُميزها إمكانيّة حشوها بالعديد من الحشوات مثل: القشطة، والجبنة وغيرها وتتميز بأنواعها المختلفة مثل: المبرومة، والناعمة وغيرها.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير الكنافة الناعمة بالجبنة:

مكوّنات كنافة ناعمة بالجبنة:

مكوّنات عجينة الكنافة:

ثلاثة أكواب من السميد، ويفضل السميد الناعم.

كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من الماء.

مكوّنات حشوة كنافة ناعمة بالجبنة:

- أربعة أكواب من الجبنة البيضاء المنقوعة، والمقطعة إلى قطع متوسطة.

- كوب من القطر.

- كوبان من الزبدة الطريّة.

- كوب ونصف من الطحين الأبيض.

- ملعقة كبيرة من كلّ من: ماء الزهر، وماء الورد.

للتزيين:

- نصف كوب من كل من: القشطة، والفستق الحلبي المجروش.

طريقة تحضير كنافة ناعمة بالجبنة:

- أولاً يجب خلط السميد، والسكر، والماء في وعاء للحصول على خليط متجانس.

- سكب خليط الكنافة في صينية مخصصة للفرن مدهونة بالزيت.

- ثمّ إدخالها إلى فرن متوسط الحرارة لمدة عشر دقائق أو حتى تتّحمر.

- إخراج الكنافة من الفرن، وتركها حتى تبرد قليلاً.

- ثمّ تفتيها جيداً للحصول على خليط ناعم.

- وضع الزبدة، وخليط الكنافة في وعاء وخلط المكوّنات، ثمّ سكب الخليط في صينية مخصصة للفرن وفرده جيداً.

- وضع الجبنة في صينية مخصصة للفرن.

- ثمّ إدخالها إلى فرن متوسط الحرارة لمدة خمس دقائق أو حتى تذوب تماماً.

- ثم إخراج الجبنة من الفرن، ثمّ وضعها في قدر على النار.

- ثمّ إضافة الطحين، والقطر إليها وتحريك المكوّنات.

- إضافة ماء الورد، وماء الزهر وخلطهما.

- ثمّ ترك الخليط جانباً.

- إضافة خليط الجبنة فوق خليط الكنافة، وتوزيعه عليها.

- تزيين وجه الكنافة بالفستق الحلبي والقشطة.

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