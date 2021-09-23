كوب من الحلبة، لن تصدق ماذا يفعل لك

الحلبة تحتوي على أفضل العناصر الغذائية من معادن وفيتامينات،المغنسيوم،الحديد وفيتامين ب والبروتينات والألياف فضلاً على مضادات الأكسدة وهذه العناصر لها دور في تعزيز عملية الهضم والتحكم في الشهية نظرًا للألياف الموجودة بها والتي تؤدي إلى الشعور بالشبع.

تعد الحلبة من المشروبات المهمة في خسارة الوزن بالرغم من رائحتها الغير محببة عند الأغلب إذ يساعد الاستحمام جيدًا باستخدام قطعة من الصابون المضاد للبكتيريا في التخلص من بعض البكتيريا التي تزيد من رائحة الحلبة السيئة التي تصدر عن العرق.

ويعد تناول كوب من مشروب الحلبة قبل النوم يساعد على التخلص من التوتر والتقليل من الأرق، والمساعدة على النوم بشكل أفضل حيث أنه يساعد على الشعور بالاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

ومن فوائد الحلبة أيضاً أنها تحمي من الإصابة بمرض السكري، وتساعد المصابين بمرض السكر على التقليل من معدل السكر بالدم، حيث أن الحلبة تحتوي على الألياف والمواد الكيميائية التي لها دور في امتصاص الكربوهيدرات والسكريات، وإبطاء عملية الهضم فضلا على أنها تزيد من إفراز هرمون الأنسولين.

فوائد الحلبة

من فوائد الحلبة تعمل على خفض سكر الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية.

تعالج الحلبة الإلتهابات الموضعية والحروق والقروح.

الحلبة تحارب التشنج.

تعمل الحلبة على تنشيط للرحم وتقوية الجهاز الهضمي.

الحلبة تساعد على تسهيل الولادة المتعسرة.

الحلبة تعالج تشقق الجلد وتحسين لون البشرة.

الحلبة تعالج الروماتيزم والبرد وآلام العضلات.

فوائد الحلبة للنساء

تقليل الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء والشبع

زيادة إدرار الحليب لدى المرأة المرضع

تقلل الشعور بالتعب، والصداع، والغثيان

علاج متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي.

تنظيم مستويات السكر في الدم.

الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي.

خفض ضغط الدم المرتفع.

فوائد الحلبة للرجال

تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون

زيادة عدد الحيوانات المنوية

زيادة الرغبة الجنسيّة.

تفتح الشهية للرجال وخصوصاً لمن يعاني من النحافة المفرطة.

علاج ضغط الدم المرتفع.

تحافظ الحلبة على صحة القلب والكلى.

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