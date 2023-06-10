البوابة – كوكتيل الروبيان من الوصفات الشهية خاصة أن الروبيان غني باليود بشكل خاص. يعتبر الروبيان مصدرًا جيدًا للبروتينات والفيتامينات والمعادن. فهي منخفضة السعرات الحرارية والدهون ، وهي مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية.

كوكتيل الروبيان مع الافوكادو

فيما يلي بعض الفوائد الصحية لأكل الروبيان:

• البروتين: يعتبر الروبيان مصدرًا جيدًا للبروتين الضروري لبناء كتلة العضلات والحفاظ عليها.

• الفيتامينات: يعتبر الروبيان مصدرًا جيدًا لفيتامينات B12 والنياسين والسيلينيوم والزنك. فيتامين ب 12 مهم لإنتاج الطاقة ، والنياسين مهم لتحويل الطعام إلى طاقة ، والسيلينيوم مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف ، والزنك مهم لجهاز المناعة.

• المعادن: يعتبر الروبيان مصدرًا جيدًا للمعادن ، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم والفوسفور. الحديد مهم لحمل الأكسجين في الدم ، والمغنيسيوم مهم لوظيفة العضلات والأعصاب ، والفوسفور مهم لصحة العظام.

• أحماض أوميغا 3 الدهنية: يعتبر الروبيان مصدرًا جيدًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية المهمة لصحة القلب وصحة الدماغ وصحة العين.

يعتبر الروبيان طعامًا صحيًا ومتعدد الاستخدامات يمكن الاستمتاع به بعدة طرق. يمكن شويها أو سوتيه أو خبزها أو قليها. يمكن أيضًا إضافتها إلى الحساء والسلطات وأطباق المعكرونة.

إذا كنت تبحث عن خيار مأكولات بحرية صحية ولذيذة ، فإن الروبيان يعد خيارًا رائعًا.

فيما يلي بعض النصائح لاختيار وطهي الروبيان:

عند اختيار الروبيان، ابحث عن الانواع ذات اللون الوردي الفاتح أو البرتقالي ولها لحم صلب. تجنب الروبيان الذي يتغير لونه أو يكون طريًا أو ذا رائحة كريهة.

لطهي الروبيان ، يمكنك شيه أو قليه أو خبزه. عند الشواء ، يجب أن يُطهى الروبيان على نار متوسطة لمدة 2-3 دقائق لكل جانب أو حتى يصبح لونه ورديًا وغير شفاف. عند القلي ، يجب طهي الروبيان في مقلاة ساخنة مع القليل من زيت الزيتون لمدة 1-2 دقيقة لكل جانب أو حتى يصبح لونه ورديًا وغير شفاف. عند الخبز ، يجب طهي الروبيان في فرن محمى على حرارة 400 درجة فهرنهايت لمدة 5-7 دقائق أو حتى يصبح لونه ورديًا وغير شفاف. عند القلي ، يجب طهي الروبيان في مقلاة ساخنة مع القليل من الزيت لمدة 1-2 دقيقة لكل جانب أو حتى يصبح لونه ورديًا وغير شفاف.



يمكن تقديم الروبيان بمفرده أو مع مجموعة متنوعة من الأطباق الجانبية، مثل الأرز أو المعكرونة أو الخضار.



كوكتيل الروبيان مع الافوكادو

المكونات:

7 أوقية زبادي يوناني

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

بضع قطرات من صلصة تاباسكو

½ ليمون عضوي (قشر وعصير)

ملح

الفلفل

1 رأس انديفو

2 أفوكادو

12 جمبري (مطبوخ ومقشر)

½ حفنة من الثوم المعمر

2 ½ أوقية كزبرة (حفنة واحدة)

خطوات التحضير:

1. لتحضير صلصة الكوكتيل ، يُمزج لبن الزبادي مع معجون الطماطم وعصير التاباسكو والليمون ويتبل بالملح والفلفل.

2. قم بتنظيف الانديفو ، واغسله ، ثم جففه وقطعه بشكل أصغر حسب الحاجة. قطع الأفوكادو إلى نصفين وتخلص من النواة، وإزالة اللب من القشرة ، وقطعه إلى أسافين ورتبه على طبق كبير مع الروبيان.

3. اغسل الأعشاب ورجها حتى تجف وقطّعها. رش السلطة مع الثوم المعمر والكزبرة وقشر الليمون وتقدم مع الصلصة.

اقرأ أيضاً:

4 حلويات صيفية مناسبة للطقس الحار

بودنغ حليب الشوفان مع الكرز الحامض

