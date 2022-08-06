كوكيز بالمارشميلو وقطع الشوكولاتة

تذوب الزبدة وتبرد. أضفه إلى وعاء مع السكر الناعم والسكر البني. يخفق بمضرب يدوي حتى تذوب السكريات

تذوب الزبدة وتبرد. أضفه إلى وعاء مع السكر الناعم والسكر البني. يخفق بمضرب يدوي حتى تذوب السكريات .

تذوب الزبدة وتبرد. أضفه إلى وعاء مع السكر الناعم والسكر البني. يخفق بمضرب يدوي حتى تذوب السكريات .

تذوب الزبدة وتبرد. أضفه إلى وعاء مع السكر الناعم والسكر البني. يخفق بمضرب يدوي حتى تذوب السكريات .

تذوب الزبدة وتبرد. أضفه إلى وعاء مع السكر الناعم والسكر البني. يخفق بمضرب يدوي حتى تذوب السكريات .