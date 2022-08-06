كوكيز بالمارشميلو وقطع الشوكولاتة وصفة شهية وسهلة لإعداد كوكيز ذات مذاق شهي وبمكونات سهلة وبسيطة. تعلمي معنا طريقة صنعها في المنزل
كوكيز بالمارشميلو وقطع الشوكولاتة
المكونات:
110 جرام زبدة غير مملحة
100 جرام سكر ناعم
60 جم سكر بني
1 بيضة (يمكنك عدم إضافة بيضة في حال كنت نباتيًا)
3 قطرات من خلاصة الفانيليا
175 جرام دقيق مكرر
15 غ من مسحوق الكاكاو
3 جرام من صودا الخبز
120جرام 33٪ قطع شوكولاتة الحليب أفضل جودة
10 مارشميلو
كوكيز بالمارشميلو وقطع الشوكولاتة
الطريقة:
- تذوب الزبدة وتبرد. أضفه إلى وعاء مع السكر الناعم والسكر البني. يخفق بمضرب يدوي حتى تذوب السكريات.
- اضف بيضة الى خليط الزبدة والسكر واخفقها لمدة دقيقة أخرى أو نحو ذلك. أضف مستخلص الفانيليا إلى الخليط.
- تنخل جميع المكونات الجافة وتطوى برفق في المكونات الرطبة.
- أضف قطع الشوكولاتة. يجب أن يشبه الخليط عجينة البسكويت.
- غطي العجين بورق الزبدة واتركيه يرتاح في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.
- شكلي العجينة على شكل 10 كرات صغيرة وضعيها على صينية الفرن. ضعي قطعة من المارشميلو فوق كل كوكيز.
- تُخبز قطع الشوكولاتة والمارشميلو في فرن محمّى على حرارة 170 درجة مئوية لمدة 12 دقيقة.
نصيحة: يمكن الاستمتاع بهذه الكوكيز ساخنة أو باردة.
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