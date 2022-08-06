  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. كوكيز بالمارشميلو وقطع الشوكولاتة

كوكيز بالمارشميلو وقطع الشوكولاتة

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 06 آب / أغسطس 2022 - 02:00
كوكيز بالمارشميلو وقطع الشوكولاتة
كوكيز بالمارشميلو وقطع الشوكولاتة

كوكيز بالمارشميلو وقطع الشوكولاتة وصفة شهية وسهلة لإعداد كوكيز ذات مذاق شهي وبمكونات سهلة وبسيطة. تعلمي معنا طريقة صنعها في المنزل

كوكيز بالمارشميلو وقطع الشوكولاتة

المكونات:

كوكيز بالمارشميلو وقطع الشوكولاتة

110 جرام زبدة غير مملحة

100 جرام سكر ناعم

60 جم ​​سكر بني

1 بيضة (يمكنك عدم إضافة بيضة في حال كنت نباتيًا)

3 قطرات من خلاصة الفانيليا

175 جرام دقيق مكرر

15 غ من مسحوق الكاكاو

3 جرام من صودا الخبز

120جرام 33٪ قطع شوكولاتة الحليب أفضل جودة

10 مارشميلو

كوكيز بالمارشميلو وقطع الشوكولاتة

الطريقة:

  • تذوب الزبدة وتبرد. أضفه إلى وعاء مع السكر الناعم والسكر البني. يخفق بمضرب يدوي حتى تذوب السكريات.
  • اضف بيضة الى خليط الزبدة والسكر واخفقها لمدة دقيقة أخرى أو نحو ذلك. أضف مستخلص الفانيليا إلى الخليط.
  • تنخل جميع المكونات الجافة وتطوى برفق في المكونات الرطبة.
  • أضف قطع الشوكولاتة. يجب أن يشبه الخليط عجينة البسكويت.
  • غطي العجين بورق الزبدة واتركيه يرتاح في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.
  • شكلي العجينة على شكل 10 كرات صغيرة وضعيها على صينية الفرن. ضعي قطعة من المارشميلو فوق كل كوكيز.
  • تُخبز قطع الشوكولاتة والمارشميلو في فرن محمّى على حرارة 170 درجة مئوية لمدة 12 دقيقة.

نصيحة: يمكن الاستمتاع بهذه الكوكيز ساخنة أو باردة.

اقرأ أيضاً:

سلطة الروبيان الصيفية الباردة

كلمات دالة:كوكيز بالمارشميلو وقطع الشوكولاتةكوكيزمارشميلوقطع شوكولاتةوصفات سهلةوصفات شهيةوصفات للاطفال

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...