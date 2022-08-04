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سلطة الروبيان الصيفية الباردة

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 04 آب / أغسطس 2022 - 02:00
سلطة الروبيان الصيفية الباردة
سلطة الروبيان الصيفية الباردة

سلطة الروبيان الصيفية الباردة سلطة باردة بدون مايونيز يصعب مقاومتها في أي وقت من السنة. أضف القليل من الليمون أو الخل لتعزيز النكهات ، إذا أردت.

سلطة الروبيان الصيفية الباردة

المكونات:

سلطة الروبيان الصيفية الباردة

2 رطل روبيان متوسط الحجم مطبوخ و مقشر و منزوع الزعانف بدون ذيل

1 حبة فليفلة خضراء مفرومة ناعماً

1 حبة فليفلة حمراء مفرومة ناعماً

5 حص ثوم مفروم

1 بصلة حلوة مقطعة مكعبات

الكزبرة الطازجة المفرومة

1 أفوكادو - مقشرة ومقطعة ومكعبات

الملح والفلفل حسب الذوق

نصف كوب زيت زيتون

رقائق الفلفل الحار

الطريقة:

  • ضعي الروبيان/ الجمبري في وعاء كبير مع الفلفل الأحمر والأخضر والثوم والبصل والكزبرة والأفوكادو.
  • ترش بزيت الزيتون وتتبل بالملح والفلفل.
  • غطي المزيج وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.
  • قدميها باردة.

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