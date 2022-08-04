سلطة الروبيان الصيفية الباردة سلطة باردة بدون مايونيز يصعب مقاومتها في أي وقت من السنة. أضف القليل من الليمون أو الخل لتعزيز النكهات ، إذا أردت.
سلطة الروبيان الصيفية الباردة
المكونات:
2 رطل روبيان متوسط الحجم مطبوخ و مقشر و منزوع الزعانف بدون ذيل
1 حبة فليفلة خضراء مفرومة ناعماً
1 حبة فليفلة حمراء مفرومة ناعماً
5 حص ثوم مفروم
1 بصلة حلوة مقطعة مكعبات
الكزبرة الطازجة المفرومة
1 أفوكادو - مقشرة ومقطعة ومكعبات
الملح والفلفل حسب الذوق
نصف كوب زيت زيتون
رقائق الفلفل الحار
الطريقة:
- ضعي الروبيان/ الجمبري في وعاء كبير مع الفلفل الأحمر والأخضر والثوم والبصل والكزبرة والأفوكادو.
- ترش بزيت الزيتون وتتبل بالملح والفلفل.
- غطي المزيج وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.
- قدميها باردة.
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