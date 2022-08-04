سلطة الروبيان الصيفية الباردة سلطة باردة بدون مايونيز يصعب مقاومتها في أي وقت من السنة. أضف القليل من الليمون أو الخل لتعزيز النكهات ، إذا أردت.

سلطة ال روبيان الصيفية الباردة

المكونات:

2 رطل روبيان متوسط الحجم مطبوخ و مقشر و منزوع الزعانف بدون ذيل

1 حبة فليفلة خضراء مفرومة ناعماً

1 حبة فليفلة حمراء مفرومة ناعماً

5 حص ثوم مفروم

1 بصلة حلوة مقطعة مكعبات

الكزبرة الطازجة المفرومة

1 أفوكادو - مقشرة ومقطعة ومكعبات

الملح والفلفل حسب الذوق

نصف كوب زيت زيتون

رقائق الفلفل الحار

الطريقة:

ضعي الروبيان/ الجمبري في وعاء كبير مع الفلفل الأحمر والأخضر والثوم والبصل والكزبرة والأفوكادو.

ترش بزيت الزيتون وتتبل بالملح والفلفل.

غطي المزيج وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

قدميها باردة .

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