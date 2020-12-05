الكوكيز هو بسكويت مقرمش دائريّ الشكل يتكوّن بشكلٍ أساسيّ من دقيق القمح، ينتشر في عددٍ كبيرٍ من بلدان العالم، ويُعدّ من أشهر أنواع البسكويت في الولايات المتحدة، ويختلف عن البسكويت العادي من عدّة نواحٍ؛ حيث إنّ البسكويت العاديّ لا يأتي بحشواتٍ ونكهاتٍ متنوّعة، وغالباً ما يكونُ خالياً من الإضافات والحشوات.

"موقع البوابة" يقدم لكم طريقة عمل كوكيز محشي بسكوت الكريمة المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

مقادير كوكيز محشي بسكوت الكريمة:

200 غم زبدة

½ كوب سكر أبيض

½ كوب سكر بني

2 بيض

1 ملعقة صغيرة فانيلا

2 كوب طحين

1 كوب بسكوت مطحون

1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

رشة بيكنغ صودا

1 كوب تشوكلت تشب

رشة ملح

بسكوت محشي بالكريمة( اوريو)

طريقة تحضير كوكيز محشي بسكوت الكريمة:

حمي الفرن عند حرارة 180°.

اخفقي الزبدة مع السكر الأبيض والسكر البني جيداً، ثم أضيفي البيض والفانيلا.

اخلطي المكونات الجافة معاً، أي الطحين والبسكويت المطحون والبيكنغ باودر والبيكنغ صودا والملح.

ثم أضيفي الخليط تدريجياً للخليط الأول.

أضيفي رقائق الشوكولاتة واخلطي يدوياً بدون الخلاط

شكلي الكوكيز بحجم متوسط وضعي حبة بسكوت الاوريو بالوسط واغلقتها جيداً.

ضعيها في قوالب الكل كيك وا على صينية واتركيها على شكل كوكيز عادي.

اخبزيها لمدة ٨ دقائق ملاحظة:كوب البسكويت المطحون يساوي 8 حبات بسكويت.

مهلبية التوفي

كيكة المكسرات بماء الورد والهيل

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام