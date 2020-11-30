المهلبية هي حلى الكؤوس التقليدي البسيط التي تتمتع بمذاق رائع ومحبب من قبل جميع الأفراد في المنزل من الصغير حتى الكبير، وتعتمد معظم الأمهات على هذا النوع من الحلى في غذاء الأطفال لاحتوائه على العناصر الغذائية المتكاملة والتي يحتاجها الطفل لبناء أسنانه وعظامه، غير أنّها تتميّز ببساطة وسهولة تحضيرها.

"موقع البوابة" يقدم لكم طريقة عمل مهلبية التوفي المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

مقادير مهلبية التوفي:

٥٠ غم زبدة

٢/١ كوب سكر بني

١ كوب كريمة

٤ كوب حليب

٤ ملعقة كبيرة نشا

١ ملعقة صغيرة قرفة

كريمة مخفوقة للتزيين

بسكوت للتزيين

طريقة تحضير مهلبية التوفي:

- ضعي الزبدة والسكر البني على النار وقلبيهم جيداً.

- اضيفي الكريمة وحركي(هيك صار عنا التوفي السريع).

- أنزلي مقدار ٣ كوب من الحليب وحركي.

- ذوبي النشا بالكوب الرابع من الحليب.

- أضيفيه للخليط مع التحريك المستمر.

- أضيفي القرفة وحركي حتى يتكاثف المزيج.

- صبيه بالاكواب وزيني بالكريمة المخفوقة وبسكوت التوفي.

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