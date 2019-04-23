وصفات من الكولاجين الطبيعي لمنع جفنيك من الترهل

هذه الوصفات من الكولاجين الطبيعي تمنع جفنيك من الترهل وتحدّ من ظهور علامات الشيخوخة عليهما. وما عليك إلا إتباعها:

الوصفة الأولى: بياض البيض

مع مرور السنوات، يبدأ جلد جفنيك بالهبوط. ولكي تتجنبي ذلك، ننصحك بأن تطبقي هذه الوصفة الطبيعية التي تحتوي على مكونات سهلة المنال: بياض بيضة واحدة وأعواد قطن مخصص لتنظيف الأذنين.

ولكي تحضري وصفتك السحرية التي تتميز بمفعول الكولاجين وتساهم في رفع جفنيك وإعادة الشباب إلى إطلالتك، من الضروري أن تقومي بهذه الخطوات السهلة:

-إحرصي على تنظيف بشرة جفنيك بشكل جيد لكي تخلصيها من كلّ آثار الماكياج. وبعد ذلك قومي بتجفيفها.

-إكسري بيضة واحدة وإفصلي الصفار عن البياض.

-بللي قطعة القطن المخصصة لتنظيف الأذنين ببياض البيض.

- أغمضي عينيك وادهني ظاهر جفنيك بالقليل من بياض البيض.

-أتركي عينيك مغمضتين إلى أن يجفّ بياض البيض. ويمكنك أن تعملي على تهوئتهما إذا أردت أن يتمّ ذلك خلال وقت قصير.

ننصحك بأن تكرري تطبيق هذه الوصفة مرّة أسبوعياً ولا شكّ في أنّك ستحصلين على أفضل نتيجة خلال وقت قصير جداً.

الوصفة الثانية: بذور الكتان واللبن الزبادي والأولي فيرا والخيار

إذا أردت أن تشدّي بشرة جفنيك وتعيدي إلى إطلالتك حيويتها، لا تترددي في تطبيق وصفة هذا الكريم الطبيعي:

-أضيفي ملعقتي طعام من بذور الكتان إلى 4 ملاعق طعام من اللبن الزبادي و4 ملاعق طعام من جل الألوي فيرا و5 قطع مقشرة من الخيار.

-إخفقي المكونات جيداً لتصنعي منها مزيجاً منسجماً وخالياً من التكتلات.

-أغمضي عينيك وطبقي هذا الكريم الطبيعي على كامل مساحة جفنيك. أتركيه لمدة 20 دقيقة ثمّ اغسليه بالماء البارد. وفي حال واظبت على تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً ستلاحظين الفرق بعد مرور شهر واحد فقط.

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