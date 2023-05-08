البوابة - كيت ميدلتون وشارلوت تخطفان الأنظار في حفل ما بعد التتويج. بعد يوم واحد فقط من حفل تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا رسمياً في كنيسة ويستمنستر آبي وسط لندن، والذي حضره أكثر من ألفي شخص وضم نخبة من الملوك والملكات، وكبار الشخصيات ورؤساء الدول، احتفلت العائلة المالكة ليلة أمس الأحد مع الشعب البريطاني في حفل موسيقي ضخم، في ساحة قلعة وندسور تكريماً للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

إطلالة الملكة رانيا المبهرة في حفل تتويج الملك تشارلز

كيت ميدلتون وشارلوت تحصدان الإعجاب في حفل التتويج الغنائي

وأحيا الحفل مجموعة من الفنانين، من أبرزهم المغني الأمريكي المشهور ليونيل ريتشي، والمغنية الأمريكية كاتي بيري والمغني الإيطالي أندريا بوتشيلي. ورافق الحفل عروض بصرية مذهلة.

لا زالت الأميرة كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة الأمير ويليم تحصد الإعجاب بعد سلسلة من الاطلالات الرائعة خلال اليومين الماضيين، الذي تخللهما حفل تتويج وتنصيب الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على عرش المملكة المتحدة، حيث أطلت ليلة أمس، الأحد 7 أيار في الحفل الغنائي الضخم الذي أقيم في لندن احتفاءً بالملك بطقم مكون من جاكيت وبنطلون باللون الأحمر الويلزي من توقيع دار أليكساندر ماكوين البريطانية التي تحرص كيت على دعمها وغالباً ما تختار إطلالاتها منها. وتأنقت كيت بأقراط وعقد من دار المجوهرات الفاخرة فان كليف أند آربلز .

أما الأميرة شارلوت، التي يبدو أنها تسير بثقة على خطى والدتها الأميرة كيت ميدلتون ، والتي سرقت الأضواء في اليومين الماضيين أيضاً بإطلالاتها الأنيقة وهدوءها الجذاب فقد ارتدت معطف صيفي "Razorbil" من العلامة التجارية (amaiakids)، وفستان شيفون بياقة متدلية للأطفال من (mrselfportrait).

من جهة أخرى، حافظت صوفي، دوقة إدنبرة، و زوجة الأمير إدوارد أصغر أبناء الملكة اليزابيث الثانية على إطلالتها الرسمية الأنيقة والأنثوية حيث شهد حفل التتويج إطلالات موفقة للدوقة تحدثنا عنها سابقاً، واختتمتها بفستان بيولا "ياحفي" المرجاني، نسقتها مع حقيبة هابسبورغ "كليو"، وقلادة ماسية بالأحرف (E L J).

أما الأميرة يوجيني، ابنة الأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث فاختارت إطلالة مريحة تناسب حملها، حيث ارتدت فستاناً من المصممة غابرييلا هيرست مصنوع من صوف كريب مع رباط على الخصر، وحذاء مسطح من العلامة التجارية البريطانية (Dune London) بحزام خلفي باللون الأسود.

وارتدت شقيقتها الأميرة بياتريس، فستان مكشكش من المخمل باللون العنابي (maisonalaia)

في حين اختارت زارا تيندال، ابنة الأميرة آن، شقيقة الملك تشارلز، وابنتها سافانا فيليبس إطلالات مناسبة لظروف الحفل الغنائي، فاختارت زارا جاكيت باللون الأخضر من العلامة التجارية (theandamane)، وارتدت ابنتها سافانا جاكيت قصير من مجموعة الأطفال من العلامة التجارية الإسبانية (zara).

المصدر: فاشن بوليس / صفحة The Royal Family

هنا لندن .. 12 مكان ومعلم سياحي يجب أن تزورها

إطلالات ملكية عشية حفل تتويج الملك تشارلز الثالث