البوابة - خطفت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأنظار في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث الذي يقام الآن في كنيسة ويستمنسر آبي في العاصمة البريطانية لندن، والذي يعد الأول من نوعه منذ أكثر من سبعين عاماً، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

حضر حفل التنصيب ما يقرب من2100 ضيف من كبار الشخصيات، من ملوك وملكات وأمراء وأميرات ورجال وسيدات دول عظمى من أسيا وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط.

إطلالة الملكة رانيا المبهرة في حفل تتويج الملك تشارلز

وخطفت الملكة رانيا عبدالله كعادتها الأنظار باختيارتها الأنيقة والمحتشمة والكلاسيكية التي اشتهرت بها، والتي تعد أيقونة في عالم الموضة المعاصر، وتأنقت جلالتها بثوب بلون باستيل أصفر نسقته مع قبعة أنيقة، واختارت كعادتها حقيبة كلاتش من الجلد من العلامة التجارية بوتيغا فينيتا، ونسقته مع حذاء بكعب عالٍ باللون الأبيض من مجموعة جيمي شوو.

وكانت الملكة رانيا قد ظهرت بثوبين مختلفين يوم أمس خلال غداء حفل التتويج حيث اختارت فستاناً باللون البني ذو قصة طويلة مميزة ومزين بالأزرار الذهبية من العلامة التجارية schiaparelli ، ونسقت معه حقيبة من الجلد المعدني اللامع من العلامة التجارية ديور، مع حذاء من المصمم الإيطالي جيانفيتو روسي.

كذلك ظهرت الملكة رانيا في إطلالة رسمية ببدلة ملونة بتدرجات الأزرق خلال مقابلة خاصة مع محطة بي بي سي، من العلامة التجارية (ermannoscervino)، كما اختارت للمقابلة زوجًا من أقراط VANLELES.

تشتهر بوتيغا فينيتا بمنتجاتها الجلدية عالية الجودة ، وهي تسود عالم الموضة كواحدة من أشهر العلامات التجارية الإيطالية الفاخرة التي عرفها تاريخها. تأسست في عام 1966 في شمال إيطاليا ، ومنذ ذلك الحين ، قدرت شركة بوتيغا فينيتا التقدير والجودة والحرفية التي لا تضاهى ، مما خلق معيارًا جديدًا للرفاهية من خلال مفهومها. تعتبر بوتيغا فينيتا رائدة في استخدام نسج انترشياتو ، وهي تقنية تم تطويرها في البداية لتعزيز الجلد اللين وتوفير متانة لا تضاهى ، وهي أكثر تمثيل للرفاهية الهادئة.

المصدر: فاشن بوليس

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