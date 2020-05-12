كيس دهني في العين: الأعراض وطرق العلاج

أحياناً يظهر تورم صغير أو كيس صغير في جفن العين، مما يسبب ألم بسيط وتهيج في جفن العين، فما سبب هذا الكيس ولماذا يحدث هذا التورم، وتعرف مشكلة تورم جفن العين باسم البردة وهي تورم في جفن العين العلوي أو السفلي نتيجة انسداد بعض الغدد الدهنية الموجودة في الجفن الداخلي للعين والتي تسمى " Meibomian Glands "، وهي أكثر انتشارا في البالغين عن الأطفال. ويجب التفريق بين الكيس الدهني ( البردة ) وبين الجليجل الذي يظهر في أهداب الجفن ( بويصلة شعر الرموش) والذي يكون اكثر ألماً واحمراراً.

ويظهر الكيس الدهني نتيجة انسداد في بعض الغدد الدهنية تحت سطح الجفن الداخلي للعين مباشرة، فلا يتم إفراز السائل الدهني، ويتجمع داخل الغدة مكوناً كيسًا صغيرًا يحتوي على هذا السائل الدهني ( كيس دهني ).

ومن أعراض وجود كيس دهني في العين:

• تورم صغير ( كيس صغير ) في الجفن العلوي أو السفلي للعين ( أكثر انتشاراً في الجفن العلوي ).

• ألم بسيط وتهيج في جفن العين أحياناً.

• ألم وتورم شديد في جفن العين إذا حدث التهاب بكتيري للكيس الدهني.

أما طرق العلاج:

1. عمل كمادات دافئة للعين لمدة 15 – 20 دقيقة 3-4 مرات يوميًا مع بعض التدليك الخفيف لجفن العين، أكثر من 50% من الحالات يختفي الكيس الدهني نهائيا بتلك الطريقة البسيطة. وقد يتكرر حدوث الكيس الدهني، و ينصح أن يقوموا بعمل كمادات دافئة للعين مع بعض التدليك الخفيف كل صباح للوقاية من تكرار حدوث الكيس الدهني.

2. في بعض الحالات يتم استخدام مراهم للعين تحتوى على كورتيزون خاصة إذا كان حجم الكيس الدهني كبير أو تكرر ظهوره عدة مرات.

3. في حالة عدم الاستجابة يكون العلاج جراحياً لتفريغ الكيس الدهني أو استئصاله، وتتم الجراحة بواسطة تخدير موضعي وليس كلى.

4. إذا حدث التهاب بكتيري للكيس الدهني يتم استخدام مرهم مضاد حيوي للعين.

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