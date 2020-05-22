كيفية إدارة ميزانية المنزل

تختلف كيفية إدارة ميزانية الأسرة بين بيت وآخر، تبعًا لمجموعة من العوامل الثقافيّة والماديّة والاجتماعيّة. تتمثّل كيفية إدارة ميزانية الأسرة أو المنزل في وجود مجموعة من الاعتبارات، التي يجب على الزوجين مراعاتها في تحديد الميزانيّة، وتوزيع أسس الإنفاق.

وضع ميزانيّة واقعيّة ومُتناسبة مع مقدار دخل الأسرة، ومصاريفها.

بعد وضع ميزانية مناسبة، تأتي خطوة إدارة ميزانيّة الأسرة، فكلما كانت الميزانية مناسبة لحالة الأسرة سهل إدارتها.



الادخار: يعدّ الادخار من الأولويات، فهو يساعد في الخروج من الحالات الطارئة أو غير المتوقعة التي يمكن أن تحدث، بالإضافة إلى أن مبالغ الادخار قد تساعد معيل الأسرة في حالة توقفه عن ممارسة عمله لأي سبب من الأسباب.