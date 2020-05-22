كيفية إدارة ميزانية المنزل

وضع ميزانيّة واقعيّة ومُتناسبة مع مقدار دخل الأسرة، ومصاريفها.
الادخار: يعدّ الادخار من الأولويات، فهو يساعد في الخروج من الحالات الطارئة أو غير المتوقعة التي يمكن أن تحدث، بالإضافة إلى أن مبالغ الادخار قد تساعد معيل الأسرة في حالة توقفه عن ممارسة عمله لأي سبب من الأسباب.
التأمين على الحياة: الاستثمار في التأمين على الحياة يعدٍ من النقاط التي يراعيها كبير الأسرة في كيفية إدارة الميزانية، على المدى الطويل؟ فقد يتعرّض سيّد الأسرة إلى حالة خطرة تمنعه من العمل مدى الحياة، أو إلى الوفاة، وحينها لن تجد الأسرة مصدرًا للدخل، وعندئذ يكون التأمين على الحياة بمثابة طوق النجاة لها.
التدرّج في أسلوب الحياة : يعتبر التدرّج في أسلوب الحياة من الأمور المنطقية التي يجب مراعاتها، بعيدًا عن أخذ خطوات غير مُتناسبة وطبيعة المرحلة، ممّا قد يؤدي إلى تحمل أعباء لا يمكن تحملها في الوضع الراهن.
استهداف أولويات الصرف عند إدارة ميزانية الأسرة: يجب مراعاة أولوليات الصرف، كمالأكل والمشرب والسكن، وبعد ذلك تأتي الأولوليات الأخرى والكماليات. فمن غير المعقول أن يتم الصرف على الطعام خارج المنزل بشكل كبير، والصرف على الرفاهية في حالة عدم القدرة على سداد مصروف إيجار السكن!
فوائد إدارة ميزانية الأسرة:
وضع الخطوط العريضة لنظام الحياة، وتجنّب العشوائيّة في الصرف.
الكشف عن وجود الهدر المالي.
تحديد أولويات الإنفاق في كل مرحلة من مراحل حياة الأسرة.
زيادة القدرة على سداد الديون والتخلّص من الالتزامات طويلة الأجل، من خلال أنظمة الادخار المدروسة.
رفع القدرة على تجاوز أخطاء الفترات السابقة، من خلال إجراء بعض التصحيحات على نظام حياة الأسرة، وأسس إنفاقها.
ترسيخ مفهوم تحمّل المسؤولية من خلال تحميل الأبناء جزءًا من إدارة صرف الأموال، ممّا ينمّي فيهم روح الإدارة، ويساعدهم في فهم معنى المسؤولية.
توفير بعض المال لغايات الترفيه، من خلال ما يجمع من الأموال المدَّخرة على مدار العام.
سرعة تحقيق الأهداف المالية طويلة الأجل، من خلال وجود هامش مالي أعلى يزيد من ميزانية الأسرة ويخلق فيها فائضًا ماليًا يكفي لجزء من احتياجات الفترات المالية القادمة.
أسس الإنفاق في ميزانية الأسرة هناك مجموعة من الأسس شبه الثابتة التي تتعلّق بصرف ميزانية الأسرة على متطلبات الحياة. وتختلف متطلبات الإنفاق التي يتم الصرف عليها لدى معظم الأسر: الطعام والوقود والغذاء والكهرباء والملابس وإيجار المنزل والصحة وتعليم الأطفال والمشاركة في المناسبات الدينية والاجتماعية والسفر إلى الخارج، وبعض وسائل الترفيه والكماليات.
ميزانية المنزل
دوافع عدم وضع ميزانية الأسرة هناك بعض الدوافع التي تجعل بعض الأسر لا تُقبل على وضع ميزانية، كما ينطبق هذا الأمر على بعض الأفراد الذين لا يهتمون بإعداد ميزانيات شخصية لأنفسهم. وفي الآتي، بعض دوافع عدم وضع ميزانية الأسرة:
سلوك نمط معيشي محدد للأفراد أو الأسر.
عدم امتلاك مهارات الرياضيات المناسبة لعمل الميزانية الدقيقة، مما يجعل سيّد الأسرة لا يُقبل على وضع الميزانية، مهما كانت بسيطة.
وجود الوظائف الآمنة التي تجعل سيّد الأسرة يركن إلى الإنفاق، بدون وجود محدّدات.
تخفيف العبء النفسي على المُنفق وفق ما يعتقده بعض الناس، إذ إن وجود ميزانية قد يُلزم الأفراد باتخاذ نمط حياة متحفّظ قد لا يناسبه.
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