كيفية إشعال إبداع طفلك أثناء بقاءه في المنزل

وفقاً لتقرير نُشر في واشنطن بوست، فإن التطور التكنولوجي الذي فرض تعامل الأطفال مع التكنولوجيا لوقت طويل، خفّض نسب الإبداع لدى الأطفال، حيث رصد باحثون إبداع الأطفال في الخمسين عاماً الأخيرة ليكتشفوا أنه انخفض كثيراً، خاصة لدى الأصغر سناً، أي من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس.

أصبح أمام الباحثين مهمة اكتشاف سبب تراجع الإبداع لدى الأطفال، حيث إن كل طفل يولد مبدعاً في شيء ما، لكن الإفراط في التعامل مع الشاشات جعل الأطفال مستهلكين للترفيه بدلاً من أن يكونوا مسهمين في الأفكار والإبداع.

خلال هذه المرحلة التي نعيشها، حيث نطبّق التباعد الاجتماعي ونضطر للبقاء في المنزل مع أطفالنا وعدم الخروج إلا للضرورة، قد نستسلم لإفراط الأطفال في التعامل مع التكنولوجيا، ولكن هذا قد يزيد من مشكلة تراجع الإبداع لديهم، ما يحتم علينا التقليل من تعاملهم مع التكنولوجيا، وتحفيزهم على إخراج الإبداع من داخلهم. وفي ما يلي 3 طرق تساعدك على استغلال فترة الحجر الصحي لإشعال إبداع طفلك.