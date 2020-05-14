كيفية إشعال إبداع طفلك أثناء بقاءه في المنزل

1- اسمحي ببعض الفوضى
قد يبدو هذا كابوساً بالنسبة إليكِ كأم، لكن الفوضى إحدى طرق تفجير الإبداع داخل الطفل، لا بأس في أن تتركي طفلك يتناول الطعام بنفسه حتى إن أحدث بعض الفوضى، أو لعب بالألوان المائية، سوف يشعر بالحرية التي تولّد الإبداع، ويحظى بالمرح، كما يتعلّم بعض المهارات المتعلقة بتنظيف مكانه وإعادة التنظيم بعد أن يحظى بالمرح واللعب.
2- تذكري أن إبداع طفلك يختلف عن إبداعك
قد تحبين الرسم والتلوين، بينما يحب طفلك الرقص أو صنع عرائس ورقية وتأليف قصص بها، اجعلي طفلك يستمتع بإبداعه الحر دون الضغط عليه أو محاولة توجيهه لميولك الخاصة.
3- قدّمي له الإلهام
قد يشعر طفلك بصعوبة في إخراج إبداعاته، وكل ما يحتاج إليه هو بعض الإلهام، ها هو دورك يأتي لإلهام طفلك ببعض الأفكار حتى يتفجر إبداعه، فقط احرصي على أن يكون تدخّلك متوازناً، فلا تبالغي في ذلك حتى لا تقيّدي حرية إبداعه.
Via SyndiGate.info
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