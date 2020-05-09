هل الزبيب الأسود مفيد للأطفال أكثر من الزبيب الأصفر، وما هي فوائد الزبيب الأسود للأطفال، وما هو الزبيب الأسود؟ هو فاكهة صغيرة، تتميز بنكهة حلوة، والتي تصبح شديدة بشكل خاص عندما تصل الثمرة إلى أقصى درجة من النضج، الزبيب مثل جميع أنواع العنب ، الزبيب الأسود، هو فاكهة توفر كميات ملحوظة من فيتامين سي وفيتامين «أ» ومضادات الأكسدة الأخرى، ولهذا السبب اكتسب أهمية في السنوات الأخيرة في بيئات معينة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتغذية والحمية الغذائية لفقد الوزن، ومع ذلك فإن ما يعرفه عدد قليل جداً من الناس هو أن الزبيب الأسود، في الوقت نفسه، له فوائد هائلة لصحتنا البصرية، ربما أكثر من الأطعمة الأخرى.

فوائد الزبيب الأسود للأطفال

قال الدكتور " عبد الرحمن شمس " أخصائي التغذية أن كل من الزبيب الأحمر والزبيب الأسود يحتوي على كميات كبيرة من الفلافانويد والأنثوسيانين، والتي تبرز عملها الوقائي على أصغر الأوعية الدموية للطفل، وهي تلك التي تصل إلى الشبكية، ولمنع أمراض الرؤية التنكسية للأطفال، مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) في المستقبل، وبهذا المعنى، تتطلب بعض الدراسات أنه لكل 100 غرام من الزبيب الأسود من الممكن العثور على ما بين 190 و270 ملليجراماً من الأنثوسيانين، وهو ما تم اكتشافه حتى الآن في أي مكون طبيعي آخر، جميع خصائص الزبيب الأسود، تجعله غذاءً مثالياً للحفاظ على قدرات الطفل البصرية، رغم أن التدهور التدريجي في البصر يعتبر نتيجة لا مفر منها للشيخوخة في الكبر، فإن هذا ليس صحيحاً. في الواقع، يمكن لعادات نمط الحياة الصحية التي تتميز بنظام غذائي متوازن أن تقلل من ظهور الأعراض والأمراض البصرية المرتبطة بمرور السنين، بل تؤخرها أو تقضي عليها.

الفوائد المباشرة للزبيب الأسود للأطفال



تحدث الأمراض مثل AMD بسبب الآثار السلبية على الجسم من الجذور الحرة، ويمكن منع هذه، إلى حد كبير، إذا أعطينا الطفل نظاماً غذائياً غنياً بمضادات الأكسدة، لهذا السبب، من الملائم إدخال ثمار مثل الزبيب الأسود في نظام الطفل الغذائي للأسباب التالية:

لدى الزبيب القدرة على مقاومة عمل الجذور الحرة بسبب محتواه العالي من فيتامين «أ».

يحتوي على مركبات الفلافانويد والأنثوسيانين، وبعض العناصر الطبيعية عالية الفعالية للحفاظ على الأوعية الدموية في حالة ممتازة، وهو أمر ضروري؛ حتى لا يتم سد الأوردة أو الشرايين التي تصل إلى العين، مما يتسبب في ضعف الرؤية.

كما أن له خصائص مضادة للالتهابات، حيث إنه فاكهة غنية جداً بالأحماض الدهنية الأساسية.



قائمة بفوائد الزبيب الأسود للأطفال

يحسن عمل الجهاز الهضمي، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف والحديد والمعادن مثل البوتاسيوم أو الكالسيوم.

الزبيب الأسود فعال ضد الالتهابات البولية

يحسن الدورة الدموية والجهاز العصبي والعضلي، وذلك بفضل المحتوى العالي من البوتاسيوم.

يساعد على فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

يمنع التهابات الجهاز التنفسي.

له دور وقائي وعلاجي في بعض مشاكل الجلد.

للوقاية من بعض أنواع السرطان.



كيفية إعطاء الزبيب الأسود للأطفال

يمكن تناول الزبيب الأسود بمفرده أو على شكل مربى، أو عصائر متعددة الفواكه أو شراب.

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