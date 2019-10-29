كيفية اختيار ديكورات أسقف المطابخ في المنازل

من المُستحسن اختيار أسقف مطابخ قابلة للتنظيف، وتتحمَّل درجات حرارة عالية والأوساخ. وفي هذا الإطار، تقدّم مهندسة الديكور ريهام فرّان أبرز النصائح لاختيار ديكور اسقف مطابخ في المنازل المودرن .

من المُمكن تصميم السقف من الخشب أو الجبس بورد، أو اختيار السقف المستعار أو الطلاء أو ورق الجدران الخاص بالأسقف .



• يمكن تصميم السقف من الخشب أو الجبس بورد، أو اختيار السقف المستعار أو الطلاء أو ورق الجدران الخاص بالأسقف، إلَّا أنَّه يُفضَّل اعتماد السقف المستعار في المطابخ لسهولة تنظيفه، وهو عبارة عن شرائح من البلاستيك تتوافر بألوان داكنة أو فاتحة وتحمل عروقًا ونقوشًا عدة. ويمكن إدخال الإنارة في داخلها على هيئة "سبوتات" ذات رسوم معيَّنة وبأحجام مختلفة، أو يُصمَّم مربَّع حول السقف، ويُضمَّن إنارة مخفيَّة.

• هناك نماذج عدة متبعة في السقف المستعار بحسب ديكور السقف، والشكل الهندسي للمطبخ. وفي هذا الإطار، يمكن تصميم "بوكس" من الجبس بورد حول السقف، فيُطلى بالأبيض أوالبيج أوالرمادي. يأتي الـ"بوكس" بحجم ستِّين سنتيمترًا، ويحتوي على إنارة مخفيَّة من الـ"سبوتات" ذات اللون الداكن.

• يمكن رصف السقف بالكامل بألواح الجبس بورد، على أن تحمل "سبوتات" ذات رسمات معينة أو أشكال هندسية مختلفة.