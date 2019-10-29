كيفية اختيار ديكورات أسقف المطابخ في المنازل

• يمكن تصميم السقف من الخشب أو الجبس بورد، أو اختيار السقف المستعار أو الطلاء أو ورق الجدران الخاص بالأسقف، إلَّا أنَّه يُفضَّل اعتماد السقف المستعار في المطابخ لسهولة تنظيفه، وهو عبارة عن شرائح من البلاستيك تتوافر بألوان داكنة أو فاتحة وتحمل عروقًا ونقوشًا عدة. ويمكن إدخال الإنارة في داخلها على هيئة "سبوتات" ذات رسوم معيَّنة وبأحجام مختلفة، أو يُصمَّم مربَّع حول السقف، ويُضمَّن إنارة مخفيَّة.
• يحلو تثبيت 10 عوارض من الخشب إلى يمين السقف، و10 عوارض أخرى إلى اليسار، وذلك بصورة طوليَّة. وهناك فكرة أخرى تقضي بتثبيت العوارض بصورة عرضيَّة، وفي الوسط "بلوك" زجاج يحتوي على إنارة باللون المختار. ويمكن دمج الجبس بورد مع الخشب، بصورة "بوكس" من الجبس بورد، فيه "سبوتات" وعارضة خشبية ملتصقة بالسقف.
• الطلاء هو من أكثر المواد شيوعًا وبأسعار مقولة جدًّا، وفي هذا الإطار فإنَّ المواد اللماعة من الطلاء قابلة للتنظيف. كما يحبذ استخدام ألوان الطلاء الفاتحة.
• يتوافر ورق الجدران وفق أشكال مختلفة ونقوش عدة، إلا أنَّه من غير المحبذ استعماله في المطابخ لكونه باهظ الثمن. وفي هذا الإطار، يُصمَّم "بوكس" من الجبس بورد بعرض 60 سنتيمترًا حول السقف، وفي داخله "سبوتات"، وفي الوسط ورق الجدران المرغوب.
للمزيد عن صحتك وجمالك:
نصائح لوضع لمسات طبيعية في الديكور الداخلي للمنزل لجعله مريحاً
نصائح لتوزيع الإكسسوارات داخل غرفة الاستقبال في المنزل