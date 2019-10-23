نصائح لتوزيع الإكسسوارات داخل غرفة الاستقبال في المنزل

لا يكتمل تأثيث المنزل، من دون الإكسسوارات التي تُعزِّز الديكور، وتمنحه إطلالة حيويَّة.

وفي هذا الإطار، تقدِّم مهندسة الديكور ريهام فرَّان أبرز النصائح لتوزيع قطع الاكسسوارات في مساحة الاستقبال، وهي تشمل: الستائر والسجاد والتحف والثريات.



• السجاد لوحة أرضيَّة، والستارة لوحة على الجدار، لذا يجب اختيار السجادة بصورة تعكس تناقضًا نسبة للأثاث. مثلًا: إذا كان الأثاث كثير الزخارف أو مُتعدِّد الألوان، يجب اختيار السجادة ملوَّنة بلون واحد، والعكس صحيح. ويفضَّل أن تغطي السجادة المكان الظاهر في الأرضيَّة بين الأرائك، مع الإشارة إلى أنَّه من الرائج الاستعانة بقطع السجاد صغيرة الحجم التي يمكن إزالتها بسهولة عند الرغبة. وفي هذا الإطار، يحلو وضع سجادة عبارة عن جلد خروف، أو مد بسيط، أو مد ذي ألوان مختلفة عن الألوان السائدة في الصالون، بين الصالون الأول والثاني. مثلًا: إذا كان الصالون يحمل ألوان الأسود والأبيض والرمادي، تتلوَّن السجادة بالأحمر القاني أو الفوشيا.



• الستارة عنصر هام في الديكور، ويعتمد اختيارها على الذوق الشخصي.



• يُمكن اختيار الثريَّا، ضخمة أو صغيرة، بحسب المساحة: فوق طاولة الطعام الدائريَة، تجذب الثريَّا المستطيلة أو الدائريَّة. كما أنَّ مساحة الصالون تتحكم بحجم الثريا، إذا كانت المساحة فسيحة، يُنصح باختيار الثريا كبيرة، ولكن ليست منخفضة.



• في الزوايا الفارغة، يمكن توزيع طاولات دائرية ذات ارتفاع يتجاوز مستوى الأرائك، على أن تحمل هذه الطاولات الأوعية، أو الإضاءة. في شأن ارتفاع الأباجورة عن الأرض، يُستحسن أن تعلو 170 سنتيمترًا، وأن تكون معدّة من الـ"كروم" أو النحاس في قاعدتها بلون الذهب، على أن تدخل أقمشة متناسقة مع ألوان المفروشات والستائر في تصميم الرأس (شابو). ومن أفكار التزيين، وضع قاعدة تحمل تمثالًا في الزاوية، أو بين طقمي الأرائك، أو بين الصالون وركن الطعام.



• يحلو توزيع الصناديق، مع تغطيتها بشرشف ينسدل على الأرض، أو رصف عدد من الوسائد بشكل معيّن على الأرضية.



• من المُحبَّذ اختيار اكسسوارات طاولة السفرة طوليَّة الشكل، ومنها الكؤوس والشمعدانات، بخلاف طاولات الوسط في الصالونات التي تحمل التحف المنخفضة.



• من غير الرائج اختيار الشراشف التي تغطي الطاولات بالكامل، بل يُفضَّل انتقاء شرشف صغير من نوع الـ"فوال" أو الـ"ساتان"، ليوضع في وسط الطاولة.