كيفية استخدام فنغ شوي لجذب الثروة والحظ المالي ماذا تفعل إذا كان لديك حظ مالي سيئ أو متراجع؟ كيف تغير حظك في الثروة؟ في الواقع ، يمكن حل هذه المشاكل مع فنغ شوي للثروة. إذن ، ما هي عناصر فنغ شوي التي تؤثر على ثروتك؟

كيفية استخدام فنغ شوي لجذب الثروة والحظ المالي

رموز فنغ شوي للثروة والازدهار:

Pi Xiu

Kylin

Golden Toad

Elephant

Five-Emperor Coins

Fish Tank

Calabash Gourd

Compass

Laughing Buddha

Bamboo

كيفية استخدام فنغ شوي لجذب الثروة والحظ المالي

12 نصيحة من فنغ شوي

1. منطقة الثروة: تقع منطقة الثروة أو المال بشكل عام في زاوية 45 درجة المقابلة لغرفة المعيشة أو غرفة النوم بمجرد دخولك من الباب. إذا كانت هناك زاوية مكسورة أو زاوية حادة في منطقة الثروة ، فستجعلك غير قادر على ادخار المال أو بعيدًا عن الحظ للثروة. يجب ألا تضع حوض أسماك أو نباتًا للزراعة المائية في منطقة الثروة لأن "المياه ستتدفق بعيدًا عن الثروة" من حيث فنغ شوي. إذا كان الحمام أو النثرية موجودًا في الموقع ، فسيتم تلطيخ ركن الثروة وسيجعل حظك في الثروة ينخفض ​​على محمل الجد. بالإضافة إلى ذلك ، لا يجوز الضغط على المنطقة بأي شيء أعلاه ، مثل خزانة ملابس ثقيلة أو خزانة كتب أو غرفة تخزين ، مما سيضر حظك في الثروة. بدلاً من ذلك ، يجب أن يكون لديك جدار صلب خلف منطقة الثروة ، وجود شرفة خلفها ستسرب الثروة وتجعل من الصعب عليك تجميع الثروة.

2. يجب أن يكون منزلك قوياً وليس هامداً أو سوف يرتفع حظك السيئ وستشعر بالتوتر والاكتئاب وليس لديك طاقة أو دافع لكسب المال. يمكن أن توفر النباتات الخضراء قوة الحياة القوية وتجلب لك الحظ السعيد للثروة ، لذلك يمكنك أيضًا وضع بعض النباتات الخضراء في منزلك لتجميع الثروة. إن تربية حيوان أليف مفعم بالحيوية يمكن أن يجعل منزلك مفعمًا بالحيوية.

3. ضع بعض العناصر التي يمكن أن تزيد من "النبالة" لتحسين حظك في الثروة ، مثل طراز "السيارة العتيقة" المصغرة أو إناء من السيراميك.

4. بشكل عام ، ستؤثر اللوحات على حظك في العمل والحظ الجيد في العمل سيجلب لك الحظ السعيد بطبيعة الحال. يمكنك تعليق بعض اللوحات الجيدة مثل لوحة تسع أسماك أو رسومات خيول راكضة أو لوحة خمسة خراف في غرفة نومك أو غرفة المعيشة لتحسين حظك. لا تقم أبدًا بتعليق اللوحات الغريبة ، وإلا فلن يكون لديك فنغ شوي الجيد لجمع الأموال.

5. حوض السمك الذي يجمع المياه من أجل الثروة يمكن أن يحسن بشكل فعال ثروة عائلتك ولكن عليك الحذر من موقعها ونوعها. من الأفضل أن تضعها في غرفة المعيشة وتختار الغرفة المناسبة ، ليست كبيرة جدًا ولا صغيرة جدًا، وفقًا لمساحة غرفة المعيشة الخاصة بك.

6. ضع الكريستال بخمسة ألوان (أبيض، أسود، أحمر، أخضر، أصفر) في موقع ثراء منزلك لتحسين الحظ أو الثروة. ستساعد الموظفين في الحصول على زيادة في الراتب أو ترقية. الكريستال الطبيعي أفضل.

7. يعتبر اللون الأصفر رمزا للثروة بينما يعتبر الغرب هو الاتجاه المهيمن على الحياة المهنية والثروة. إذا وضعت أثاثًا أو زخارف صفراء مثل السترين أو غيره من العناصر الصفراء في هذا الموقع ، فسيكون لديك حظ أفضل للثروة والحصول على مهنة ناجحة. إلى جانب ذلك ، يمكنك ارتداء سوار كريستال سيترين أصفر لجذب الثروة.

8. الباب الأمامي:

إذا كان الباب الأمامي يواجه باب جارك فأن هذا النمط سيجعلك تصبح أفقر.

إذا كان الباب الأمامي يواجه المرآة: سيولد هذا النمط الكثير من الطاقة السلبية لأن الباب الأمامي هو أحد مداخل Qi الرئيسية. على مدى فترة طويلة ، ستلحق الضرر بمجال Qi وتؤثر على حظك في الثروة.

إذا كان الباب الأمامي يواجه نافذة أو بابًا خلفيًا: نظرًا لأن الباب الأمامي هو مدخل Qi ، فإن حظك في الثروة يأتي أيضًا ويخرج منه. إذا كانت هناك نافذة أو باب خلفي يواجه الباب الأمامي ، فإن حظ الثروة سينزلق بعيدًا عن النافذة والباب الخلفي.

إذا كان الباب الأمامي يواجه المطبخ: سيضعف النمط ثروتك ويؤدي إلى خسارة مالية. المطبخ ذو الحرارة العالية غني بـ Yang بينما الباب الأمامي في فنغ شوي

هو مدخل Qi ، لذا فإن قوة Yang العظيمة ستمنع الحظ للثروة من الدخول إلى منزلك وتؤدي إلى الفشل في جمع الثروة وإهدارها. مال.

إذا كان الباب الأمامي يواجه الدرج: سيؤدي التصميم إلى تسرب الثروة وإهدار المال.

9. لا يمكن للمنزل الصغير ذو الباب الأمامي الكبير أو باب غرفة النوم الاحتفاظ بـ Qi المزدهر بالداخل وسيؤدي إلى إهدار المال والفشل في جمع الثروة.

10. يوضع المكتب أمام النافذة التي يمكنك من خلالها رؤية المنظر البعيد ، وذلك للوصول إلى مهنة واعدة وحظ سعيد للثراء.

11. شقوق في الجدار: الشقوق في الحائط تعكس مشكلة في جودة المنزل والتي قد تؤثر على ثروتك في فنغ شوي ، ونقترح عليك إصلاحها في أقرب وقت ممكن.

12. إذا كنت تعيش في منزل بدون ضوء الشمس لفترة طويلة ، فلن يكون لديك ما يكفي من يانغ، مما يؤدي إلى انخفاض الحظ العام والثروة.

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