نصائح ومحاذير فنغ شوي المتعلقة بالدرج في منزل فنغ شوي ، غالبًا ما يتم إهمال أهمية السلالم أو الدرج. في الواقع ، يحتل السلم المرتبة الثانية بعد البوابة الرئيسية فهو مفتاح الدخول والخروج من الطاقة؛ يعمل الدرج كبوابة للطابق العلوية، وسيؤدي الدرج ذو الموقع الجيد إلى جلب السعادة إلى الطابق العلوي بينما سيؤدي الموقع السيء إلى الكوارث. ما هي مواقع فنغ شوي الصحيحة للدرج؟ ما هي محاذير فنغ شوي؟ دعونا نلقي نظرة على قواعد فنغ شوي للدرج!

نصائح ومحاذير فنغ شوي المتعلقة بالدرج

يجب ألا يواجه الدرج الباب الأمامي

يتكون الدرج نفسه من درجات. إذا كان الدرج يواجه الباب الأمامي ، فسيتم قطع الطاقة الايجابية أو إعاقته بمجرد دخوله إلى منزلك ، مما يجعل حقل الهالة في حالة من الفوضى. بمجرد أن يكون مجال الهالة في حالة اضطراب ، فإن البيئة العامة للمنزل ستكون بلا شك غير جيدة. قد لا يكون الدرج المواجه للباب الأمامي مناسبًا بالضرورة للصعود إلى الطابق العلوي أو السفلي ، لكنه سيؤثر على صحتك دون وعي.

نصائح ومحاذير فنغ شوي المتعلقة بالدرج

كيفية إصلاح الدرج المواجه للباب الأمامي لفنغ شوي

يجب ألا يواجه الدرج الباب الأمامي مباشرة في التصميم نقدم لكم النصائح التالية:

أولاً ، تغيير اتجاه الدرج. على سبيل المثال ، استخدم تصميم الدرج المقوس لتغيير اتجاه الدرج وإعادته إلى الباب الأمامي.

ثانيًا ، إخفاء السلم بعيدًا. على سبيل المثال ، قم بإخفائه خلف حائط وقم بتثبيته بجدارين ، بحيث لا يقطع مجال الهالة بل يضاعف من إحساسك بالأمان أثناء الصعود إلى الطابق العلوي أو السفلي. يمكن تصميم المساحة الموجودة أسفل الدرج كمخزن.

ثالثًا ، وضع حاجز بين الباب الأمامي والدرج. بهذه الطريقة ، يمكن لـ Qi متابعة الشاشة في باب منزلك.

نصائح ومحاذير فنغ شوي المتعلقة بالدرج

لا ينبغي أن يكون درج فنغ شوي في وسط المنزل

يجب أن يكون الدرج المثالي بجوار الحائط بدلاً من وسط المنزل أو سيتم فصل المنزل إلى قسمين ، مما سيؤدي إلى حدوث نزاعات لعائلتك. يبدو أن الدرج الموجود في وسط المنزل "يسرق العرض" وسيؤدي صعود الدرج إلى الطابق العلوي أو السفلي إلى إحداث ضوضاء ، مما لا يضيع فقط المساحة الثمينة، ولكن أيضًا له معنى الانتهاك و عدم الاحترام ، عدم جلب الحظ السعيد لك صاحب المنزل.

نصائح ومحاذير فنغ شوي المتعلقة بالدرج

القواعد والمحاذير الأخرى:

يجب ألا يواجه درج فنغ شوي الباب مباشرة أو سيكون ضارًا جدًا للأطفال .

لا ينبغي أن يكون درج فنغ شوي في جنوب المنزل مما سيجعلك تصاب بالدوار والخطر .

لا ينبغي أن يكون الدرج مقابل باب المنزل أو باب المطبخ أو باب الحمام لأن الطاقة السلبية عند الدرج سيكون لها تأثير سلبي على منزلك ومطبخك وحمامك وتجعلك عرضة للمرض والخسائر المالية غير المتوقعة .

لا ينبغي أن يكون الدرج مقابل غرفة النوم أو السرير. خلاف ذلك ، ستدخل الطاقة السلبية الى غرفة النوم وتؤثر بشكل خطير على صحتك ، بل تؤدي إلى الإجهاض أو النزيف .

تجنب بناء الدرج في الغرفة ، وإلا فإنه سيضر بالنساء والأطفال في عائلتك لأن الطاقة السلبية على الدرج ستجعل من الصعب على النساء الحمل أو الولادة ويسبب ضعف صحة الأطفال ؛ البالغون الذين يعيشون في غرفة بها درج سيكونون أيضًا عرضة للمرض .

لا ينبغي أن يكون الدرج فوق السرير وإلا سيكون ضارًا برقم عائلتك. إذا كان السلم فوق سريرك ، فستكون عرضة للمرض والنزيف من الكوارث .

يجب أن يكون رقم عدد الدرجات مفردًا ميمونًا وليس مزدوجًا مشؤومًا. يجب أن يتوافق رقم الخطوة والزاوية مع هندسة جسم الإنسان ؛ يجب أن يكون رقم الخطوة فرديًا. يجب أن يكون الدرج الحلزوني في المنزل 270 درجة .

يجب أن يكون تدرج الدرج صغيرًا قدر الإمكان بغرض تجميع الطاقة الإيجابية هذا من أجل مراعاة سلامة كبار السن والأطفال وكذلك البالغين العاديين. إذا كانت المساحة كبيرة بما يكفي ، يُقترح عمل درج متعرج مع منصة راحة أو سلم قوس مريح وجميل. كلما زاد ميل الدرج ، زادت تأثيرات فنغ شوي السلبية. نتيجة لذلك ، يجب أن يكون للدرج تدرج معتدل. من حيث الشكل ، يفضل الدرج الحلزوني أو الدرج مع منصة الدوران .

عندما يتعلق الأمر بالمادة ، يُقترح السلم الخشبي الذي يسمح بدخول وخروج الطاقة الإيجابية ببطء بدلاً من السلم الحجري أو المعدني. الخشب هو أكثر المواد طبيعية بينما المواد الأخرى مثل المعدن ستجلب نوعا ما مجال هالة حاد معاد للصحة .

يجب ألا يكون درابزين الدرج عريضًا جدًا بحيث لا يمكن وضع رأس الأطفال بينهما .

يجب أن تكون درجات السلم ذات زوايا مستديرة لتجنب إيذاء قدميك .

يمكن استغلال المساحة الموجودة أسفل الدرج بالنباتات أو استخدامها كخزانة بدلاً من المطبخ أو غرفة الطعام أو غرفة النوم لأن تدفق Qi يكون أسرع عند الدرج ، مما يضر المطبخ وغرفة الطعام وغرفة النوم. إلى جانب ذلك ، فإن ضجيج الصعود إلى الطابق العلوي والسفلي غير مناسب أيضًا لغرفة النوم التي تتطلب الهدوء.

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