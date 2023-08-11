جل الحلزون والمعروف باسم سلايم الحلزون هو منتج تجميلي يتم استخراجه من بعض أنواع الحلزونات، ويحتوي جل الحلزون على مكونات مفيدة للبشرة ويُستخدم في صناعة مستحضرات التجميل مثل الكريمات والمراهم ومنتجات العناية بالبشرة.

ويحتوي جل الحلزون أيضاً على مواد تساهم في تجديد وترطيب البشرة، ومكافحة الشيخوخة، وتخفيف البقع والندب، ويعتبر غني بالبروتينات والفيتامينات والأحماض الأمينية والمواد المضادة للأكسدة، والتي تجعله منتجًا فعالًا للعناية بالبشرة، ومن فوائده أيضاً وتحسين مرونة الجلد، ومن المهم أن يتم استخدام جل الحلزون من قبل مصنعي المنتجات التجميلية بطرق آمنة ونظيفة، ويفضل إجراء اختبار بسيط على منطقة صغيرة من الجلد لتحمل الجل من قبل كل شخص، حيث قد تحدث تفاعلات جلدية عند بعض الأفراد.

كيفية استعمال جل الحلزون للوجه

إذا كنت ترغب في استخدام جل الحلزون للعناية ببشرتك، يجب أن تتبع بعض الطرق والخطوات الأساسية للحصول على أقصى استفادة وتجنب أي تهيج أو مشكلات محتملة، وفيما يلي بعض من هذه الخطوات:

استخدام منظف بنوعية جيدة وخفيفة للبشرة للتأكد من إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة.

قبل استخدام جل الحلزون على كامل وجهك قم بإجراء اختبار على منطقة معينة من الجلد على معصمك أو خلف أذنك من أجل التحقق من وجود أي تفاعلات جلدية أو حساسية.

ضع كمية صغيرة جداً من جل الحلزون على بشرة وجهك، وقد تكون هذه الكمية قليلة في البداية حتى تتأكد من تحمل بشرتك للمنتج الجديد.

استخدم أطراف أصابعك من أجل تدليك وجهك بلطف، انتبهي لمناطق البشرة الجافة أو المشكلات الخاصة بك مثل البقع أو الندب.

يجب الانتظار بضع دقائق ليتم امتصاص الجل بشكل جيد، وقد يكون لديك شعور بطيء بالانتشار أو الامتصاص وهذا شيء طبيعي لبعض أنواع جل الحلزون.

يمكنك استخدام مرطب آخر أو منتج آخر للعناية بالبشرة كجزء من روتين العناية بالبشرة الخاص بك.

قم بتكرار هذا العملية بانتظام للحصول على أفضل النتائج واستمر في مراقبة ردود الفعل من بشرتك.

سعر جل الحلزون

يقدر سعر جل الجلزون بالأردني ما يقارب 10 دنانير أردني.

أفضل أنواع كريم الحلزون

كريم الحلزون BENTON Snail Bee High content Steam Cream 50g

كريم الحلزون للتجاعيد Bergamo Pure Snail Wrinkle Care Cream

كريم الحلزًون للوجه COSRX Snail Mucin 92% Repair Cream

كريم كولاجين الحلزون Deoproce Snail Recovery Cream Snail Mucus Effect, Korean Skin Care

كريم الحلزون للبشرة Snail Essence Face Cream Moisturizing Acne Scar Removal

كريم الحلزون الكوري Eyenlip black snail eye cream 50ml Korean Skin Care Eye Cream

مرطب الحلزون MISSHA Super Aqua Snail Cream

كيفية استخراج هلام الحلزون

استخراج هلام الحلزون هو عملية تُجرى لاستخدامه في منتجات العناية بالبشرة والجمال، فهو يحتوي على مكونات تفيد البشرة بشكل كبير، وفيما يلي إليك الخطوات لاستخراج هلام الحلزون:

جمع الحلزونات بحرص وعناية ويفضل اختيار الحلزونات الصغيرة والصحية.

جب غسل الحلزونات جيداً قبل استخدامها لإزالة الأوساخ والشوائب.

هناك بعض الطرق تشمل وضع الحلزونات في بيئة جافة ودافئة من أجل تحفيزها على إفراز الهلام، ويمكن وضعها في محلول ملحي خفيف لفترة قصيرة لإزالة المخاط والأوساخ الزائدة.

بعد معالجة الحلزونات وتحفيزها على إفراز الهلام يمكن استخراجه بعناية يجب استخدام أدوات نظيفة وتقنيات آمنة لضمان سلامة الحلزونات وجودة الهلام.

تصفية هلام الحلزون المستخرج لإزالة الشوائب والجسيمات الصغيرة.

يمكن معالجة هلام الحلزون بالحرارة أو معالجة أخرى لزيادة فعاليته أو تحسين خصائصه.

يُستخدم هلام الحلزون كمكون أساسي في منتجات العناية بالبشرة، مثل الكريمات والجلسات والمستحضرات الأخرى.

فوائد جل الحلزون للشعر

يزيد من نعومة الشعر ويرطبه.

تنعيم الشعر.

ترطيب الشعر وتزويده بالنضارة.

منح الشعر الكثير من الفوائد الصحية من فيتامينات ومعادن ضرورية.

فوائد جل الحلزون الكوري للبشره