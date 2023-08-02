فوائد البطيخ للبشرة وأهم الخلطات 

يتميز البطيخ بطعمه اللذيذ، وطعمه المميز فإن له العديد من الفوائد الصحية والعلاجية التي تفيد صحة الإنسان، بسبب احتوائه على كمياتٍ عاليةٍ من الماء والعناصر المهمة كالحديد، كما ويفيد البطيخ في مجال البشرة والتي سنتحدث عنها في هذا المقال:

- ترطيب الجلد.

- علاج الأمراض الجلدية.

- إضفاء اللمعان والحيوية على جلد الإنسان.

- توحيد لون البشرة، إذ تعاني بعض النساء من مشكلة الألوان المتباينة في مناطق الجسم المختلفة.

- الوقاية من الشيخوخة والعلامات التي تظهر على البشرة.

- السيطرة على إفرازات البشرة الدهنية.

- علاج حبوب الشباب.

- تنشيط البشرة وتجديد الخلايا وتقوية وتحفيز الدورة الدموية.

خلطات البطيخ للبشرة:

- وصفة البطيخ لتنظيف البشرة من خلال خلط كأسٍ من قطع البطيخ في الخلاط الكهربائي وتصفيتها، ثم إضافة ملعقةٍ كبيرةٍ من الماء إلى العصير المصفى واستخدام قطنةٍ نظيفةٍ بحركاتٍ دائرية، وشطف الوجه بعدها بماءٍ دافئ وينصح بهذه الخلطة للحصول على بشرةٍ نظيفةٍ ونضرةٍ للغاية.

- خلطة البطيخ للبشرة الدهنية، من خلال وضع ملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب إلى البطيخ، ووضعها على الوجه لما يقارب الربع ساعةٍ ثم شطفها بالماء الدافئ، وينصح بتكرار العملية للتخلص من الدهون والحبوب عليها.

- خلطة البطيخ لتقشير البشرة، من خلال قطع القليل من البطيخ وتدليك الوجه بها برفقٍ لما يقارب الخمس عشر دقيقةٍ ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، ويفضل المواظبة على هذه الخلطة للحصول على النتائج الفعالة.

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