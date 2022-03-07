يتطلع العديد من الناس دائمًا لمعرفة كيفية التخلص من التهاب الحلق بسرعة ، حيث أن التهاب الحلق مؤلم ويسبب إحساس بالحكة في الحلق، ومعظم حالات التهاب الحلق تحدث بسبب العدوى أو بسبب العوامل البيئية مثل الهواء الجاف.

وعلى الرغم من أن التهاب الحلق مزعج وقد يكون غير مريح بالنسبة للشخص المصاب به، إلّا أنه قد يذهب من تلقاء نفسه في أغلب الأحيان، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف بالتفصيل على أعراض التهاب الحلق وأسبابه، إلى جانب كيفية علاج التهاب الحلق بسرعة، سواء في المنزل أو من خلال استشارة الطبيب ووصف بعض الأدوية للعلاج.

أعراض التهاب الحلق

حكة في الحلق

شعور بالحرارة في الحلق

جفاف الحلق

شعور بالالتهاب وصعوبة البلع

وفي الواقع، في بعض الأحيان قد تتشكل بقع بيضاء على اللوزتين، وهذه البقع البيضاء أكثر شيوعًا في التهاب الحلق أكثر من التهاب الحلق الناجم عن عدوى فيروسية.

وبالإضافة لما سبق، قد ترافق أعراض التهاب الحلق أعراضًا أخرى مثل:

احتقان الأنف

سيلان الأنف

العطس

السعال

الحمى

القشعريرة

الصوت الأجش

آلام الجسم

الصداع

فقدان الشهية

أسباب التهاب الحلق

من ناحية أخرى، وقبل معرفة كيفية علاج التهاب الحلق بسرعة، من المهم جدًا في البداية التعرف على أسباب التهاب الحلق سواء كان بسبب العدوى أو غيرها، وتشمل الأسباب:

الإنفلونزا أو نزلات البرد

تسبب الفيروسات حوالي 90% من التهاب الحلق، ومن ضمن الفيروسات التي تسبب التهابات الحلق نزلات البرد الاعتيادية، الانفلونزا، داء كريات الدم البيضاء وهو مرض معدي ينتقل عن طريق اللعاب، الحصبة وهو مرض يسبب طفح جلدي وحمى، النكاف، وهو عدوى تسبب تورم الغدد اللعابية في الرقبة.

التهابات بكتيرية

يمكن أن تسبب الالتهابات البكتيرية التهاب الحلق، والذي يؤدي إلى عدوى في الحق واللوزتين، وغالبًا ما يشكل هذا الالتهاب حوالي 40% من حالات التهاب الحلق لدى الأطفال.

الحساسية

عادة عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع الحساسية، مثل حبوب اللقاح ووبر الحيوانات، فإنه في الواقع يطلق مواد كيميائية تسبب أعراضًا مثل احتقان الأنف ودموع العين والعطس وتهيج الحلق.

الهواء الجاف

يمكن أن يؤدي الهواء الجاف إلى امتصاص الرطوبة من الحلق وبالتالي جفاف الحلق والشعور بالحكة المؤلمة، وعادة ما يكون الهواء الجاف أكثر شيوعًا خلال أشهر الشتاء، خاصة في الأماكن التي يتم فيه تشغيل وسائل التدفئة.

الدخان والمواد الكيميائية

هناك العديد من المواد الكيميائية المختلفة التي تؤثر على الحلق، بما في ذلك دخان السجائر، والتلوث البيئي، والمنظفات وغيرها من المواد الكيميائية الأخرى.

كيفية التخلص من التهاب الحلق بسرعة

الخبر السار هو أنه يمكنك التخلص من التهاب الحلق بسرعة في المنزل، فعلى سبيل المثال الحصول على قسط من الراحة قد يمنح جهاز المناعة فرصة لمحاربة العدوى، أيضًا لتخفيف الألم فإن أسرع طريقة للتخلص من ألم الحلق قد تكون من خلال:

الغرغرة بمزيج من الماء والملح

شرب السوائل الدافئة التي تهدئ الحلق مثل الشاي الساخن مع العسل

شرب شاي الأعشاب لتهدئة التهاب الحلق

تبريد الحلق عن طريق تناول علاج بارد

تشغيل مرطب الهواء لإضافة الرطوبة إلى الهواء

إراحة الصوت للشعور بتحسن في الحلق

علاج الاحتقان الشديد في الحلق

تناول الأيبروفين أو الباراسيتيمول، ويفضل للأطفال ومعظم الناس تناول الباراسيتيمول

شرب سوائل دافئة بشكل كبير وتجنب شرب السوائل الساخنة جدًا

تجنب التدخين والأماكن التي يوجد فيها تدخين

استعمال البخاخات المباعة في الصيدليات

كم من الوقت يدوم التهاب الحلق ؟

على الرغم من أن الجميع دائمًا يريد التخلص من التهاب الحلق بسرعة، إلّا أنه من المهم معرفة أن مدة التهاب الحلق تعتمد على سبب حدوثه، حيث يمكن أن يكون التهاب الحلق حادًا في بعض الأحيان، وقد يستمر لبضعة أيام فقط، أو قد يكون مزمنًا ويستمر حتى يتم معالجة السبب الكامن وراؤه.

وفي الحقيقة، معظم التهابات الحلق تحدث نتيجة الفيروسات الشائعة والتي عادة ما تختفي من تلقاء نفسها في غضون 3 إلى 10 أيام، ولكن قد يستمر التهاب الحلق الناجم عن عدوى بكتيرية أو حساسية لفترة أطول.

علاج التهاب الحلق في المنزل من خلال هذه الأطعمة والمشروبات

عادة ما تكون الأطعمة الطرية وسهلة البلع آمنة بالنسبة للأشخاص المصابين بالتهاب الحلق، حيث يساعد ملمس الأطعمة الناعمة في الحد من تهيج الحلق، كما يمكن أن تساعد المشروبات الدافئة في تهدئة الحلق، وتشمل هذه الأطعمة والمشروبات:

المعكرونة الدافئة مع الجبن

دقيق الشوفان

الزبادي العادي أو الزبادي مع الفواكه المهروسة

الخضار المطبوخة

عصائر الفاكهة

البطاطا المهروسة

الحساء الدافئ

البيض المخفوق أو المسلوق

متى يجب رؤية الطبيب؟

في الحقيقة، في حال أنك اتبعت طرق التخلص من التهاب الحلق بسرعة ولكن لم يجد ذلك نفعًا واستمر الألم المزمن لمدة أكثر من 10 أيام، فهنا يجب عليك استشارة الطبيب، أيضًا يجب مراقبة الأعراض التي قد تعاني منها، والتي قد تشير إلى حالات أكثر خطورة وتتطلب مضادات حيوية، ومن ضمن هذه الأعراض الخطيرة، الحمى ودرجات الحرارة العالية، القشعريرة، الغدد الليمفاوية المتورمة في الرقبة، الطفح الجلدي، آلام الجسم، الصداع، الغثيان أو القيء، وتورم اللوزتين وصعوبة البلع، وأحيانًًا قد يقرر الطبيب استئصال اللوزتين بهدف التخلص من التهاب الحلق بسرعة وربما للأبد.

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