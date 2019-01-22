كيفية إزالة الروائح الكريهة من علب حفظ الطعام

تشكلّ الروائح الكريهة داخل حاويات الطعام أمرًا طبيعيًا للغاية

تشكلّ الروائح الكريهة داخل حاويات الطعام أمرًا طبيعيًا للغاية، فهو لا يعني أنكِ لم تقومي بتنظيفها جيّدًا، بل يعود لكون المواد التي صنّعت منها هذه العلب تحتوي على مسام يستطيع الطعام التجمّع فيها، ولو بجزيئات صغيرة. هذه الجزيئات تتراكم مع الوقت وتسبب انبعاث رائحة كريهة، وحتّى أحيانًا تسبب تصبّغًا خصوصًا عند وضع طعام بصلصات ملونة مثل البندورة.

طرق التخلص من الروائح المزعجة؟

الأمر أسهل بكثير ممّا تظنين، إذ جئناكِ بحيلة بسيطة للغاية، من مكوّن واحد موجود في كلّ منزل: إنّه "ورق المسودّة". ولكن ما هو هذا النوع من الورق؟ لا تقلقي، فلن تحتاجي لأنّ تقصدي المكتبة أو السوبرماركت لإيجاده، إذ أنّكِ تستطيعين إيجاده في إيصالات المتاجر والفواتير، أو بكلّ بساطة الجرائد.

كلّ ما عليكِ فعله هو تنظيف العلبة جيّدًا وتجفيفها، ومن ثمّ تجعيد ورقة مسوّدة من أحد المصدرين المذكورين أعلاه ووضعها داخل حاوية الطعام. بعدها، أغلقي العلبة بالغطاء المخصّص لها، ووضبيها داخل المكان الذي تحفظينها فيه ضمن مطبخكِ.

اتركي الورقة داخل علبة حفظ الطعام حتى الإستعمال التالي لها، وستلحظين عند فتحها بأنّها خالية كليّاً من أي رائحة مزعجة!

والسبب؟ سيقوم هذا الورق خلال ضغطه داخل العلبة عند إغلاقها بإمتصاص الجزيئات العالقة في المسام.

فما الذي تنتظرينه؟ جرّبي هذه الحيلة البسيطة مع مختلف أنواع حاويات الطعام البلاستيكية بمختلف الأحجام، إذ لن تضطرّي لرمي أي منها بسبب الرائحة المزعحة بعد الآن!

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