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ومع ذلك، هناك البعض مدفوع بصدامات شخصية. مثل هذه الاشتباكات هي التي يحتمل أن تكون أكثر خطورة ويمكن أن تسبب اضطرابًا خطيرًا في مكان العمل. ماذا يمكنك أن تفعل عندما تجد نفسك في أحد طرفي مثل هذا الصدام؟ نحن هنا لنقدم لك بعض الأفكار حول كيفية التعامل مع الصدامات الشخصية في العمل:

تحدث إلى المدير بدلاً من زملائك في العمل

بعد الصدام ، قد يكون من المغري الاقتراب من زملائك في العمل لتشكيل مجموعة ضد الشخص الذي تعتقد أنه المشكلة. لكن هذه هي الطريقة الخاطئة لعلاج المشكلة ولن تأخذك إلا بعيدًا عن الهدف الرئيسي ، وهو إيجاد حل. إن مطالبة زملائك بالاتحاد ضد شخص ما يؤدي فقط إلى مزيد من التنافر. بدلاً من ذلك ، تحدث إلى مديرك حول الأمر برمته حتى يتمكن من مساعدتك في الحصول على منظور محايد حول نفس الأمر. يمكن للمدير أيضًا التدخل للمساعدة في حل المشكلة إذا لزم الأمر.

استخدم طرق الاتصال لحل الأمور

إذا بدأت الأمور تفلت من أيديها وبدأ الغضب يتراكم ، فحاول ألا تستجيب في حرارة اللحظة. حاول أن تمنح نفسك بعض الوقت للتفكير والاستجابة في مثل هذه المواقف. تواصل فقط عندما يكون لديك نية حقيقية للتحدث عن مشاكلك. يساعد التواصل في تحديد أصل المشكلة. يمكنك دعوة الشخص الآخر لمناقشة هدف صريح وهو إيجاد الحل.

ابحث عن الوساطة المحايدة

في بعض الأحيان ، قد يخرج الموقف عن السيطرة ، حتى بعد بذل قصارى جهدك. عندما يخرج عن السيطرة ، حان الوقت لاستخدام الوساطة لصالحك. الوساطة هي مناقشة منظمة بين طرفين متعارضين ، يشرف عليها وسيط محايد. يمكنك أنت والشخص الآخر التعبير عن مخاوفك ، بينما يضمن الطرف المحايد في الغرفة أن يظل الحوار هادئًا ومثمرًا.

ركز على الإيجابيات

على الرغم من الصراع ، يجب أن تركز على الصفات الإيجابية للشخص الآخر. تأكد من تقييم أفعالك لمعرفة ما إذا كان هناك شيء يمكنك القيام به بالطريقة الصحيحة. لا يجب أن تتوقع فقط أن يقوم الشخص الآخر بالتعويض. حدثت المواجهة بسبب كلاكما ، لذا هناك احتمالات ، لقد ساهمت فيها أيضًا. كن الشخص الذي يريد حل الأمور.

تجنب المواجهات العامة

حاول تجنب اثارة المشاكل في المكتب بأي ثمن. بصرف النظر عن كونها غير مهنية إلى حد كبير ، فإنها تخفض الروح المعنوية في مكان العمل بأكمله. يمكن أن يعني تجنب الخلاف العام الابتعاد عندما يبدأ الشخص الآخر في تصعيد الموقف. يمنحك القيام بذلك مزيدًا من الوقت لمعالجة مشاعرك وإثبات قضيتك بطريقة محكمة. وأخيراً هذه هي الطريقة التي يجب أن تتعامل بها مع الصدامات الشخصية في العمل.

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