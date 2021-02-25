5 طرق لتجنب أن تكوني المديرة العصبية في مكان العمل

يمكن أن يكون العمل مع مدراء غاضبين وسيئ المزاج مؤلمًا حقًا. عندما يقوم المدير بالتعامل بطريقة سيئة طوال اليوم ، يمكن للموظفين أيضًا أن يشعروا بالجو السلبي الذي يؤثر بشكل غير مباشر على الإنتاجية الإجمالية في مكان العمل...

القائد السعيد يمثل فريق عمل ومحتوى سعيدًا. لذا، إذا كنت تتطلع إلى التغيير، فإن هذه الطرق المفيدة لتكون قائدًا سعيدًا يمكن أن تساعدك بالتأكيد.

لماذا يُعتبر جيل الألفية أقل إنتاجية أثناء العمل من المنزل؟

ابدئي اليوم بملاحظة إيجابية

عند بدء الاجتماع الصباحي اليومي ، يمكنك دائمًا اقتباس بعض الأقوال الملهمة أو قصص النجاح الصغيرة التي يمكن أن تعزز معنويات الموظفين وتشجعهم على العمل بكفاءة أكبر. الكشف عن حادثة مضحكة في العمل من حين لآخر يمكن أن يخفف التوتر.

أحط نفسك بالناس السعداء

اجلسي مع فريقك أثناء وقت الغداء أو رافقيهم في استراحة صغيرة لتناول القهوة في بعض الأحيان ، حتى تتمكني من الاسترخاء والضحك مع الجميع. يمكن أن يساعدك التواجد في بيئة سعيدة الحظ في النهوض من سلوكك الغاضب والعصبي.

كوني ممتنة لفريقك

عند الجلوس بين أعضاء فريقك وتبادل النكات والضحك ، فإنك تمدين فريقك بالتشجيع على العمل بجد كقائدة لهم. ستشعرين أيضًا بالحماس، مما يحثك على أن تكوني مديرة أفضل يمكن لأي شخص التحدث إليه بسهولة.

لاحظي الصفات الحسنة في كثير من الأحيان

إذا كنتِ رئيسًا يضع في الاعتبار الصفات السلبية للموظف فقط ، فقد حان الوقت لموازنة هذه الأفكار. دعي الصفات الجيدة للموظف في ذهنك أيضًا حتى تتمكني من رؤيتها في ضوء مختلف وإيجابي. المشاحنات المستمرة معهم مع سمات عملهم المتدنية ستؤدي إلى سحق معنوياتهم.

كوني ممتعًا في حفلات المكتب

حتى لو اعتبر الكثيرون أنه الجزء الأكثر فظاعة في أماكن العمل ، في الواقع ، يمكن أن يكون ممتعًا بالفعل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أن تحاولي أن تكوني شخصًا مرحًا في الحفلات المكتبية ، على عكس سلوكك الغاضب أثناء ساعات العمل. تناول الطعام والشراب وقضاء وقت ممتع ومبهج مع زملائك سيزيد من تفهمهم لمنصبك!

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