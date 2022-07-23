كيفية التعرف على مرض الاضطرابات الهضمية لدى الرضع

مرض الاضطرابات الهضمية هو اضطراب في المناعة الذاتية يجعلك غير قادر على تحمل الغلوتين، وهو بروتين موجود في القمح والشعير، وتشير التقديرات إلى أنه يؤثر على حوالي 1٪ من السكان ويمكن أن يؤثر على أي شخص، ويمكن أن تبدأ الأعراض في أي عمر، بما في ذلك حديثي الولادة.

وفي الواقع، عندما يستهلك الأشخاص المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية الغلوتين، فإنه يصيب الأمعاء الدقيقة، وقد يؤدي ذلك إلى الإسهال والغثيان والقيء والانتفاخ والغاز وآلام البطن وأعراض أخرى، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى نقص المغذيات وفقدان الوزن وفقر الدم وتأخر النمو والتطور لأن الأمعاء الدقيقة غير قادرة على امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.

حاليًا، العلاج الوحيد لمرض الاضطرابات الهضمية هو تجنب الأطعمة المحتوية على الغلوتين، وهذا يعني تجنب جميع أنواع القمح والشعير، بالإضافة إلى أي أطعمة تحتوي على هذه المكونات.

ونظرًا لأن الاكتشاف المبكر ضروري لمنع تلف الأمعاء على المدى الطويل، فمن المهم معرفة عوامل الخطر والعلامات المحتملة لمرض الاضطرابات الهضمية لدى الرضع، لذلك سنتعرف من خلال هذه المقالة على عوامل الخطر وعلامات وأعراض مرض الاضطرابات الهضمية عند الرضع.

عوامل خطر مرض الاضطرابات الهضمية

في حين أن مرض الاضطرابات الهضمية يمكن أن يصيب أي شخص ويمكن أن يظهر في أي عمر، فإن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة به، ومن أكثر الأشخاص عرضة لهذا المرض هم من لديهم:

التاريخ العائلي لمرض الاضطرابات الهضمية

اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى، بما في ذلك مرض السكري وأمراض الغدة الدرقية أو الكبد

متلازمة داون

متلازمة تيرنر

التهاب المفاصل المزمن

وما بين 10-20٪ من الأشخاص الذين لديهم قريب من الدرجة الأولى، مثل شقيق أو والد، مصاب بمرض الاضطرابات الهضمية سيصابون أيضًا بمرض الاضطرابات الهضمية.

هل تلعب الرضاعة الطبيعية أو إدخال الغلوتين مبكرًا دورًا ؟

تم استكشاف عوامل الخطر البيئية الأخرى، مثل ما إذا كان الطفل يرضع من الثدي وعندما يتم إدخال الغلوتين في النظام الغذائي، ومع ذلك، لا يبدو أن تطور مرض الاضطرابات الهضمية مرتبط بشكل واضح بالرضاعة الطبيعية أو إدخال الغلوتين في سن معينة.

وعلى الرغم من أن الرضاعة الطبيعية يبدو أن لها فائدة وقائية ضد اضطرابات المناعة الذاتية مثل مرض السكري، إلّا أنه لا يبدو أن مدة الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الطبيعية أثناء إدخال الغلوتين تؤثر على خطر الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية.

كيف ومتى يتطور مرض الاضطرابات الهضمية عند الرضع ؟

يمكن أن يتطور مرض الاضطرابات الهضمية في أي مرحلة من حياة الشخص من وقت إدخال الغلوتين في النظام الغذائي للطفل حتى مرحلة البلوغ اللاحقة، حيث تحدث الأعراض عن طريق تناول الغلوتين، على الرغم من أن ظهور الأعراض قد يستغرق سنوات بالنسبة للبعض.

مرض الاضطرابات الهضمية عند الرضع

تم إجراء القليل من الأبحاث حول محتوى الغلوتين في حليب الأم، ومع ذلك، فقد أظهرت بعض الدراسات الصغيرة القديمة أن الجليادين، وهو أحد مكونات الغلوتين، موجود في حليب الثدي البشري، وفي الواقع، تم افتراض أن وجود الغليادين في حليب الثدي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الاضطرابات الهضمية، لكن المزيد من الدراسات لم تظهر أن هذا صحيح.

وعلى الرغم من أن الدراسات تظهر مستويات عالية جدًا من الغليادين التي يتم إنتاجها في حليب الثدي، إلا أن الكمية الإجمالية المنتجة لا تزال أقل مما تعتبره إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الحد الأقصى للأطعمة الخالية من الغلوتين.

لذلك، من غير المحتمل أن يظهر على الطفل الرضيع حصريًا الذي لم يبدأ تناول الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين فيه أعراض مرض الاضطرابات الهضمية.

علامات وأعراض مرض الاضطرابات الهضمية عند الرضع

إذا كان طفلك مصابًا بمرض الاضطرابات الهضمية، فمن المرجح أن يحدث ذلك بعد إدخال الغلوتين في النظام الغذائي من خلال الأطعمة الصلبة، ويمكن أن تشمل أعراض مرض الاضطرابات الهضمية عند الرضع والأطفال الصغار أعراضًا هضمية وغير هضمية، وقد تشمل العلامات المبكرة ما يلي:

الإسهال المزمن

الإمساك المزمن والغازات

الغثيان والقيء

فقدان الوزن أو تباطؤ النمو

انخفاض الشهية

مزاج حزين

وإذا لم يتم تشخيصه مبكرًا بما فيه الكفاية، فقد تشمل الأعراض الأخرى:

تباطؤ النمو

إنزيمات الكبد المرتفعة

فقر الدم

التهيج

التعب المزمن

نظرًا لأن علامات وأعراض مرض الاضطرابات الهضمية مماثلة لعلامات عدم تحمل الطعام والحالات الصحية الأخرى، فمن المهم العمل عن كثب مع أخصائي الرعاية الصحية لتحديد ما إذا كان يجب فحص طفلك بحثًا عن الاضطرابات الهضمية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حالات صامتة أو لا تظهر عليها أعراض لمرض الاضطرابات الهضمية، والتي تظهر أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين لديهم عامل خطر مثل عوامل وراثية أو مرض آخر من أمراض المناعة الذاتية.

ونظرًا لأن التعرض المتكرر للغلوتين يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد لدى المصابين بالاضطرابات الهضمية، إذا كان لدى طفلك عامل خطر معروف، فقد ترغب في مناقشة الفحص مع أخصائي رعاية صحية، حتى لو لم تكن هناك أعراض واضحة.

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