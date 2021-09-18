إزالة بالشعر بالليزر هي إجراء يتم اتخاذه بشكل عام بواسطة طبيب أمراض جلدية للمساعدة على التخلص من الشعر غير المرغوب فيه، ويتم إجراء هذه العملية عن طريق تركيز أشعة الليزر لاستهداف بصيلات الشعر وتدميرها.

وتستخدم العلاجات بالليزر بشكل شائع في الوجه، الصدر، الإبطين، خط البكيني والأرجل، وبحسب مراجعة بحثية عام 2020، فإن التطورات في الليزر طويل النبضات جعلت من الممكن لهذا العلاج أن يعالج البشرة الداكنة أيضًا، لهذا الطبيب سيحدد أفضل أنواع الليزر لاستخدامها بناءً على لون الشعر والبشرة بالإضافة إلى نسيج الشعر.

ومع ذلك، على الرغم من التقدم التكنولوجي، تظل إزالة الشعر بالليزر علاجًا مقعدًا يتطلب عناية فائقة، ويمكن أن تساعد الطريقة التي تعتني بها ببشرتك بعد العملية في تقليل مخاطر الآثار الجانبية والأضرار المحتملة، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على ما يجب فعله بعد عملية إزالة الشعر بالليزر للعناية بالبشرة ومتى يجب الحصول على المساعدة الطبية.

كيفية العناية بالبشرة بعد إزالة الشعر بالليزر

وضع الكمادات الباردة

بللي منشفة نظيفة وناعمة بالماء البارد وضعيها على المنطقة المعالجة لعدة دقائق في المرة الواحدة، ويمكنك أيضًا استخدام كيس ثلج ملفوف في منشفة ورقية، حيث تساعد هذه الطريقة على تقليل التورم والألم المؤقت بعد علاج إزالة الشعر بالليزر.

وضع الكريمات الموصوفة طبيًا حسب التوجيهات

قد يصف طبيبك كريم الستيروريد للمساعدة في تقليل أي ألم وانزعاج بعد العلاج، ويمكنك أيضًا تناول عقار اسيتامينوفين أو الأدوية المضادة للالتهابات لتخفيف الآلام.

حماية البشرة من أشعة الشمس

نظرًا لأن بشرتك ستكون حساسة بعد إزالة الشعر بالليزر، فسوف يوصي طبيبك بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويجب تجنب أشعة الشمس لمد شهر واحد قبل العملية إلى شهر واحد بعد ذلك، وبعد هذا الوقت ضعي واقي الشمس على منطقة العلاج كل يوم.

الحلاقة بعد إزالة الشعر بالليزر

سيطلب منك الطبيب الحلاقة قبل العملية لمضان علاج أكثر استهدافًا، وبينما يمكنك أيضًا الحلاقة بعد إزالة الشعر بالليزر، فقط تأكدي من الانتظار لعدة ساعات بعد أن يهدأ احمرار الجلد، وتجنبي الحلاقة لأي جلد يكون منتفخ أو محمر أو مؤلم.

أشياء لا تفعليها بعد إزالة الشعر بالليزر

لا تخضعي لجلسة تان، لأن ذلك قد يزيد من خطر الإصابة بنقص التصبغ وكذلك الحروق

لا تستخدمي مستحضرات التسمير، فعلى الرغم من أن هذه المنتجات غير ضارة إلّا أنها قد تسبب تهيجًا للبشرة التي خضعت للتو للعلاج بالليزر

لا تضعي المستحضرات التي تحتوي على روائح أو عطور على المنطقة المعالجة فقد تسبب احمرار الجلد وتهيجه

لا تضعي مزيل العرق على منطقة الإبط إذا كان العلاج بالليزر موجهًا لهذه المنطقة لأنها قد تسبب تهيج الجلد

تجنبي مقشر الجسم لبضعة أيام على الأقل لأنه قد يسبب تهيجًا بالبشرة

آثار جانبية محتملة بعد إزالة الشعر بالليزر

بحسب الدراسات فإن الاحمرار أو تغير اللون والتورم من الآثار الجانبية الشائعة ولكنها مؤقتة بعد إزالة الشعر بالليزر، وقد يشعر البعض أيضًا بألم خفيف، وعادة ما يتم حل هذه الآثار الجانبية في غضون يوم إلى ثلاثة أيام.

وقد تشمل الآثار الجانبية الأكثر خطورة لعملية إزالة الشعر بالليزر ما يلي:

تغيرات تصبغ الجلد والتي قد تكون دائمة

حروق

ألم حاد

جروح

بثور

التهابات

متى يجب رؤية الطبيب؟

وفقًا للمراجعات الطبية، فإن إزالة الشعر بالليزر تعتبر غير جراحية وتسبب الحد الأدنى من الانزعاج، ولكن يجب أن يكون الشخص الخاضع لهذه العملية على اطلاع على أي آثار جانبية محتملة، ويجب الاتصال بالطبيب في حال ملاحظة زيادة في التورم، حروق أو بثور، ألم لا يتحسن بعد وضع الكريمات الموصوفة، أعراض تغيرات تصبغ أو تندب في الجلد، أعراض عدوى بما في ذلك الصديد والخطوط الحمراء أو متغيرة اللون.

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