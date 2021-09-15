فيتامين ج عنصر معجزة للبشرة فيتامين ج هو أحد العناصر الغذائية الأساسية والحيوية للحفاظ على بشرتك صحية ومتألقة. لقد ثبت أنه أفضل مضاد للأكسدة لجسمك وفعال للعناية بالبشرة أيضًا. كما أنه عامل طبيعي فعال مضاد للالتهابات ويمكن العثور عليه في معظم الفواكه والخضروات. يمنحه هذا العامل ميزة على منتجات العناية بالبشرة الأخرى، حيث يمكنه اختراق الجلد بعمق ومحاربة الجزيئات الحرة.

فيتامين ج عنصر معجزة للبشرة

فيتامين ج عنصر معجزة للبشرة

يحافظ فيتامين ج على رطوبة بشرتك، ويمنع التصبغ، ويقلل من أضرار أشعة الشمس. هذا العنصر المعجزة يمكن أن يعالج جميع المشاكل المتعلقة بالجلد: الشمس، والرياح، والتعب، والتلوث. ببساطة، فيتامين ج يبقيك في أفضل حالاتك. جميلة البوابة ستعرفك على الفوائد المعجزة لفيتامين ج.

يقاوم الإجهاد التأكسدي الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية

تحتاج خلايا الجلد إلى فيتامين ج لمنع الضرر الناتج عن البيئات الخارجية المسببة للإجهاد مثل التلوث، والأشعة فوق البنفسجية الضارة وغير ذلك من عوامل الإجهاد. تنتج هذه الضغوطات الجزيئات الحرة التي تسبب تلفًا شديدًا للجلد. يحتوي فيتامين ج على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحمي بشرتك.

فيتامين ج عنصر معجزة للبشرة

يجدد البشرة الدهنية

فيتامين ج علاج ممتاز للبشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب. يزيل الدهون الزائدة من بشرتك، وينعمها ويشدها. يقلل من الالتهابات المرتبطة بحب الشباب، ويحسن نسيج الجلد وصحته. يعالج فيتامين ج مجموعة واسعة من الأمراض الجلدية الالتهابية مع تفتيح البشرة أيضًا.

يخفف التصبغ

الإنزيم الموجود في فيتامين ج يسمى التيروزيناز ضروري لعلاج فرط التصبغ. يحول التيروزيناز الموجود في فيتامين ج الأحماض الأمينية إلى الميلانين وبالتالي يمنع فرط التصبغ ويعالج علامات تلف الجلد.

يرطب البشرة

يقال إن فوسفات أسكوربيل المغنيسيوم الموجود في فيتامين ج له تأثير مرطب على بشرتك. يقلل من فقدان الماء من بشرتك مما يسمح للبشرة بالاحتفاظ بالرطوبة، والبقاء رطبًا لفترة أطول.

فيتامين ج عنصر معجزة للبشرة

يعزز إنتاج الكولاجين

الكولاجين هو أحد البروتينات الأكثر شيوعًا في الجلد التي تنضب بمرور الوقت. يرتبط إنتاج الكولاجين مباشرة بترهل الجلد. من المعروف الآن أن فيتامين ج هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعزز مستوى الكولاجين في بشرتك عن طريق تجديد خلايا الجلد وتقويتها. سيزيد فيتامين ج من كمية الكولاجين في جسمك، وهذا عامل حاسم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحة الجلد. يقلل حمض الأسكوربيك الموجود في فيتامين ج من تلف الجلد الضوئي.

فيتامين ج عنصر معجزة للبشرة

فيتامين ج علاج ممتاز لجميع المشكلات المتعلقة بالجلد. إذا كنت شخص ليس لديه وقت لروتين العناية بالبشرة، يمكنك أيضًا شراء مصل جيد غني بفيتامين ج للمساعدة في الحماية بشرتك ضد الإجهاد الناجم عن التلوث، والتدخين، والأشعة فوق البنفسجية. الجلد هو أكبر عضو في أجسامنا والأساسي أيضًا. يحميك من البيئة الخارجية التي يخضع لها. دعونا نحميها الى الخلف. اذهب واحصل على مصل فيتامين ج الآن!

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